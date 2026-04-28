Brazil: Người chồng ngất xỉu khi thấy vợ sinh mổ, y tá quạt để hồi tỉnh

Đoạn video quay cảnh người chồng có mặt tại phòng sinh để chứng kiến ca đẻ của vợ tại một bệnh viện ở Criciúma (Brazil) thu hút hơn 20 triệu lượt xem sau khi chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội nước này.

Nhân vật chính trong video là anh Maicon Pedroso. Người đàn ông có mặt ở phòng mổ để động viên vợ là chị Mariane Felippe sắp sinh em bé thứ 2. Ca mổ diễn ra vào ngày 18/4.

Người chồng được nhân viên y tế hỗ trợ khi bị ngất xỉu trong phòng mổ (Ảnh: Jam Press).

Tuy nhiên vào đúng thời điểm em bé chào đời, người cha bất ngờ ngất lịm. Khi đó, anh đang nắm chặt tay vợ, thì đột ngột mất ý thức. Một nhân viên y tá nhanh chóng đỡ anh từ phía sau, khi cơ thể người đàn ông trở nên mềm nhũn.

Các y tá sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống sàn, nâng chân và quạt cho anh để giúp tỉnh lại. Hình ảnh ghi lại cho thấy người cha mặc đồ phẫu thuật nằm trên sàn trong lúc được nhân viên y tế hỗ trợ.

Người chồng ngất xỉu khi thấy cảnh vợ sinh mổ, được y tá quạt để hồi tỉnh (Nguồn video: Mail).

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Maicon nói: “Tôi hoàn toàn không nhớ gì từ khoảnh khắc em bé chào đời”.

Theo thông tin, cặp đôi đã liên hệ bệnh viện từ rạng sáng sau khi chị Mariane vỡ ối. Ca mổ được cho là diễn ra suôn sẻ cho đến giai đoạn cuối thì xảy ra sự việc.

Hai nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sinh nở là Patricia Vogel và Viviane Borges là những người có mặt tại phòng sinh. Họ có nhiệm vụ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình. Tuy nhiên sự cố bất ngờ xảy ra khiến cả hai đều ngạc nhiên trước phản ứng của người cha.

“Khi chúng tôi đến, hai vợ chồng có chút lo lắng nhưng mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến. Không khí nhẹ nhàng, bình tĩnh trong khi đội ngũ y tế và cả hai vợ chồng đều tự tin”, hai nhiếp ảnh gia kể lại.

Được biết, đúng 8h24 là khoảnh khắc em bé chào đời, thì người cha lại ngất xỉu.

Theo hai nhiếp ảnh gia, Maicon nhanh chóng tỉnh lại và có thể ở bên con gái ngay sau ca sinh mổ. Trước đó, hai vợ chồng đã có một con gái lớn và lần sinh đầu không gặp bất cứ biến chứng nào. Việc anh Maicon ngất xỉu khiến toàn bộ đội ngũ y tế có mặt đều bất ngờ.

Nhiếp ảnh gia Borges cho biết thêm, họ có kinh nghiệm chụp các ca sinh nở suốt 5 năm qua, ghi lại hơn 1.500 ca. Đây không phải là lần đầu họ chứng kiến tình huống này.

Trong những ngày qua, đoạn video ghi lại khoảnh khắc người cha ngất lịm đúng thời điểm con gái chào đời lan truyền nhanh trên nhiều nền tảng mạng xã hội ở Brazil, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Cùng với đó, rất nhiều bình luận hài hước được chia sẻ.

"Phụ nữ không hiểu việc làm cha khó tới mức nào. Cố lên nhé chiến binh", một tài khoản bình luận.

"Khi em bé chào đời, người cha cũng được tái sinh", một bình luận chia sẻ trên X.

Các chuyên gia từ tổ chức Profissionais Health cho biết, những phản ứng mạnh như vậy vẫn có thể xảy ra, thường xuất phát từ lo lắng, hồi hộp hoặc môi trường bệnh viện lạ lẫm, dẫn đến phản ứng thể chất bất ngờ.

Đại diện của bệnh viện cho biết, sau ca mổ, sức khỏe của mẹ, em bé và người cha đều ổn định.

Một tình huống tương tự từng xảy ra tại một bệnh viện tại Anh vào năm 2018. Theo tờ Independent (Anh), thời điểm người vợ Amy Maddocks nhập viện sinh con, anh Ben luôn túc trực bên cạnh.

Tuy nhiên, tới giây phút cuối khi bé Amber Rose, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời, Ben đột ngột ngất xỉu và ngã đập đầu xuống đất.

Để đảm bảo Ben không gặp chấn thương nghiêm trọng, đội ngũ y tế nhanh chóng chuyển anh tới phòng cấp cứu còn Amy tiếp tục vượt cạn. Năm tiếng sau, ông bố 29 tuổi mới hồi tỉnh để gặp vợ con.

Khảo sát với 1.000 bà mẹ ở Anh cho thấy có tới 5% các ông chồng ngất xỉu trong phòng sinh.