“Bình Lư vươn mình” - Mô hình xã thương mại điện tử từ nội lực địa phương

Bình Lư khởi động mô hình xã thương mại điện tử từ chiến lược quốc gia

Chiến dịch “Bình Lư vươn mình” khởi động với sự phối hợp giữa TikTok Shop, Sở Công Thương Lai Châu và chính quyền xã Bình Lư. Đây là mô hình điểm thuộc nhánh “Địa phương vươn mình” trong sáng kiến “Hàng Việt vươn mình”, gắn với kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Mô hình được xây dựng theo định hướng dài hạn, tập trung hình thành hệ sinh thái thương mại điện tử cấp xã dựa trên nội lực địa phương. Trọng tâm là đưa sản phẩm lên nền tảng số và xây dựng kênh TikTok cho địa phương, xác lập nhóm sản phẩm chủ lực và hình thành cộng đồng nhà bán hàng nòng cốt có khả năng tự vận hành và tạo doanh thu ổn định.

Mô hình điểm thuộc nhánh “Địa phương vươn mình” trong sáng kiến “Hàng Việt vươn mình”, gắn với kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: TikTok Shop).

Bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm Xã hội của TikTok Shop cho biết, chương trình hướng tới việc xây dựng mô hình đồng bộ, góp phần thúc đẩy sự hình thành các hệ sinh thái thương mại điện tử cấp địa phương trên toàn quốc, qua đó thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030.

TikTok Shop tham gia tư vấn và kết nối nguồn lực trong hệ sinh thái, trong khi chính quyền địa phương giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng chiến lược và dẫn dắt cộng đồng.

Những kết quả bước đầu từ mô hình “Bình Lư vươn mình”

Sau gần một tháng triển khai, mô hình xã thương mại điện tử tại Bình Lư đã ghi nhận những kết quả tích cực. Địa phương hiện có khoảng 20 doanh nghiệp và tiểu thương tham gia thương mại điện tử, và 5 nhà bán đã tạo ra lượng đơn ổn định 20-30 đơn mỗi ngày.

Các sản phẩm chủ lực giai đoạn đầu gồm hoa xuân Tây Bắc, cây cảnh, miến dong và một số nông sản địa phương. Việc tập trung vào nhóm sản phẩm mang tính mùa vụ và đặc trưng vùng miền giúp nhà bán dễ tiếp cận thị trường, đồng thời giảm rủi ro trong quá trình vận hành.

TikTok Shop triển khai các hoạt động hỗ trợ bà con Bình Lư tăng cường bán hàng trực tuyến (Ảnh: TikTok Shop).

Bên cạnh đào tạo kỹ năng, các hoạt động bán hàng thực tế được triển khai song song. Phiên livestream “Tết ta ba miền - chở xuân về nhà” tổ chức cuối tháng 1 đã giúp bà con Bình Lư tiêu thụ hơn 1.200 đơn hoa đào, nhất chi mai và miến dong chỉ trong 4 giờ. Kết quả này đóng vai trò minh chứng trực quan cho hiệu quả của thương mại điện tử, góp phần tạo niềm tin để cộng đồng tiếp tục tham gia mô hình.

Định hướng phát triển làng nghề gắn với thương mại điện tử

Trong số các sản phẩm chủ lực, miến dong được xác định là nền tảng để xây dựng thương hiệu Bình Lư trên môi trường số. Hiện xã có 12 sản phẩm OCOP, trong đó 8 sản phẩm đã được đưa lên TikTok Shop.

Làng nghề miến dong Bình Lư có lịch sử hơn 45 năm, với khoảng 80 hộ dân tham gia sản xuất và sản lượng trung bình 1.000 tấn mỗi năm. Trước đây, đầu ra chủ yếu phụ thuộc thương lái, khiến cung cầu và giá cả biến động.

Khi tiếp cận thương mại điện tử, miến dong truyền thống và miến dong khoai sâm đã mở rộng được thị trường, giảm bớt khâu trung gian và hạn chế tồn kho trong mùa cao điểm.

Chị Vũ Thị Bích Hồng - chủ thương hiệu miến dong Cô Ba Hồng cho biết, trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026, gia đình chị đã bao tiêu khoảng 140 tấn miến từ gia đình và 20 hộ dân trong vùng. Phần lớn sản lượng được tiêu thụ qua TikTok Shop, không phát sinh hàng tồn.

Chị Vũ Thị Bích Hồng trong một phiên live stream mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: TikTok Shop).

Trên cơ sở đó, xã Bình Lư đang xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề miến dong tập trung hơn 7 hecta, đưa 70-90% hộ sản xuất về khu vực tập trung để chuẩn hóa hoạt động sản xuất - kinh doanh, kết hợp phát triển du lịch. Thương mại điện tử được xác định là kênh phân phối ngay từ đầu, với mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ nhân đôi số nhà bán hàng nòng cốt có thu nhập ổn định, đưa Bình Lư trở thành xã thương mại điện tử tiêu biểu của tỉnh Lai Châu.

Theo ông Trần Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Công thương Lai Châu, đây sẽ là mô hình tiên phong để nhân rộng phát triển kinh tế nông thôn gắn với chuyển đổi số, trong bối cảnh toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 600 tấn khoai sâm đất được tiêu thụ qua TikTok Shop, cho thấy tiềm năng mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương trên nền tảng số.