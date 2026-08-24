Buổi sáng bình dị dưới chân tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"

Sau hơn 40 năm hiện diện bên hồ Hoàn Kiếm, tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực đền Bà Kiệu sắp được di dời. Với nhiều người dân Thủ đô, nơi đây không chỉ là một công trình lịch sử mà còn là điểm hẹn thân thuộc, nơi những sinh hoạt đời thường đã diễn ra suốt nhiều thập kỷ.

Khoảng 4h30 mỗi sáng, khi Hà Nội còn chìm trong sự tĩnh lặng, ông Võ Anh Dũng cùng các thành viên trong câu lạc bộ đá cầu lại có mặt dưới chân tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Những đường cầu qua lại, tiếng trò chuyện, tiếng cười tạo nên một nhịp sống quen thuộc giữa không gian hồ Hoàn Kiếm.

Ông Dũng cho biết, ông sinh hoạt trong câu lạc bộ từ năm 2003. Đến nay, trừ những ngày thời tiết xấu như mưa bão và bận việc cá nhân, gặp nhau mỗi sáng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông và các thành viên. Nhóm cũng đặt tên là “CLB Cảm Tử”, gắn với địa điểm đã đồng hành cùng họ suốt nhiều năm.

“Tôi đã gắn bó với nơi này gần 30 năm, ngày nào anh em trong câu lạc bộ cũng gặp nhau, đá cầu, trò chuyện dưới chân tượng đài. Cứ đến mùng 1 Tết, sau khi đá cầu xong, anh em lại tập trung gặp mặt, liên hoan dưới chân tượng đài", ông Dũng chia sẻ.

Không riêng CLB đá cầu, mỗi sáng khu vực quanh tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động thể thao, từ khiêu vũ, dân vũ đến tập luyện, đi bộ.

Một thành viên của nhóm khiêu vũ, dân vũ cho biết, khoảng sân trước tượng đài đã trở thành địa điểm quen thuộc của các thành viên. Mỗi dịp lễ, Tết, nhiều người mặc áo dài tới đây chụp ảnh, giao lưu. Những hoạt động tưởng như bình dị ấy diễn ra đều đặn qua nhiều năm và dần trở thành ký ức của mỗi người.

Ông Đặng Mạnh Cường cũng là một trong những người có nhiều năm gắn bó với khu vực này. Hơn 40 năm trôi qua, nơi đây vẫn là một phần quen thuộc trong cuộc sống của ông.

Mỗi sáng, ông thường tham gia các hoạt động thể thao hoặc đưa cháu ra khu vực quanh hồ vui chơi. Với ông, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" không chỉ là một công trình nằm giữa không gian công cộng mà còn gắn với những sinh hoạt đời thường của người dân.

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” được đặt tại khu vực đền Bà Kiệu hơn 40 năm qua, trở thành một dấu ấn quen thuộc trong không gian hồ Hoàn Kiếm.

Có người chỉ đứng lại vài phút để chụp một tấm ảnh, những bức ảnh được chụp tại đây có thể sẽ trở thành kỷ niệm về một không gian quen thuộc đã từng hiện diện bên hồ Hoàn Kiếm suốt nhiều thập kỷ.

Khi tượng đài được di dời để phục vụ việc chỉnh trang, tổ chức lại không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều người hiểu rằng sự thay đổi là cần thiết để thành phố phát triển.

Tuy nhiên, cùng với đó là cảm giác lưu luyến trước một địa điểm đã chứng kiến những buổi sáng bình dị, những cuộc gặp gỡ, những ngày lễ Tết và cả nhiều năm tháng của người dân Thủ đô.

Có lẽ, điều khiến người ta tiếc nuối không chỉ là sự thay đổi vị trí của một công trình, mà còn là những “hơi thở” cuộc sống từng hiện diện dưới chân tượng đài qua hàng chục năm.