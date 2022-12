Cái ôm ấm áp - Để mỗi ngôi nhà là một nơi yêu thương

Chiến dịch "Cái ôm ấm áp" mang yêu thương đến mọi nhà. (Ảnh: The Hug Project).

Theo đại diện Cục Trẻ em, năm 2021, Tổng đài quốc gia 111 tiếp nhận hơn 600.000 cuộc gọi đến, trong đó tư vấn hơn 30.000 ca, can thiệp trên 1.000 ca. Các ca cần tư vấn, can thiệp phần lớn liên quan bạo lực trẻ em, nguyên do từ người thân trong nhà chiếm tỷ lệ cao nhất gần 73%, tăng 5% so với cùng kỳ.

Những vết thương để lại không chỉ về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng tâm lý trẻ. Mang kỷ luật bạo lực để răn đe con, không ít bố mẹ vô tình gây tổn thương con trẻ mà không biết.

Để nhà là nơi yêu thương bằng những cái ôm ấm áp

Một nghiên cứu tại Đại học Oxford chứng minh, những đứa trẻ nhận được yêu thương từ bố mẹ sẽ dễ dàng cảm thấy được sự an toàn và tự tin phát triển hết khả năng của bản thân. Các cử chỉ quen thuộc, giản đơn như xoa đầu hay một cái ôm ấm áp lại là điều sẽ giúp trẻ có cảm giác an toàn và gắn kết cùng cha mẹ. Khi được cha mẹ ân cần quan tâm và âu yếm, não bộ của trẻ cũng như chính bố mẹ tự động tiết ra Hormone oxytocin giúp điều tiết stress và tạo cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.

Viện Nghiên cứu Đại học Miami School of Medicine (Mỹ) cũng chỉ ra sự tác động đáng kể trong mối liên hệ giữa việc ôm ấp với sức khỏe tinh thần thông qua hơn 100 nghiên cứu.

"Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển", nhà tâm lý Virginia Satir (Mỹ) chia sẻ. Các nhà khoa học cũng nhận định rằng, mỗi cái ôm nên được kéo dài trên 10 giây sẽ mang đến nhiều hiệu quả hơn. Không cần dùng bất cứ ngôn ngữ nào hỗ trợ, một cái ôm ấm áp chính là cách hoàn hảo để cha mẹ và con cái thể hiện tình yêu và xóa bỏ căng thẳng và lo âu.

Nền tảng của một gia đình bền vững là sự tương tác, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu giữa các thành viên. Việc cha mẹ gửi gắm tình cảm cho con thông qua cái ôm chân thành cũng xóa đi rào cản vô hình giữa hai thế hệ, làm người lớn nguôi đi cơn giận cũng như sự căng thẳng của cha mẹ trong cuộc sống và giúp xoa dịu tổn thương trong con trẻ.

Theo đó, mỗi phụ huynh cần trở thành người bạn đồng hành trên chặng đường phát triển của con theo nguyên tắc yêu thương và tôn trọng. Chỉ bằng cách này, ngôi nhà mới có thể là nơi cư trú an toàn cho những đứa trẻ được trưởng thành bình yên và tiếp nối những "vòng lặp hạnh phúc".

Cha mẹ hãy là "người bạn thân" trên hành trình phát triển của con (Ảnh: The Hug Project).

Cùng nhau lan tỏa "cái ôm ấm áp" và hành động vì trẻ em

Không dừng lại ở phạm vi gia đình nhỏ, hãy mang "cái ôm ấm áp" đi thật xa hơn nữa, để mọi trẻ em đều được yêu thương và quan tâm đúng cách.

Chiến dịch "Cái ôm ấm áp" - The Hug Project - do tổ chức phi lợi nhuận về trẻ em Childfund Hàn Quốc, Childfund Việt Nam thực hiện cùng Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life tài trợ, ra đời nhằm nâng cao nhận thức, tự suy ngẫm về tình yêu thương mà người lớn dành cho con trẻ; từ đó lan tỏa thông điệp cùng nhau đẩy lùi vấn nạn xâm hại và bạo lực trẻ em.

Chiến dịch "Cái ôm ấm áp" đẩy lùi vấn nạn bạo hành trẻ em.

Với tình yêu thương chân thành, sự quan tâm ân cần và cả "những cái ôm ấm áp", tất cả mọi người đều có thể góp phần chung tay bảo vệ cho sự an toàn của trẻ. Bằng cách gọi tới Tổng đài Bảo vệ Trẻ em - Đường dây nóng 111, bạn đã có thể giúp đỡ trẻ khỏi những nguy cơ bị xâm hại, bạo hành. Cùng mở rộng trái tim, chữa lành vết thương và bảo vệ trẻ em bằng tình yêu thương là điều mà mỗi người đều có thể làm để bảo vệ trẻ những mầm non của tương lai.

Theo dõi thông tin chiến dịch tại: https://www.facebook.com/Caiomamap