Babymall & Care - điểm mua sắm an toàn, chất lượng cho mẹ và bé

Babymall & Care được thành lập từ năm 2013 - đến nay, 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và phân phối các sản phẩm, đồ dùng dành cho mẹ và bé. Luôn luôn nỗ lực để cùng thấu hiểu, cảm nhận những điều mà mẹ và bé đang cần gì để từ đó đáp ứng kịp thời.

Hiện nay trên thị trường trôi nổi rất nhiều các sản phẩm tân tiến hiện đại giúp cho việc chăm con được diễn ra dễ dàng hơn. Thế nhưng không phải tất cả đều có xuất xứ cụ thể và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Vì thế các ba mẹ khi lựa chọn đồ dùng cho bé phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Một trong số những đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho mẹ và bé được nhiều người yêu thích và lựa chọn hiện nay chính là Babymall & Care.

Với mục tiêu trở thành đơn vị cung ứng đáng tin cậy của ba mẹ, Babymall & Care luôn cam kết cung cấp dịch vụ, sản phẩm, thiết bị 100% chính hãng dành cho mẹ bầu và các bé. Tại đây có hàng ngàn các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, được kiểm chứng an toàn khi sử dụng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời khi mua sắm. Dịch vụ khách hàng được chú trọng, tạo cảm giác yên tâm và tin cậy. Các tiêu chuẩn về vệ sinh hàng hóa đồng bộ cho toàn bộ cửa hàng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn sử dụng cho mẹ, bé. Baybymall & Care luôn mong muốn được đồng hành cùng các con trong sự lớn lên và phát triển của các bé.

Babymall & Care luôn muốn đem đến sản phẩm tốt với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Xây dựng chữ "TÍN" từng ngày, đề cao quyền lợi của khách hàng và người sử dụng.

Đội ngũ chuyên viên tại Babymall & Care được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn. Nhân viên luôn theo nguyên tắc ân cần, thân thiện, nhiệt tình, chu đáo, tỉ mỉ và sáng tạo đem đến những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, thú vị nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vương Ánh Vy - Founder Babymall & Care chia sẻ: "Lần đầu làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ, mình bắt đầu tìm tòi và học hỏi về các sản phẩm tân tiến thuận tiện cho việc chăm con dễ dàng hơn. Mình khá hoang mang khi trên mạng có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm sử dụng của mẹ và bé. Thấu hiểu được những lo lắng của ba mẹ về vấn đề đó, nên mình đã quyết định mở ra hệ thống cửa hàng Babymall & Care."

Ra đời không nhằm mục đích thương mại, đẩy mạnh bán hàng mà không am hiểu về sản phẩm. Babymall & Care tạo sự khác biệt với những nơi khác đó chính là tìm ra giải pháp, giúp cho các mẹ nuôi con dễ dàng hơn qua các bài viết phân tích sản phẩm có chọn lọc và hiệu quả.

Để có thể đem đến được những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa, Babymall & Care còn có các chương trình, mẹo vặt cho các mẹ bầu, một kênh review đánh giá thẳng các sản phẩm mang tên Nhật Ký Của Vy - Tại đây chúng ta có thể thoải mái chia sẻ thông tin với nhau như: Làm thế nào để bắt thai hiệu quả, mẹo săn giới tính, kế hoạch bảo hiểm thai sản hay tiêm phòng trước khi sinh như thế nào,... để giúp cho chị em ta có những kiến thức và kinh nghiệm, vượt qua sự bỡ ngỡ khi lần đầu có bé.

Với mục tiêu trở thành điểm đến an toàn và thú vị của mẹ và bé, Babymall & Care luôn đặt phương châm: "Your concern is our concern" - sự bận tâm của bạn là sự bận tâm của chúng tôi. Luôn mong muốn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tại đây mọi hoạt động quản lý sản phẩm, kiểm soát hoạt động kinh doanh đều được duy trì trên nền tảng công nghệ hiện đại, từ đó tối ưu hóa chi phí vận hành, cắt giảm nhiều chi phí quản lý doanh nghiệp. Đem đến những sản phẩm có giá thành tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

"Tôi hạnh phúc khi dám nói thẳng sự thật về thực trạng sản phẩm trong thị trường mẹ và bé, có khen có chê một cách thẳng thắn. Babymall & Care muốn cùng các mẹ nâng cao kiến thức tiêu dùng, muốn biến khách hàng trở thành những vị khách khó tính nhất." - chị Ánh Vy chia sẻ.

Hy vọng rằng trong tương lai, Babymall & Care ngày càng thành công và phát triển, trở thành địa chỉ ưa thích của hầu hết các bậc cha mẹ. Trở thành điểm mua sắm tuyệt vời.

Hãy cùng đồng hành với Babymall & Care tại địa chỉ:

Chi nhánh Hà Nội: https://www.facebook.com/babymallandcare

Chi nhánh TPHCM: https://www.facebook.com/babymallandcaresg

Chi nhánh TP Thủ Đức: https://www.facebook.com/babymallandcaredososinh

Hệ thống chi nhánh:

Miền Bắc:

- Số 19 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Miền Nam:

- Số 204A, Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số 17, Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.