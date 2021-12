Áp dụng thành công phần mềm quản lý điều độ tàu than giúp tối ưu hóa công tác bốc dỡ than tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Dân trí Năm 2021, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã phối hợp cùng Ban Kỹ thuật Sản xuất - Tổng Công ty Phát điện 1 nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thành công phần mềm quản lý điều độ tàu than tại Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải.

Phần mềm giúp tối ưu hóa trong công tác quản lý bốc dỡ than và góp phần quan trọng trong công tác chuyển đổi số tại công ty.

Cảng biển TTĐL Duyên Hải.

Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải là 01 trong những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý với nhiệm vụ chính là cung cấp nhiên liệu (chủ yếu là than) để phục vụ công tác vận hành ổn định các nhà máy tại TTĐL Duyên Hải, với nhu cầu bốc dỡ than hàng ngày trên 38.000 tấn. Do đó, việc đảm bảo năng suất bốc dỡ than luôn là thách thức lớn đối với Công ty. Tuy nhiên, các công cụ hỗ trợ việc quản lý, giám sát quá trình điều độ tàu than tại TTĐL Duyên Hải được sử dụng từ trước đến nay tồn tại nhiều hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch bốc dỡ than, thống kê, báo cáo số liệu, … đa số đều được thực hiện thủ công gây mất nhiều thời gian, nhân lực và dễ xảy ra sai sót trong quá trình thao tác.

Nhận thấy được những hạn chế đó, cùng với niềm đam mê sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc, nhóm nhân viên vận hành Cảng biển (thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải) đã phối hợp cùng Ban Kỹ thuật sản xuất - Tổng Công ty Phát điện 1 nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thành công "Phần mềm quản lý điều độ tàu than tại cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải".

Anh Lê Thành Long - Kỹ thuật viên Phân xưởng Nhiên liệu 1 - đồng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm.

Phần mềm quản lý điều độ tàu than tại cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải được xây dựng trên dụng trên hệ điều hành CentOS Linux 8.3.2011, cấu hình máy chủ gồm CPU 2 Core, Ram 4 GB, bộ nhớ 100 GB; với các phần mềm chính gồm: Phần mềm Cơ sở dữ liệu: MySQL 5.7.31; Phần mềm Web Server Nginx 1.14.1; Phần mềm xử lý PHP Version 7.2.24; Phần mềm đồng bộ và lưu trữ mã nguồn Git 2.27.0 và Github.com.

Cơ sở dữ liệu sẽ được truy xuất bằng kỹ thuật ORM (Object Relational Mapping) và được sao lưu 1 lần/ ngày. Mã nguồn được lưu trữ tại hệ thống quản lý dự án Github ở chế độ Riêng tư (Private) đảm bảo mã nguồn được bảo vệ tránh việc mất mát ngay cả khi máy tính của các lập trình viên hoặc server bị hư hỏng.

Mô hình xử lý dữ liệu và luồng dữ liệu của phần mềm.

Chức năng tin học của phần mềm tập trung theo các phân hệ chính gồm: quản lý dữ liệu gốc liên quan tới quy trình, quản lý hợp đồng, quản lý tài sản phục vụ điều tàu, quản lý quy trình điều độ tàu, báo cáo thông tin liên quan tới quy trình điều độ, quản lý tài khoản người dùng và hướng dẫn sử dụng.

Danh sách các tàu vận tải được thiết kế để quản lý và theo dõi danh sách các tàu vận tải đủ điều kiện về kỹ thuật có thể cập một trong 2 bến cảng. Tạo cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin cho mỗi chuyến hàng hoặc truy xuất thông tin riêng của từng nhà cung cấp (khối lượng than đã cấp...). Giảm bớt thời gian nhập thông tin đăng ký làm hàng của chủ tàu chuyển tài trong quá trình xin dỡ hàng. Rút gọn thời gian xét điều kiện kỹ thuật của tàu chuyển tải. Giúp người dùng nhanh chóng tra cứu đặc tính kỹ thuật tàu trước khi tiến hành điều độ tại hiện trường.

