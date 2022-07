Boston Pharma đồng hành cùng chương trình Tâm An Thân Khang: Cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

Hành trình Tâm An Thân Khang là chương trình vì cộng đồng do chuỗi nhà thuốc An Khang thực hiện với mục đích khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tại các tỉnh thành trên cả nước.

Boston Pharma tài trợ thuốc men xuyên suốt trong chuỗi Hành trình Tâm An Thân Khang.

Là một trong những nhà tài trợ chính và đồng hành cùng An Khang trong hoạt động lần này, đại diện Boston Pharma cho biết: "Chúng tôi tin tưởng vào những giá trị mà Tâm An Thân Khang mang lại cho cộng đồng, cũng như độ uy tín và thương hiệu mà An Khang đã xây dựng suốt những năm qua. Điều quan trọng là Hành trình Tâm An Thân Khang với định hướng và mục tiêu rõ ràng có thể "chạm" đến được những mảnh đời khó khăn nhất, tới những nơi xa xôi của đất nước để mang đến sức khỏe cho nhiều gia đình".

Boston Pharma - Kiến tạo cộng đồng sống khỏe

Công ty được thành lập vào năm 2007 và đến năm 2008, Boston Pharma đã chính thức hợp tác với Boston Pharmaceutical Inc USA theo sự liên doanh và nhượng quyền từ Boston Hoa Kỳ. Sự liên doanh này là bước chuyển mình để cùng cộng hưởng phát triển và hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ đó đến nay, Boston Pharma luôn định hướng đi theo tiêu chí nâng tầm sức khỏe cộng đồng thông qua các sản phẩm chất lượng, tối ưu hóa chi phí điều trị.

Đại dịch đi qua, chẳng những để lại mất mát mà còn là bài học lớn cho mỗi người. Dù giàu, dù nghèo, ai cũng cần có một sức khỏe tốt. Thế nhưng, điều khiến những người làm trong lĩnh vực y tế trăn trở nhất là vẫn còn nhiều, rất nhiều những người nghèo chưa được tiếp cận y tế một cách đầy đủ, thiếu thốn sự hỗ trợ thuốc men. Với họ, được khám chữa bệnh, cầm trên tay những viên thuốc tốt dường như là điều quá xa xỉ.

Tâm An Thân Khang có sự đồng hành của Boston cùng nhiều hãng dược uy tín trên cả nước với mong muốn nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Chính vì vậy, Boston Pharma đã quyết định đồng hành với An Khang để hỗ trợ cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trong suốt chiến dịch. Mỗi tháng chương trình sẽ tổ chức một ngày khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, gặp khó khăn về tài chính cũng như hạn chế trong việc tiếp cận thuốc chữa bệnh. Dự kiến chương trình sẽ được triển khai tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2023.

Lễ ra quân Hành trình Tâm An Thân Khang tổ chức tại Bình Chánh - TPHCM đã khám chữa bệnh, cấp thuốc cho hàng trăm người dân tại đây.

Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Boston Pharma luôn nỗ lực đồng hành cùng nhiều chương trình thiện nguyện: Tài trợ học bổng hàng năm cho sinh viên Đại học Y dược TP. HCM và khoa Y - Đại học Quốc gia TP. HCM; chung tay tiếp sức đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19; tặng gel rửa tay, khẩu trang, kẹo hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp cho các địa phương trong mùa dịch… Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, hãng còn tặng thuốc điều trị Covid-19 (Molravir 400) cho các tỉnh Bình Dương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương ngay khi được Bộ Y tế cấp phép lưu hành sản phẩm.

Tâm An Thân Khang dự kiến sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho gần 10.000 người dân cả nước.

Trong những năm qua, Boston Pharma đã không ngừng vươn lên phát triển và hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty đi đầu về chất lượng Dược phẩm. Hiện công ty đã có hơn 180 sản phẩm chất lượng tương đương hàng ngoại nhập bao gồm nhóm thuốc giảm đau, kháng viêm, chống phù nề; nhóm kháng sinh, kháng virus, kháng nấm; nhóm thuốc tiêu hóa, chống dị ứng; nhóm thuốc nội tiết tố, hô hấp, tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp và cả thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mỗi năm nhà máy sản xuất hơn 1,4 tỷ đơn vị, phục vụ cho nhu cầu của hàng triệu người dân trên cả nước.