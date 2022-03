AR GROUP đầu tư công nghệ tròng kính thuốc FREEFORM HD: Giải pháp tối ưu thị lực

Cận thị, viễn thị và lão thị là 3 vấn đề về mắt rất phổ biến hiện nay. Nguyên nhân chính có thể do di truyền bẩm sinh, do thói quen sinh hoạt hoặc do ảnh hưởng của tuổi tác.

Cận thị có thể xảy ra do di truyền từ gia đình hoặc do quá trình học tập và làm việc trong môi trường không đủ ánh sáng, thường xuyên tiếp xúc với máy tính, thiết bị điện tử, các loại màn hình LED,… mà không cân đối thời gian làm việc với thời gian điều tiết của mắt. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho nhãn cầu dài ra, không còn ở trạng thái bình thường khiến hình ảnh nhìn xa bị mờ.

Viễn thị là tật khúc xạ có thể di truyền trong gia đình, khiến mắt không thể nhìn rõ các vật ở gần, nhưng lại có thể nhìn rất rõ các vật thể ở xa. Người viễn thị sẽ dễ bị nhức đầu hoặc đau mắt, phải nheo mắt thường xuyên và cảm thấy mệt mỏi khi làm việc ở khoảng cách gần.

Với những người trên 40 tuổi, lực điều tiết của mắt sẽ suy giảm dần khiến cho mắt không nhìn rõ vật ở cự ly gần - đây gọi là Lão thị. Khác với cận thị và viễn thị, lão thị không phải là một tật khúc xạ mà là sự thay đổi sinh lý của mắt khi về già, gây ra bởi quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD ra đời đã nhanh chóng trở thành giải pháp tối ưu vượt bậc thay thế cho tròng kính truyền thống và được ứng dụng cho tất cả đối tượng cận thị, viễn thị, lão thị.

Công nghệ FreeForm HD được ứng dụng bằng phần mềm kết hợp với máy móc kỹ thuật số và tính toán bằng công thức phức tạp để xử lý chi tiết, kết nối từng điểm nhỏ trên bề mặt tròng kính, tạo nên sự tinh nét và thích ứng tối đa nhu cầu thị lực cho mọi lứa tuổi, mọi mục đích và môi trường sinh hoạt.

Với mục tiêu đem đến tròng kính chất lượng cao để phục vụ và chăm sóc mắt cho người Việt, AR GROUP - Tập đoàn đứng đầu trong ngành khúc xạ và mắt kính tại Việt Nam, cung cấp tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD ứng dụng công nghệ hiện đại và kỹ thuật tiên tiến từ 2 thương hiệu VISUAL TECH (Công nghệ Hoa Kỳ) và ASAHI-LITE JAPAN (Công nghệ Nhật Bản) - 2 thương hiệu tròng kính thuốc uy tín hàng đầu, được độc quyền phân phối bởi ATB COMPANY - thành viên của AR GROUP.

Tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD cho người cận thị

Với đối tượng cận thị, có thể sử dụng các dòng sản phẩm tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD từ ASAHI-LITE JAPAN như MYOCARE (cho trẻ dưới 19 tuổi); DIGITAL HD (cho thanh niên từ 19-40 tuổi); DRIVESAFE SINGLE VISION (cho người hay lái xe) và RELAX HD (kính thư giãn cho người cận hoặc không cận).

Hoặc cũng có thể lựa chọn từ thương hiệu VISUAL TECH với các sản phẩm MC CONTROL (cho trẻ dưới 19 tuổi); DIGITAL SV (cho thanh niên từ 19-40 tuổi); DRIVING SV HD (cho người hay lái xe) và ANTI - FATIGUE (kính thư giãn cho người cận hoặc không cận).

Tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD cho người lão thị

ASAHI-LITE JAPAN và VISUAL TECH cung cấp đa dạng các sản phẩm tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD cho người lão thị nhằm thích ứng tối đa mọi nhu cầu thị lực và môi trường sinh hoạt.

Mỗi sản phẩm tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD được ứng dụng phần mềm tính toán chính xác để gia công và thiết kế riêng biệt theo nhu cầu về thị lực của từng cá nhân, kết hợp cùng các công nghệ lớp phủ bảo vệ mắt và bảo vệ tròng kính: Lớp phủ tráng cứng (HC- chống trầy); Lớp phủ chống bám nước (hydrophobic); Lớp phủ chống tia cực tím (UV); Lớp phủ chống tia điện từ (EMI); Lớp phủ ngăn ánh sáng xanh (BLUE CUTTING); Lớp phủ nhuộm màu; Lớp phủ phản quang (HMC).

Hơn nữa, tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD còn ứng dụng 8 công nghệ gia công tròng kính tiên tiến bậc nhất để tạo sự hoàn hảo tuyệt đối.

Đầu tư cho sức khỏe mắt bằng việc sử dụng tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD chính là sự lựa chọn thông minh để tối ưu thị lực và chăm sóc sức khỏe mắt hiệu quả.

Bạn có thể tìm mua sản phẩm tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD thuộc thương hiệu VISUAL TECH và ASAHI-LITE JAPAN tại các đại lý kính thuốc, bệnh viện, phòng khám toàn quốc và chuỗi hệ thống bán lẻ của AR GROUP: Jess Luxury Eyewear, Mega Hut, Eyewear Hut và Studio 88.

AR GROUP cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm 100% chính hãng - Chất lượng - An toàn. Nếu bạn còn đang phân vân không biết loại tròng kính thuốc tinh nét FREEFORM HD nào là phù hợp với tình trạng và nhu cầu thị lực của mình, hãy liên hệ ngay Hotline chăm sóc sức khỏe mắt 0933 80 00 80 để được đội ngũ Bác sĩ chuyên nghiệp của AR GROUP tư vấn và hỗ trợ.

