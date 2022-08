"Bỏ túi" bí kíp bảo vệ hô hấp con yêu khi chuẩn bị đến trường

Sau một thời gian nghỉ hè, trẻ bắt đầu trở lại trường và có nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường hô hấp cao hơn khi ở nhà vì có một số lượng lớn trẻ em ở các độ tuổi khác nhau tiếp xúc gần gũi, một số có thể chưa hình thành thói quen cá nhân hoặc khả năng miễn dịch tốt đối với các bệnh khác nhau. Bên cạnh đó, trẻ em chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh và do lứa tuổi còn nhỏ, ham chơi nên khi vui đùa nhiều mầm bệnh virus, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập.

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, tiểu học vừa chơi đồ chơi trên đất bẩn rồi đưa tay lên miệng hoặc mũi là rất bình thường và vi khuẩn, virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể trẻ. Ngoài ra, các yếu tố như ô nhiễm môi trường, thay đổi thời tiết, độ ẩm không khí… cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới đường hô hấp ở trẻ nhỏ.

Chưa kể, do đặc điểm đường thở ngắn và hẹp nên trẻ em cũng dễ bị lây lan mầm bệnh hơn. Đặc biệt là trẻ ở bậc tiểu học bệnh đường hô hấp thường xuyên tấn công do hệ miễn dịch còn non nớt nên sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém. Chính vì vậy, trẻ không đủ sức chống đỡ với sự tấn công của các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Theo nghiên cứu của Huong Q McLean vào năm 2017, trong số 1027 trẻ, có 2295 ngày trẻ nghỉ học do điều trị bệnh đường hô hấp cấp tính, trong đó cúm chiếm 39% số đợt bệnh và 47% số ngày mắc bệnh . Nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính cũng là nguyên nhân gây ra gần 20% tổng số ca tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới.

Vậy để phòng tránh các bệnh đường hô hấp cho trẻ khi trở lại trường, bố mẹ nên làm gì?

Chuẩn bị sức khỏe cho trẻ sẵn sàng bước vào năm học mới.

Vệ sinh mũi và dạy trẻ che miệng khi ho hắt hơi

Để phòng và làm giảm các triệu chứng của bệnh đường hô hấp trên, các mẹ nên thường xuyên vệ sinh mũi cho trẻ. Việc này hiệu quả và quan trọng với trẻ mắc các chứng sổ mũi, ngạt mũi do viêm xoang, viêm mũi, giúp giảm bớt tình trạng khó chịu, hỗ trợ quá trình điều trị bệnh. Ngoài ra, cha mẹ cần dạy trẻ khi ho, hắt hơi cần phải che miệng và mặt, có thể sử dụng khăn tay hoặc khăn giấy. Cần chú ý, nên đeo khẩu trang khi ở nơi đông người, giúp hạn chế khói bụi, những hạt nước bọt li ti từ người xung quanh, phần nào bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn.

Giữ đồ chơi sạch sẽ và không dùng chung đồ cá nhân

Đồ chơi của trẻ thường được mang theo mỗi khi tới trường cần vệ sinh sạch sẽ. Vì chúng có thể mang và lây nhiễm mầm bệnh. Bên cạnh đó, cha mẹ cần dạy trẻ không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay... kể cả ở nhà cũng như ở trường học. Trên thực tế trẻ nhỏ rất dễ trong việc dùng chung các đồ chơi, dễ chia sẻ món ăn yêu thích vì vậy cha mẹ cần hướng dẫn và nhắc nhở trẻ.

Ăn uống đủ dinh dưỡng

Để phòng ngừa các bệnh đường hô hấp cho trẻ, dinh dưỡng cũng là yếu tố rất quan trọng. Các mẹ cần cho trẻ uống đủ nước và ăn đảm bảo đầy đủ 4 nhóm thực phẩm. Tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt bò, tôm, cua, gan động vật, các loại ngũ cốc,... Bổ sung các loại rau củ, hoa quả chứa nhiều vitamin C, E giúp tăng cường hệ miễn dịch, tránh táo bón, giúp nhuận tràng ở trẻ. Mẹ cũng nên cho trẻ uống thêm các loại nước ép giúp tăng cường sức đề kháng trong thời điểm giao mùa và nhiều dịch bệnh như hiện nay.

Sử dụng ly giải vi khuẩn hỗ trợ phòng bệnh đường hô hấp

Để chủ động tăng cường hệ miễn dịch đường hô hấp cho con bằng phương pháp kích thích miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu nhờ ly giải vi khuẩn giúp dự phòng và điều trị các bệnh về đường hô hấp cho trẻ. Đây được coi là "vắc-xin đường uống" cho hệ hô hấp, là phương pháp để giải bớt gánh nặng cho tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng.

Ly giải vi khuẩn được cho là có tác dụng cải thiện đáng kể nồng độ kháng thể IgG và IgA trong cơ thể trẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác dụng kích thích miễn dịch của ly giải vi khuẩn, cả cải thiện nồng độ kháng thể Ig và giảm nhiễm trùng tái phát. Ly giải vi khuẩn được chỉ định để phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả di chứng của cảm lạnh thông thường và cúm. Đặc biệt nó rất hữu ích trong việc điều trị viêm phế quản cấp và mãn tính, viêm amidan, viêm họng, viêm thanh quản, viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa…

Một trong những sản phẩm áp dụng phương pháp đặc biệt này là TPBVSK GS Imunostim Junior, được nhập khẩu nguyên hộp từ CH Séc. Sản phẩm là hỗn hợp ly giải vi khuẩn hô hấp gồm: phế trực khuẩn, liên cầu và tụ cầu vàng kết hợp cùng Vitamin C. Sản phẩm giúp sinh kháng thể đặc hiệu chống lại 3 chủng vi khuẩn thường gây bệnh đường hô hấp cho trẻ.

Hiệu quả phòng ngừa của TPBVSK GS Imunostim Junior đã được tiến hành nghiên cứu lâm sàng tại CH Séc. Nghiên cứu diễn ra tại 10 cơ sở điều trị tại Praha, Pilsen và Brno. Kết quả cho thấy TPBVSK Imunostim Junior 93% người dùng hiệu quả sau 1 liệu trình. Đồng thời, tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp của những người sử dụng Imunostim chỉ còn 7%, giảm 54% nguy cơ mắc bệnh. Sử dụng TPBVSK GS Imunostim Junior 1 tháng, cho hiệu quả bảo vệ kéo dài tới 3 tháng.

Sản phẩm không chứa các thành phần có thể gây hại đối với sức khỏe của trẻ như: không Gluten, lactose, màu thực phẩm. TPBVSK GS Imunostim Junior được tin dùng trên 30 quốc gia, đã được nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam và được cấp phép bởi bộ Y Tế.

TPBVSK GS Imunostim Junior có dạng viên ngậm tiện lợi, tác dụng ngay tại chỗ, có hương dâu vị ngọt dịu kết hợp với vị chua nhẹ của vitamin C rất giống vị kẹo phù hợp với trẻ nhỏ. Sản phẩm giúp hỗ trợ tăng đề kháng hô hấp, giảm nguy cơ viêm mũi họng, viêm phế quản, nên được sử dụng sớm vào các thời điểm trẻ có nguy cơ mắc bệnh lý hô hấp như khi trẻ quay trở lại trường học hay khi thời tiết giao mùa.

Tham khảo thông tin sản phẩm tại: https://www.imunostim.com.vn/