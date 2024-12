Bơ thực vật Tường An - Bí quyết "dậy vị thơm bơ" cho món ăn của người Việt

Dòng sản phẩm bơ thực vật danh tiếng Tường An Margarine nay đã trở thành bí quyết dậy vị thơm bơ được người tiêu dùng ưa chuộng bởi hương vị thơm béo đặc trưng, giúp dậy vị thơm ngon cho các món ăn và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình ẩm thực của mỗi gia đình Việt.

Tường An Margarine vị nguyên bản - dòng truyền thống ra mắt từ năm 1977 vẫn luôn giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường. Hình ảnh hộp bơ tròn với lớp vỏ vàng óng ánh cùng hương vị thơm béo đặc trưng đã in sâu vào ký ức của bao thế hệ, trở thành một phần trong mỗi gian bếp gia đình Việt. Vị bơ mặn dịu, thơm béo đặc trưng làm bật lên hương vị của đủ loại món ăn từ chiên, xào, nướng, áp chảo, nước xốt… cho đến những lát bánh mì thơm ngon với màu vàng bắt mắt, hấp dẫn.

Tường An Margarine vị nguyên bản vẫn luôn giữ vị trí hàng đầu trên thị trường, được người tiêu dùng yêu thích qua nhiều thập kỷ (Ảnh: Tường An).

Đột phá, sáng tạo, tiên phong ra mắt các hương vị mới

Với hành trình gần 5 thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Tường An đã cho ra mắt hương vị mới sáng tạo: vị đường mía và vị bơ sữa. Đây là những sản phẩm không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành bơ thực vật Tường An, mà còn hứa hẹn mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đáp ứng nhu cầu sử dụng bơ ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Hai dòng sản phẩm mới nhanh chóng chiếm được sự ủng hộ và yêu thích từ người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ Gen Z, nhóm đối tượng khách hàng vốn thích biến tấu và sáng tạo các món ngon theo cách riêng của mình.

Bơ thực vật - Vị đường mía đột phá mới bổ sung 100% đường mía nguyên hạt tuyệt vời để ăn trực tiếp hoặc chấm đồ chiên (Ảnh: Tường An).

"Trong thói quen ăn uống của nhiều người Việt, việc thêm đường vào bơ là một sở thích quen thuộc, nhất là khi phết bơ lên bánh mì hay sử dụng trong các món ăn vặt. Tường An, với tinh thần sáng tạo không ngừng, đã nắm bắt xu hướng này để cho ra đời bơ thực vật vị đường mía, một lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích hương vị ngọt dịu tự nhiên", đại diện Tường An cho biết.

Sản phẩm bơ vị đường mía được kết hợp từ đường mía nguyên hạt, mang lại vị ngọt thanh đậm đà, không gắt, để ăn trực tiếp cùng bánh mì, chấm đồ chiên, hoặc sử dụng trong các món xốt để dậy vị thơm ngon, tạo thêm lớp màu vàng óng ánh hấp dẫn cho món ăn. Với sự kết hợp này, bơ không chỉ giữ được vị béo ngậy đặc trưng mà còn mang đến cảm giác mới mẻ, làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực hàng ngày của người tiêu dùng.

Với nhu cầu làm bánh ngày càng phổ biến, nhất là các loại bánh Á - Âu đòi hỏi hương vị giống bơ lạt và béo thơm tự nhiên, Tường An sáng tạo cho ra mắt bơ thực vật vị bơ sữa. Đây là dòng sản phẩm có vị bơ sữa thơm béo tự nhiên, thích hợp để làm bánh và chế biến món Á, món Âu… giúp dậy mùi thơm, tăng độ béo ngậy, màu sắc hấp dẫn, thơm ngon. Khi hương bơ sữa hòa quyện vào từng món ăn, đó là lúc vị giác được thăng hoa.

Bơ thực vật - vị bơ sữa thơm béo tự nhiên thích hợp để làm bánh và chế biến món Á, món Âu (Ảnh: Tường An).

Ngoài việc chú trọng đến hương vị, Tường An còn quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng khi đầu tư thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại từ châu Âu để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Cả hai dòng bơ mới đều không chứa cholesterol và chất béo cấu hình trans (thuộc nhóm chất béo không bão hòa), sản phẩm được bổ sung thêm vitamin A, góp phần mang lại giá trị dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của những gia đình hiện đại.

Nỗ lực chạm vào trái tim người tiêu dùng và duy trì sức hút gần nửa thế kỷ

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, bơ thực vật Tường An vẫn không ngừng sáng tạo, cải tiến từ mẫu mã, ra mắt các hương vị mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và liên tục thay đổi của người Việt qua các thế hệ từ trẻ đến lớn. Việc cho ra mắt thêm hai hương vị hoàn toàn mới là: bơ vị sữa và bơ đường mía, càng cho thấy sự am hiểu và tình yêu của Tường An luôn dành cho ẩm thực Việt.

Trọn bộ 3 bí quyết dậy vị thơm bơ đến từ nhà sản xuất bơ thực vật hàng đầu Việt Nam (Ảnh: Tường An).

Bơ Tường An không chỉ là một sản phẩm chạm đến trái tim người tiêu dùng bằng hương vị thơm bơ đặc trưng, mà còn giúp nâng tầm trải nghiệm ẩm thực Việt, biến mỗi bữa ăn trở nên độc đáo, thú vị và đầy chất riêng.