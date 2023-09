Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ phác đồ làm đẹp cho từng khách hàng

Sự kiện diễn ra trong không gian sang trọng, với chủ đề về hành trình của công nghệ nâng cơ Thermage trong suốt 20 năm qua.

Bác sĩ Tô Lan Phương tại hội nghị.

Bác sĩ Tô Lan Phương - Lux Beauty Center có bài báo cáo chia sẻ kinh nghiệm trong suốt 13 năm sử dụng công nghệ Thermage FLX. Tại Lux Beauty Center, bác sĩ chỉ định thermage FLX cho khách hàng tùy theo nhu cầu điều trị lão hóa và cá nhân hóa từng gương mặt để nhằm mục đích mang đến kết quả tối ưu nhất.

Có 3 lý do Lux Beauty Center dùng công nghệ Thermage FLX. Thermage đã nhận chứng nhận từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Nhiều bác sĩ trên toàn thế giới đã sử dụng Thermage FLX và nhận kết quả tích cực. Hiệu quả của Thermage FLX có thể nhìn thấy ngay sau khi điều trị, mang lại sự tự tin cho khách hàng.

Sự kiện Thermage 20 năm cũng nhấn mạnh đến việc kiểm soát đau trong quá trình điều trị và cá nhân hóa từng người, bởi mỗi người có mức độ lão hóa và nhu cầu khác nhau. Điều này đảm bảo rằng mọi khách hàng sẽ có trải nghiệm thoải mái và tối ưu trong quá trình làm đẹp.

Nhiều khách mời tham dự sự kiện.

Sự kiện cũng là nơi để gặp gỡ, chia sẻ về công nghệ Thermage của hơn 300 khách mời là những chuyên gia da liễu, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ.

Năm 2010, bác sĩ Tô Lan Phương ứng dụng công nghệ Thermage, được cấp bởi Solta Medical, USA, 2010.

Bác sĩ Tô Lan Phương cho biết: "Sau hơn 13 năm nghiên cứu và phát triển, Thermage FLX là thế hệ thứ 4 của Thermage, phát ra sóng tần số vô tuyến điện dung đơn cực. Trong đó TIP 4.0 - được thiết kế to hơn so với đầu TIP của thế hệ cũ, giúp giảm hơn 25% thời gian điều trị, tăng diện tích tiếp xúc, tác dụng nhiệt chính xác tới vùng cần điều trị và hạn chế cảm giác đau, trải nghiệm điều trị thoải mái. Ngoài ra, kỹ thuật AccuRep ở New Total Tip 4.0 cũng giúp quá trình điều trị nhanh hơn".

Thermage FLX sở hữu năng lượng sóng điện từ mang công suất cao được đưa sâu qua da, làm nóng một cách mạnh mẽ, đồng nhất khối collagen ở sâu đến lớp bì và lớp mỡ dưới da. Da tại khu vực điều trị được săn chắc nhờ cải thiện cấu trúc cũng như vẻ tươi sáng bên ngoài.

Bác sĩ Tô Lan Phương tại Phòng khám da liễu Lux Beauty Center.

Lux Beauty Center một trong những địa chỉ làm đẹp thu hút phái đẹp, có nhiều khách hàng trung thành và ngôi sao như siêu mẫu Thanh Hằng, diễn viên Bimax, diễn viên Huỳnh Như, NTK Tăng Thành Công, cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương, doanh nhân Tracy Thư Lương và nhiều doanh nhân thành đạt khác.

Phòng khám da liễu Lux Beauty Center chuyên về các phương pháp làm đẹp trẻ hóa da không chỉ nổi tiếng với máy móc, thiết bị và công nghệ kỹ thuật cao chính hãng được nhập khẩu từ các nước châu Âu và Hoa Kỳ. Phòng khám có ưu thế về chất lượng, giá thành, sở hữu đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm.

Lux Beauty Center được vinh danh trong sự kiện Thermage.

"Trong quá trình làm việc hơn 13 năm, tôi nhận thấy Thermage FLX là 1 trong những công nghệ hàng đầu và chuẩn y khoa. Phòng khám da liễu Lux Beauty Center luôn mong muốn sẽ mang đến những công nghệ cao cấp nhất và hàng đầu đến khách hàng. Phương châm làm đẹp của Lux là đẹp phải an toàn và phải có giá trị, hiệu quả cho việc làm đẹp", bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ thêm.

Bác sĩ Tô Lan Phương - Chuyên khoa Da liễu, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Da liễu Lux Beauty Center

Website: www.luxclinic.vn

Hotline: 1900 252 689

Địa chỉ: Lux Beauty Center: 33C1 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM