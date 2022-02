Cảnh báo "chiêu trò" giả danh sản phẩm công ty dược Thái Minh để "lừa dối" khách hàng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh (Thái Minh Pharma.,JSC) được biết đến với nhiều sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp phép, trong đó có 3 sản phẩm bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Xương Khớp Khương Thảo Đan; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh Plus và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Bảo New.

Cùng với chất lượng sản phẩm và sự tận tụy phục vụ của mình, nhiều năm qua Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã khẳng định được uy tín trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên mới đây, phía công ty này cho biết đang bị một số đối tượng giả danh công ty, hoặc giả danh sản phẩm của Thái Minh để "lừa dối" khách hàng.

Theo đó, khoảng từ tháng 6-2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh nhận được nhiều cuộc điện thoại của khách hàng, phản ánh việc có đối tượng liên hệ, tự nhận là nhân viên của Thái Minh chào mời tham gia các chương trình khuyến mại của công ty. Một khách hàng thường xuyên mua và sử dụng sản phẩm của Thái Minh chia sẻ: "Tôi nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh mời tham gia chương trình kỉ niệm 15 năm của công ty. Người này cho biết công ty đang cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe giá thành 1 liệu trình điều trị là 3 triệu đồng, tuy nhiên, do có khuyến mại nên công ty chỉ bán với giá từ 350.000 đồng. Tôi nghĩ là sản phẩm tốt mà bản thân cũng đã sử dụng nên rất yên tâm mua hàng…".

Việc không có gì đáng nói nếu như sản phẩm trên không hề mang lại hiệu quả, do vậy, khách hàng đã gọi điện đến công ty để phản ánh. Theo tìm hiểu từ phía Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, các sản phẩm này hoàn toàn không phải do Thái Minh sản xuất, cũng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh cho biết: "Công ty cũng tổ chức nhiều chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Tuy nhiên, tất cả các chương trình này của chúng tôi đều không thu bất kỳ khoản phí nào và không bán sản phẩm trong chương trình. Do vậy, việc một số đối tượng lấy danh nghĩa công ty, hoặc giả danh sản phẩm của công ty để chào bán gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty chúng tôi và ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng". Cũng theo ông Nguyễn Quang Thái, ngay sau khi nhận được phản ánh của các khách hàng bị kẻ xấu lừa đảo, công ty đã ngay lập tức thông báo đến toàn bộ khách hàng, đồng thời rà soát lại quy trình bảo mật thông tin khách hàng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Thái cũng khẳng định, phía công ty hiện đang phối hợp với cơ quan CSĐT CATP Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi giả danh Công ty hoặc sản phẩm của dược Thái Minh nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, qua đó bảo vệ quyền lợi cũng như sức khỏe của khách hàng: "Tôi rất mong cơ quan chức năng sẽ làm rõ, và xử lý nghiêm các đối tượng này. Điều này không chỉ giúp bảo vệ uy tín của Thái Minh, mà còn đảm bảo khách hàng của Thái Minh được sử dụng đúng sản phẩm của chúng tôi, không để rơi vào tình trạng "tiền mất tật mang", bản thân khách hàng bức xúc và chúng tôi cũng rất khó giải quyết".

Người đại diện của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh cũng chia sẻ, từ ngày 1/2/2022, công ty sẽ sử dụng số điện thoại duy nhất 0986.01.01.01để liên hệ và chăm sóc khách hàng. Vì vậy, công ty khuyến cáo khách hàng:

- Nếu khách hàng nhận được điện thoại gọi tới không phải số điện thoại hotline của công ty, vui lòng từ chối trao đổi.

- Tất cả các chương trình khuyến mại của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đều không thu bất cứ loại phí nào, hoặc không bán sản phẩm thông qua chương trình khuyến mại, nên đề nghị khách hàng nếu nhận được lời mời chào cần cảnh giác, có thể liên hệ với công ty qua số hotline để được giải thích cụ thể.

- Nếu nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, khách hàng có thể báo cho công ty để phía công ty phối hợp với cơ quan công an xử lý.

- Không sử dụng các sản phẩm nhận được mà không thuộc danh mục sản phẩm của dược Thái Minh.

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh cũng sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ khách hàng, không để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi.