Bạn sẽ làm gì với tháng lương đầu tiên?

Nhưng khi bước chân đi qua tấm biển quảng cáo ngoài trời, bên tai là câu nói "Ở một nơi bạn gọi là nhà, luôn có người đang chờ đợi bạn,…". Tôi đã nghĩ ra điều mình cần phải làm, chính là mua quà về cho bố mẹ.

Đi học xa cách nhà hơn 300km, số lần về quê từ lúc đi học của tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này tôi quyết định dồn ngày nghỉ phép để đi về một chuyến làm quà bất ngờ cho bố mẹ.

Mỗi lần về quê mỗi lần một khác, và tôi cũng nhận ra rằng bố mẹ cũng ngày một già đi. Đi qua tiếng ve đầu ngõ, căn nhà ba gian quen thuộc hơn hai chục năm xuất hiện cuối đường. Cái nóng đặc trưng ở quê tôi cũng không thể ngăn nổi xúc động trong lòng khi muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Nhưng khung cảnh bên kia cánh cửa lại khiến tôi bất ngờ. Bố vẫn làm mộc, nhưng mẹ thì lại không thấy ở ngoài sân chăn gà như tôi tưởng tượng.

Mẹ tôi bị say nắng vì nóng đang nằm trên giường, tôi quay ra nhìn bố tôi, dù ông không nói, nhưng tôi cũng thấy vẻ mệt mỏi, áo may ô ông mặc ướt đẫm, khuôn mặt thì đỏ bừng. Tôi vội vàng đi bật quạt số to nhất, cũng xuống gian bếp lấy nước mát hạ nhiệt cho ông. Bản thân tôi cũng cảm nhận được là dù bật quạt thì vẫn không hiệu quả. Nhiều năm sống ở thành phố, ngồi điều hòa mát lạnh, tôi đã dần quên đi cái nắng khắc nghiệt ở quê là như nào, tôi cũng quên mất lý do, vì sao ngày xưa tôi cố gắng học để thi đỗ đại học trên Hà Nội, tất cả vì cái nóng.

Ảnh: Rapido.

Tôi suy nghĩ muốn lắp điều hòa, nhưng điều kiện kinh tế trong nhà cũng không cho phép, nhà ba gian ô thoáng quá nhiều, không gian cũng rất rộng, lắp điều hòa sẽ chỉ càng tiêu tốn nhiều hơn. Bố tôi gạt đi "Thôi không phải lắp điều hòa, bố mẹ chịu bao nhiêu năm chưa thấy vấn đề gì, không cần phải tốn tiền nữa, dành tiền cho đầu tư bản thân mày ấy" Tôi biết bố tôi vẫn luôn như vậy, quan tâm nhưng lời nói thì không được dịu dàng. Nhìn mẹ nằm trên giường say nắng, tôi quyết định lấy xe lên chợ thị trấn tìm kiếm giải pháp khác.

Chợ vẫn tấp nập, loa đài, xe kéo bán hàng vẫn vội vã, nhưng vài gian hàng thiết bị điện tử lại là thứ mới lạ xuất hiện tại đây. Tiếng loa "Giải pháp cứu nóng cho nhà 3 gian,…" cứ vang mãi, hấp dẫn tôi đến với cửa hàng. Và tôi đã tìm thấy thứ phù hợp cho nhà của tôi. Đó là quạt điều hòa cho không gian mở.

Giải pháp cứu nóng cho nhà 3 gian và không gian mở (Nguồn ảnh: Rapido).

Tìm hiểu sản phẩm, tôi mới biết quạt điều hòa không khí có khả năng làm mát tốt giúp giảm nhiệt độ từ 5 đến 7 độ C. Với cách làm mát tươi và dịu chứ không khô da như điều hòa đây thực sự là giải pháp tuyệt vời cho sức khỏe.

Chủ bán hàng cũng nói "Nhà chú cũng là nhà 3 gian, lắm lúc nóng thương con cũng muốn lắp điều hòa, nhưng vì nhà thiết kế có quá nhiều ô thoáng, nên không lắp được, năm ngoái chú mua quạt phun sương về làm mát nhưng chỉ được 3 tháng quạt đã làm hỏng cái màn hình ti vi, chán quá vất một góc. Năm nay tìm hiểu mua được sản phẩm này vừa mát hơn lại vừa không lo bị hỏng thiết bị điện tử thế là nhập về bán luôn".

Quạt điều hòa Rapido 3 in 1.

Về giá cả thì rẻ hơn rất nhiều một chiếc điều hòa thông thường, sẵn trong người đang có tháng lương đầu tiên, tôi mua luôn hai chiếc quạt điều hòa này về nhà.

Bố mẹ ở nhà vừa nhận quạt vừa thấy xót tiền cho tôi, mắt mẹ long lanh nước, nhưng trong mắt, trong vẻ mặt thì tôi đều thấy sự tự hào trong đó. Tự nhiên cảm thấy cái nóng trong nhà cũng bớt oi bức và khó chịu hơn, không gian trong nhà cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Ba người quây quần bên mâm cơm trưa, vừa cảm thụ làn gió tươi mát của quạt vừa hỏi han tình hình của nhau. Mặc dù điều kiện không đầy đủ, nhưng vui vẻ hạnh phúc chả đâu bằng nhà mình.

Tháng lương đầu tiên của tôi dành cho việc như thế? Còn của mọi người thì sao?