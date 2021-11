Bỏ dở cơm trưa, dân văn phòng lập hội "chạy đua" săn sale dịp Black Friday

Dân trí Ngay khi tan giờ làm, chị Hà và đồng nghiệp tập trung lại một góc, vội vã ăn trưa rồi cùng săn hàng giảm giá dịp Black Friday.

Khác với hình ảnh dòng người chen chúc, xếp hàng tại các cửa hàng dọc tuyến phố Cầu Giấy, Chùa Bộc, Bà Triệu… hay tại các trung tâm mua sắm lớn, năm nay, không khí ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm - Black Friday tại Hà Nội khá lặng lẽ.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phần nào ảnh hưởng tới thói quen tiêu dùng của khách hàng. Thay vì tới các cửa hàng, trung tâm thương mại, một phần không nhỏ khách hàng Thủ đô lựa chọn… "săn sale" trực tuyến.

Các cửa hàng trên phố Chùa Bộc treo biển giảm giá từ 10-70%.

Tại các ứng dụng mua sắm online hay fanpage, website của các cửa hàng, thương hiệu đều đồng loạt tung những chương trình giảm giá "khủng", thu hút sự chú ý. Đa số mặt hàng được giảm từ 10 - 15%, thậm chí nhiều sản phẩm giảm sâu tới 70%.

Vốn là nhân viên ngân hàng, phải làm việc theo khung giờ hành chính nên chị Nguyễn Quỳnh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) không thể dành thời gian tới các cửa hàng, trung tâm thương mại săn sản phẩm giảm giá.

"Không có nhiều thời gian và cũng ngại tập trung nơi đông người nên mình chọn mua hàng online. Nhiều sản phẩm mình ưa thích được giảm tới 50% nếu săn đúng khung giờ. Từ vài ngày trước mình đã lên danh sách cần mua, đọc các chương trình giảm giá", chị Trang cho biết.

Chị Trang vừa ăn cơm vừa săn hàng giảm giá.

Chị Trang đã thức xuyên đêm để săn một số sản phẩm giảm giá vào khung giờ 0h đêm. "Mình đã săn được chiếc túi xách chỉ với 50% mức giá niêm yết kèm theo miễn phí vận chuyển nhanh. Tới sáng nay, mình đã nhận hàng rồi", chị Trang chia sẻ.

"Thừa thắng xông lên", với việc săn thành công túi xách, trưa nay, chị Trang cũng tranh thủ giờ ăn trưa, nghỉ trưa để tiếp tục săn hàng online.

Chị Trang không ngần ngại chia sẻ bí kíp săn hàng của bản thân. Chị thường sử dụng ứng dụng mua hàng online, chọn mua vào các khung giờ giảm giá sâu như 0h, 12h, 15h, 18h…

Thay vì mua tràn lan, chị đã chuẩn bị trước danh sách đồ cần mua, cửa hàng uy tín để đến "giờ vàng" có thể thao tác nhanh, hiệu quả, không lãng phí.

Tương tự chị Trang, chị Thu Hà - một nhân viên văn phòng khác cũng biến giờ nghỉ trưa thành giờ săn hàng giảm giá. Không chỉ săn hàng một mình, chị còn tập trung đồng nghiệp thân thiết để săn chung.

Chị Thu Hà cùng nhóm bạn tranh thủ giờ nghỉ trưa săn hàng giảm giá.

"Hôm nay mình đã săn hơn 20 đơn hàng, chủ yếu là đồ điện tử và đồ dùng cá nhân, ngoài ra mình chọn được đôi giày mình yêu thích cùng một vài bộ quần áo. Thời điểm 12h trưa có rất nhiều mã giảm giá khủng nên mình phải ăn trưa nhanh chóng, thậm chí vừa ăn vừa săn hàng cho kịp", chị Hà cho biết.

Chị và đồng nghiệp chia sẻ thông tin giảm giá cho nhau để tìm được món hàng yêu thích với giá hời nhất. "Cùng nhau săn hàng giảm giá cũng vui lắm", chị Hà chia sẻ.

Ngoài các gian hàng online giảm giá, theo khảo sát của Dân trí, tại các con phố chuyên kinh doanh thời trang tại Hà Nội như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch,... các cửa hàng đều đồng loạt treo biển giảm giá. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn đưa quần áo giảm giá ra tận vỉa hè để bày bán.

Các cửa hàng bán hàng tuy giảm giá sâu nhưng vẫn vắng khách.

Tuy nhiên, lượng người đổ về các cửa hàng thưa vắng so với mọi năm. Theo Đỗ Thùy Linh - nhân viên thu ngân của một tiệm quần áo trên phố Chùa Bộc chia sẻ: "Khách năm nay vắng đáng kể so với năm ngoái dù cửa hàng đã giảm giá sâu từ 10-70% tùy mặt hàng. Cửa hàng đã giảm giá vài ngày nhưng khách cũng chỉ tới tầm giờ trưa hay tan tầm, không thấm vào đâu so với mọi năm".

Một số quán bán quần áo nữ lác đác khách tới mua vào giờ trưa.

Chị Ngọc Anh - nhân viên cửa hàng khác cho biết, ngày này năm ngoái khách xếp hàng trước cả khi mở cửa, nhưng năm nay thì không có hiện tượng đó. Tuy nhiên những ngày giảm giá mạnh thế này, lượng hàng bán ra cũng nhiều hơn các ngày bình thường.

Đi mua quần áo vào giờ trưa đa số là người làm văn phòng tranh thủ giờ nghỉ để đi săn hàng giảm giá.

"Từ 11h20 tới 2h và 18h tối đến 21h30 là hai thời điểm khách đông nhất còn lại trong ngày thì lác đác thôi. Năm nay nhiều mặt hàng mới về cũng giảm giá sâu để thu hút khách", chị Ngọc Anh cho biết.

Chị Vân một nhân viên văn phòng ở quận Đống Đa đi săn mua hàng giảm giá.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa bạn Thùy Vân (Đống Đa, Hà Nội) - một nhân viên văn phòng đã tới cửa hàng trên phố Chùa Bộc mua đồ.

"Mình chỉ được nghỉ khoảng 2 tiếng nên tranh thủ qua xem đồ. Năm nay giảm giá nhiều mà không cần chen chúc như mọi năm, đi mua hàng khá dễ dàng", Vân cho biết.

Toàn Vũ