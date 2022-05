CellphoneS mở bán máy tính để bàn, linh kiện PC lắp ráp giá hấp dẫn

Năm 2022 dự báo sự quay trở lại của các sản phẩm PC lắp ráp, PC chơi game. Nắm bắt sự thay đổi nhanh chóng của thị trường các thiết bị IT trong vài năm vừa qua, CellphoneS tiếp tục mở rộng kinh doanh ngành hàng máy tính, sản phẩm PC lắp ráp và các thiết bị IT.

Máy tính PC CPS lắp ráp sẵn đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của người dùng cơ bản, chọn lựa theo mức giá và nhu cầu nhanh gọn.

Đến các trung tâm máy tính PC - Laptop của CellphoneS, khách hàng có thể tham khảo và mua sắm trọn bộ giải pháp cho góc làm việc học tập tại nhà từ bàn ghế, cho tới các thiết bị tin học.

CellphoneS tập trung vào các sản phẩm phổ thông và đưa ra các cấu hình PC all in one , PC lắp ráp mức giá rẻ và trung bình để tiếp cận các nhu cầu học tập, làm việc và giải trí tại nhà của đa số người dân Việt Nam. Song song đó cũng sẽ cung cấp các sản phẩm phần cứng cao cấp hơn để phục vụ nhu cầu làm việc khắt khe, đòi hỏi độ chính xác về màu sắc cũng như mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu khi cần.

Khách hàng mua sắm máy tính PC lắp ráp CPS được giảm đến 5%, ưu đãi giảm thêm 300.000đ khi thanh toán qua VNPAY.

Để phục vụ đến quý khách hàng có nhu cầu công việc cơ bản, ít kinh nghiệm chọn lựa linh kiện chuyên sâu, CellphoneS cũng giới thiệu thêm dòng thương hiệu PC CPS với từng phân khúc giá. Tùy theo nhu cầu tác vụ sử dụng cho đồ họa, văn phòng hay gaming mà người dùng sẽ chọn lựa chip, card đồ họa …

Bên cạnh kinh doanh lắp ráp máy tính để bàn PC theo yêu cầu khách hàng, CellphoneS cũng đào tạo đội ngũ nhân viên với vai trò tư vấn lắp ráp linh kiện PC như Card màn hình, nâng cấp RAM, ổ cứng SSD, chip CPU, vỏ case, tản nhiệt, nguồn … và phụ kiện PC như màn hình, bàn phím cơ, chuột, bàn ghế công thái học … dành cho game thủ.

CellphoneS hiện đã có phòng khách hàng doanh nghiệp chuyên phục vụ nhu cầu lắp đặt máy tính văn phòng hoặc các dự án cần sử dụng các thiết bị này cũng như cung cấp các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại văn phòng. Theo đó , CellphoneS sẽ dựa trên nhu cầu của Quý doanh nghiệp, đối tác để lên báo giá và đáp ứng nhanh nhất cũng như với chi phí tốt nhất.

Trong năm 2022 , CellphoneS vẫn tiếp tục không ngừng mở rộng cửa hàng có không gian lớn và đi đến các tỉnh thành phố trong cả nước. Với những sản phẩm chính hãng, CellphoneS sẽ mang tới cho Quý khách hàng nhiều lựa chọn máy tính PC, gaming chất lượng, giá tiết kiệm hơn nữa.

Để khách hàng có được trải nghiệm mua sắm thú vị và thoải mái, CellphoneS cũng triển khai nhiều chương trình như giao hàng miễn phí, hỗ trợ khách hàng cài đặt sản phẩm, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu... Khách hàng có thể chọn mua sản phẩm trực tiếp tại 15 cửa hàng hoặc đặt hàng online, tư vấn thông qua hotline miễn phí 18002097.