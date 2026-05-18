Butkyquatang.com khai trương showroom thứ 3, mở rộng hệ sinh thái quà tặng bút ký cao cấp

Showroom có không gian sang trọng

Nhờ lòng tin từ khách hàng tại TPHCM và Hà Nội, Butkyquatang.com mở rộng hệ thống với chi nhánh thứ 3 tại địa chỉ 341 Phan Xích Long - tuyến đường sầm uất ở TPHCM.

Với sứ mệnh "Trao gửi niềm tin - Nâng tầm đẳng cấp", mỗi đơn hàng bút ký đều là cơ hội để Butkyquatang.com hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế là đối tác quà tặng đáng tin cậy.

Việc khai trương showroom mới là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc và là lời cam kết tiếp tục thực hiện trọn vẹn sứ mệnh mang đến nhiều giải pháp quà tặng cho khách hàng.

Chi nhánh Phan Xích Long được đầu tư bài bản với không gian trưng bày hiện đại và sang trọng, mang đến trải nghiệm mua sắm cao cấp ngay từ khi bước vào.

Hệ thống tủ kệ cùng ánh sáng được bố trí chuyên nghiệp giúp tôn lên vẻ tinh xảo của từng dòng bút ký. Khu vực viết thử rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, giúp khách hàng trải nghiệm chất lượng sản phẩm trước khi lựa chọn.

Máy khắc laser tiên tiến đặt ngay tại showroom để theo dõi trực tiếp quá trình khắc tên, khắc logo trên bút. Đồng hành cùng trải nghiệm là đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về từng thương hiệu và sản phẩm bút ký.

Showroom bút ký cao cấp của Butkyquatang.com tại Phan Xích Long (Ảnh: DNCC).

Danh mục sản phẩm bút ký đa dạng, chính hãng

Đại diện Butkyquatang.com khẳng định, thương hiệu phân phối bút ký chính hãng với đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn chống hàng giả và chính sách bảo hành hãng. Tại chi nhánh Phan Xích Long, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm nhiều dòng bút ký cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với mức giá đa dạng từ 150.000 đồng đến hơn 15 triệu đồng.

Nổi bật là bút Parker với thiết kế kẹp mũi tên biểu tượng, ngòi viết êm ái và vẻ ngoài sang trọng mang phong cách đẳng cấp. Bút Bizner gây ấn tượng nhờ thiết kế mạnh mẽ, nam tính, còn dòng Pentel, Lamy, Cross, Montblanc hay Thiên Long mang phong cách trẻ trung, giá dễ tiếp cận từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng, phù hợp cho dân văn phòng và người dùng trẻ. Với sự đa dạng về danh mục sản phẩm bút ký, khách hàng dễ dàng lựa chọn theo sở thích và ngân sách khi đến với Butkyquatang.com.

Mỗi sản phẩm đều đi kèm hộp đựng chính hãng, sổ bảo hành quốc tế và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến tay, đảm bảo chất lượng.

Butkyquatang.com áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng cho dòng bút cao cấp như bút ký Parker, Lamy, Cross, Pentel, Bizner… để đảm bảo quyền lợi cho người mua. Quy trình bảo hành minh bạch, chuyên nghiệp, Butkyquatang.com cam kết mang đến sự an tâm khi lựa chọn các sản phẩm bút ký chính hãng tại hệ thống.

Không gian trưng bày và trải nghiệm bút ký tại chi nhánh mới (Ảnh: DNCC).

Dịch vụ khắc tên, khắc logo lấy liền trong 2 giờ

Ngoài ra, Butkyquatang.com còn có cung cấp dịch vụ khắc tên và khắc logo bằng máy laser hiện đại. Công nghệ khắc sắc nét, độ chính xác cao giúp dễ dàng cá nhân hóa với tên riêng, chữ ký, logo doanh nghiệp hoặc thông điệp ý nghĩa dành cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hay tri ân.

Trước khi khắc bút, Butkyquatang.com hỗ trợ thiết kế mẫu miễn phí để bạn xem và điều chỉnh theo nhu cầu. Với khách hàng có nhu cầu gấp, Butkyquatang.com cam kết lấy liền trong 2 giờ, giúp đáp ứng kịp thời sự kiện quan trọng của doanh nghiệp như hội nghị, lễ ký kết, tri ân đối tác.

Butkyquatang.com phát triển dịch vụ set quà tặng bút trọn gói với sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất như hộp đựng, túi giấy, thiệp cao cấp.

Dịch vụ khắc tên, khắc logo lên bút lấy liền tại Butkyquatang.com (Ảnh: DNCC).

Thông tin liên hệ:

Hệ thống showroom toàn quốc:

Showroom 1: 149 Trần Hòa, phường Định Công, Hà Nội

Showroom 2: 189 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TPHCM

Showroom 3: 341 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TPHCM

Liên hệ đặt hàng: 1900 81 59 hoặc 0938 974 299

Email: lienhe@butkyquatang.com

Website: https://butkyquatang.com/