"Bảo vệ" học sinh vượt mùa thi cử

Dân trí Học sinh lớp 9 và lớp 12 trên cả nước đang ráo riết ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Để bảo vệ sức khỏe cho con em của mình, phụ huynh nên lựa chọn những sản phẩm tốt để đồng hành cùng các em trong mùa thi.

Vất vả mùa thi

Trong thời gian này, học sinh khối lớp 9 và lớp 12 trên cả nước đang gấp rút ôn luyện để chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng là kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 và kỳ thi THPT Quốc gia. Lượng kiến thức cần ôn tập quá nhiều khiến các bạn học sinh phải đặt bản thân vào tình thế "học ngày học đêm" để mong đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Điều này dẫn tới không ít các bạn học sinh cảm thấy áp lực và mệt mỏi trong thời gian này.

Ngoài quá trình ôn luyện, học tập trên lớp vào buổi sáng, các bạn học sinh khối lớp 9 và lớp 12 còn phải nâng cao "năng suất" học của mình vào ban đêm. Việc thức đến khuya để học và tiếp xúc các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động… khiến nhiều bạn học sinh cảm thấy mỏi mắt, đau mắt. Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử vào ban đêm trước khi đi ngủ có thể làm giảm sự sản xuất melatonin - hormone khiến cơ thể bị khó ngủ. Việc ngủ không đủ giấc làm cơ thể mệt mỏi, khó mà có thể trạng tốt vào sáng hôm sau.

Chưa kể đến việc các bạn học sinh học ở nơi có điều kiện ánh sáng không đủ hay phải sử dụng những thiết bị chiếu sáng trôi nổi, kém chất lượng trên thị trường. Những sản phẩm đó có thể có chứa các chất độc hại như chì, thủy ngân lâu dần sẽ ảnh hưởng đến mắt, nghiêm trọng hơn có thể làm giảm thị lực, thậm chí gây tổn thương mắt, làm bong, tróc võng mạc. Bên cạnh đó, khi quá trình học tập mệt mỏi, các bạn học sinh có khi phải "ngủ quên" trên chính bàn học của mình. Việc chưa rút các dây sạc ra khỏi điện thoại hay máy tính hoặc những bóng đèn để suốt đêm không tắt dễ dẫn đến cháy nổ, mất an toàn điện.

Đèn bàn Điện Quang sẽ giúp các bạn học sinh có được môi trường học đầy đủ ánh sáng.

Điện Quang bảo vệ "an toàn" cho học sinh trong mùa thi cử

Để các bạn học sinh đạt được năng suất học tập cao nhất, không cảm thấy mệt mỏi trong những buổi học đến tận khuya, học sinh cần được học trong một môi trường có chất lượng ánh sáng tốt. Vì vậy để đáp ứng được điều đó các bậc phụ huynh cần lựa chọn những sản phẩm đèn học chất lượng, phù hợp cho con em của mình.

Hiểu được điều đó, Điện Quang đã cho ra đời dòng sản phẩm đèn bàn để đáp ứng được nhu cầu các bạn học sinh. Các bạn học sinh khi sử dụng đèn bàn của Điện Quang sẽ cảm nhận được màu sắc ánh sáng một cách trung thực nhất, chất lượng ánh sáng đồng đều, ổn định, không nhấp nháy, không gây chói mắt cho người dùng. Bên cạnh đó sản phẩm đèn bàn của Điện Quang còn không chứa thủy ngân, vừa bảo vệ môi trường và vừa an toàn sức khỏe cho người dùng. Đại diện Điện Quang cho biết "Sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền, máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Đức. Nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và công nghệ sản xuất hiện đại giúp sản phẩm luôn đạt chất lượng, đáng tin cậy và mang lại hiệu suất chiếu sáng cao".

Mặt khác, các sản phẩm của Điện Quang phần nào cũng giúp các bậc phụ huynh giảm thiểu được mối lo về cháy nổ, không an toàn cho con em khi sử dụng các thiết bị điện. Sản phẩm đèn bàn của Điện Quang được làm từ nhựa chống cháy theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, có khả năng chịu nhiệt cao nên an toàn trong phòng chống cháy nổ. Các loại ổ cắm, phích cắm của Điện Quang đều được tích hợp công tắc bảo vệ quá tải. Lỗ cắm có độ bền cao, cắm rút >5000 lần không bị lỏng, đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC. Ổ cắm và phích cắm của Điện Quang được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm lên đến 20 tỷ đồng. Sản phẩm sử dụng nhựa chịu nhiệt theo tiêu chuẩn quốc tế, an toàn phòng chống cháy nổ nên phụ huynh có thể an tâm đầu tư các sản phẩm này cho con em của mình.

Ổ cắm tích hợp công tắc bảo vệ quá tải của Điện Quang được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 20 tỷ đồng.

Đại diện Điện Quang còn chia sẻ thêm "Để an tâm hơn khi con em học khuya mà phải sử dụng nhiều thiết bị điện, các bậc phụ huynh có thể lắp đặt thêm các phích cắm thông minh Điện Quang Apollo. Phích cắm này có thể điều khiển tắt mở trực tiếp qua điện thoại, có thể hẹn giờ tắt hoặc mở lặp đi lặp lại trong 1 khoảng thời gian nhất định giống như đặt báo thức trên điện thoại, phích cắm này còn có thể tắt hoặc mở bằng cách đếm ngược thời gian… nên phụ huynh có thể xóa bỏ nỗi lo khi con em mình đi ngủ mà quên tắt các thiết bị điện".

Phích cắm thông minh Điện Quang xóa bỏ nỗi lo khi con em mình đi ngủ mà quên tắt các thiết bị điện

Hiện nay, trên thị trường không thiếu những sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng. Các bậc phụ huynh đừng chọn mua vì giá thành rẻ, thay vào đó hãy chọn những sản phẩm có chất lượng, uy tín, được bán ở những cửa hàng chính hãng để đảm bảo sức khỏe cho người thân, con em trong gia đình của mình.

Bích Chăm - Trường Thịnh