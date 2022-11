Bí quyết vóc dáng khỏe đẹp của Hoa hậu Thùy Tiên trong MV mới

"Vẽ đường cong" cùng Thùy Tiên trong 3 bước của "quân sư" Trúc Nhân

Vừa ra mắt, MV "Vẽ đường cong" của bộ đôi Trúc Nhân - Thùy Tiên đã chinh phục bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành trong thời gian ngắn. KPI cực chất của "chủ tịch" Trúc Nhân - "Healthy is the new sexy" được giới công sở hưởng ứng và đặt làm mục tiêu của bản thân.

Không chỉ tạo hiệu ứng nhờ giai điệu bắt tai, ca từ hiện đại, vũ đạo cuốn hút hay những biểu cảm gây thương nhớ của 2 nhân vật chính Trúc Nhân và Thùy Tiên, MV còn ghi điểm qua câu chuyện quen thuộc của các cô gái văn phòng nhưng lại mang đến những bước chuyển mới mẻ và tinh tế trong thông điệp giàu ý nghĩa.

Hình ảnh cô nhân viên đầu bù tóc rối và lộ trình tìm lại chính mình của Miss Grand Thùy Tiên trong MV "Vẽ đường cong" được người xem thích thú (Ảnh trích từ MV).

Trở lại với một hình tượng mới lạ - "quân sư" Trúc Nhân đã giúp nữ chính Thùy Tiên thay đổi, từ một nhân viên văn phòng mệt mỏi với vẻ ngoài nhàu nhĩ thành phiên bản quyến rũ nhất của chính mình.

Vốn đã quen với hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên lộng lẫy, xinh đẹp, các fan không khỏi thích thú và tò mò về màn biến hình của Trúc Nhân với nàng hậu. Hành trình "vẽ đường cong" trải qua 3 bước: "Healthy Beauty - Healthy Body - Healthy Vibe" để tạo nên nét đẹp hoàn thiện từ sắc vóc bên ngoài đến nét quyến rũ nội tại cùng thần thái đầy tự tin "khiến bao chàng trai vẽ nên mơ mộng".

Với tuyệt chiêu "vẽ đường cong" của quân sư Trúc Nhân, các cô gái cứ tự tin yêu chính mình (Ảnh trích từ MV).

Dưới phần bình luận của MV, khán giả đã dành nhiều lời khen "chủ tịch" Trúc Nhân có tâm, chăm lo nhan sắc của nhân viên, gội đầu dưỡng sinh, tập gym lấy lại vóc dáng cho đến đặt món salad "full topping" để giúp cô thay đổi từ trong ra ngoài.

"MV của Trúc Nhân lúc nào cũng hài hước, trend gì đang hot là có đủ, nhìn chủ tịch bị "knock-out" thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo áp KPI quá khủng", một khán giả bình luận.

Không chỉ mang đến những giây phút giải trí, "Vẽ đường cong" còn chiếm tình cảm của khán giả bởi thông điệp ý nghĩa và thực tiễn. "Qua bài hát này, Nhân muốn gửi đến các bạn trẻ, nhất là phái nữ một "KPI" mà Nhân tâm đắc: "Healthy is the new sexy" - chỉ khi bạn yêu bản thân và quan tâm chăm sóc chính mình thì mỗi chúng ta đều là một vẻ đẹp riêng, xứng đáng được tôn vinh", nam ca sĩ cho biết.

Bật mí công thức tạo nên đường cong "triệu views" cho Thùy Tiên

Dưới bàn tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc sáng tạo Alex Fox, phần hình ảnh trong MV "Vẽ đường cong" ghi điểm bởi tính nghệ thuật, qua 3 không gian biến hình của Thùy Tiên. Bằng cách lồng ghép các xu hướng dưỡng da, chăm dáng tự nhiên đang thịnh hành trong giới trẻ, MV muốn nhấn mạnh nét đẹp đích thực của người phụ nữ không chỉ dừng lại ở đường cong cơ thể mà còn tỏa sáng qua thần thái tự tin và sức sống khỏe mạnh.

Người hâm mộ còn phát hiện các mẹo làm đẹp của hoa hậu Thùy Tiên và công thức chung được "quân sư" Trúc Nhân áp dụng, sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên như dầu oliu để "vẽ đường cong" đầy sức sống.

Món salad trái cây kết hợp cùng dầu Oliu Olivoilà Extra Virgin giúp các cô gái "sống khỏe vẽ đường cong" (Ảnh trích từ MV).

2 bước đầu tiên: "Healthy Beauty" và "Healthy Body" là nơi Trúc Nhân tân trang lại vẻ đẹp cho Thùy Tiên đồng thời nhấn mạnh rằng, sự quyến rũ từ đường cong cơ thể khỏe mạnh luôn cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. Tại đây, Trúc Nhân truyền cảm hứng cho phái nữ vượt qua áp lực KPI và công việc hằng ngày bằng các hoạt động xả stress như gội đầu dưỡng sinh, tập boxing và yoga. Khán giả không khỏi thích thú khi Trúc Nhân cho cô nàng hoa hậu trải nghiệm phương pháp massage mới lạ bằng dầu oliu.

Ở căn phòng "Healthy Vibe", dầu oliu Olivoilà Extra Virgin cũng được sử dụng để chế biến các món ăn lành mạnh, không chỉ giúp Thùy Tiên giữ được hình thể chuẩn mà còn bổ sung nguồn năng lượng, dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, đảm bảo tinh thần luôn tích cực để tự tin khoe thần thái tươi trẻ, đầy sức sống.

"MV hay và đầy cảm hứng tích cực, xem xong mình quyết định thay đổi luôn KPI cuộc đời, bắt đầu bằng việc ăn uống khoa học hơn và tự tin vào chính mình, không phải chạy theo những tiêu chuẩn ảo nữa", Nguyên Anh (quận 2, TPHCM) nói.

"Sống khỏe vẽ đường cong"- chăm sóc bản thân đúng cách để mỗi người đều là phiên bản đẹp nhất của chính mình (Ảnh trích từ MV).

Sống khỏe và chăm sóc bản thân bằng lối sống lành mạnh, kết hợp lựa chọn những dưỡng chất từ thiên nhiên là phương pháp "sống khỏe vẽ đường cong" giúp mọi cô gái tự tin với vẻ đẹp riêng của chính mình. Đây cũng là thông điệp được lan tỏa và hưởng ứng từ khi MV "Vẽ đường cong" ra mắt, hứa hẹn sự thay đổi tích cực với giới trẻ.