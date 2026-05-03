Cây cầu "bất khả xâm phạm" bắc qua sông Mã ở tọa độ lửa một thời

Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã, nối 2 phường Hàm Rồng và Nguyệt Viên (Thanh Hóa). Trong những năm tháng chiến tranh, nơi đây từng là “tọa độ lửa”, hứng chịu nhiều đợt ném bom, bắn phá ác liệt của không quân, hải quân Mỹ nhằm cắt đứt tuyến giao thông chi viện từ Bắc vào Nam.

Ông Lê Xuân Giang, nguyên Chính trị viên Đại đội 4, Trung đoàn 228 Pháo phòng không - đơn vị từng làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Hàm Rồng, cho biết cây cầu được người Pháp xây dựng năm 1901, với thiết kế vòm thép hiện đại.

Đến năm 1947, Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, cầu Hàm Rồng bị phá hủy. Năm 1962, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc và Liên Xô, cầu Hàm Rồng được xây dựng lại ở vị trí cũ (Ảnh: Tư liệu của Ban quản lý di tích văn hóa Hàm Rồng).

Cầu dài 160m, rộng 17m có đường xe lửa chạy ở giữa, hai bên là đường dành cho ô tô, xe máy và người đi bộ. Cầu khánh thành ngày 19/5/1964, trùng với ngày sinh nhật Bác Hồ.

Theo ông Giang, từ năm 1965 đến tháng 10/1972, cầu Hàm Rồng hứng chịu hàng nghìn tấn bom, đạn, nhưng không bị đánh sập.

"Ngoài ý nghĩa về giao thông, cây cầu như một khu vực “bất khả xâm phạm”. Đặc biệt, trong 2 ngày 3-4/4/1965, không quân Mỹ liên tục dội bom, đạn xuống khu vực cầu Hàm Rồng nhưng cây cầu vẫn được quân dân ta bảo vệ an toàn. Trong trận đó, quân ta đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, riêng tại khu vực Hàm Rồng đã bắn rơi 31 chiếc. Đó là 2 ngày đen tối của không lực Mỹ", ông Giang nói (Ảnh: Tư liệu của Ban quản lý di tích văn hóa Hàm Rồng).

Cầu Hàm Rồng đứng vững đến ngày 6/10/1972 mới bị đánh sập. “Hơn 7 năm, dù liên tục bị bắn phá, cầu Hàm Rồng vẫn an toàn. Đây là cây cầu được bảo vệ lâu nhất ở miền Bắc trong những năm chống Mỹ”, cựu binh Lê Xuân Giang chia sẻ.

Sau Hiệp định Paris năm 1973, cầu được khôi phục. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ngày nay cầu Hàm Rồng là chứng tích lịch sử, thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc và ngày nay cầu vẫn được sử dụng làm tuyến giao thông phục vụ người dân.

Cầu Hàm Rồng có một trụ lớn ở giữa sông Mã.

Hàng ngày, người dân địa phương vẫn lưu thông qua cây cầu nối đôi bờ sông Mã.

Hiện nay, song song với cầu Hàm Rồng lịch sử còn có cầu Hoàng Long được khánh thành vào tháng 12/2000. Việc đưa cầu Hoàng Long vào sử dụng, giúp giảm tải phần nào phương tiện lưu thông qua cầu Hàm Rồng.

Lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng cho biết ngoài ý nghĩa lịch sử, cầu Hàm Rồng ngày nay còn là điểm đến thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm, đặc biệt vào mỗi dịp lễ, Tết.

Vị trí cầu Hàm Rồng (Ảnh: Google Maps).