Giao diện quản lý Hợp đồng giúp quản lý thông tin Hợp đồng cấp than cho các nhà máy. Bao gồm các trường thông tin về đối tác, số hợp đồng, ngày ký, ngày thực hiện, thời gian thực hiện, trạng thái hợp đồng. Khối lượng chính thức của các hợp đồng khi kết thúc có thể được nhập lại lên phần mềm nhằm phục vụ báo cáo quản lý liên quan tới các hợp đồng than thông qua cửa số phụ cập nhật thông tin hợp đồng.

Quản lý tài sản cố định hỗ trợ người dùng quản lý năng suất bốc dỡ than theo ca sản xuất; quản lý hiện trạng thiết bị bốc dỡ (trạng thái khả dụng và sự cố của thiết bị, thời gian tiếp nhận tàu than, lịch sử thay đổi trạng thái) và chức năng quản lý bến tiếp nhận tàu.

Giao diện điều tàu được lập trình trên cơ sở Quy trình điều độ tàu than và Quy luật sắp xếp tàu ưu tiên của Tổng Công ty Phát điện 1 ban hành. Giao diện sẽ hỗ trợ người dùng các chức năng duyệt đăng ký xếp hàng; duyệt trao thông báo sẵn sàng xếp dỡ hàng hóa (NOR); duyệt ưu tiên đặc biệt; danh sách tàu đã trao NOR; danh sách đang trình ưu tiên; danh sách ưu tiên có hiệu lực,...

Chức năng báo cáo được thiết kế sẵn biểu mẫu các báo cáo về danh sách tàu than đã bốc dỡ xong; danh sách các tàu than đã được trao NOR trong khoảng thời gian quá khứ; danh sách các tàu than đã được trao NOR nhưng chưa bốc dỡ tại thời điểm hiện tại; danh sách, quá trình duyệt các kế hoạch bốc dỡ tàu than ưu tiên; thông số khối lượng tiếp nhận và bốc dỡ than trong khoảng một thời gian; danh sách các hợp đồng cung cấp than từng thực hiện tại Công ty; thông tin về tính hình bốc dỡ của các bến cảng (thời gian bận bến, thời gian chờ, sự cố...); thông tin tổng hợp về các chuyến hàng; thông tin cập bến, mang hàng của các tàu vận tải; kế hoạch sản xuất điện và cung cấp than tương ứng tại các thời điểm,....

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ các tính năng về bảng tin giúp người dùng nhanh chóng biết được kế hoạch lai dắt tàu của từng chuyến hàng để chuẩn bị các công tác kỹ thuật phục vụ quá trình bốc dỡ than; thông tin chuyến hàng hỗ trợ xác định thời gian cũng như vị trí làm hàng, thiết bị bốc dỡ, mỗi mã chuyến hàng được cung cấp một biểu tượng dẫn tới cửa sổ nhập thông tin liên quan tới chuyến hàng; hướng dẫn sử dụng phần mềm,…

Một số giao diện tính năng của phần mềm.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Nhóm tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu phần mềm giai đoạn 2 với các mục tiêu: Phát triển phương án điều độ tàu than mở rộng chi tiết điều độ tới từng Mạn Bắc và Mạn Nam tại cầu cảng số 1; mở rộng thêm các trường hợp xếp tàu ưu tiên vào cảng khi bổ sung thêm các điều kiện (mức độ tồn kho, thông tin khối lượng tàu thực tế,…); kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ của than nội địa theo quy định tại các hợp đồng mua bán than thông qua hệ thống định vị GPS; quản lý thông tin tàu vận tải và than từ thời điểm xếp hàng, từ đó xây dựng phương án điều độ tàu từ xa trước thời điểm trao NOR theo chu kỳ tháng/tuần/ngày.

Việc xây dựng và áp dụng phần mềm điều tàu góp phần quan trọng trong công tác nâng cao hiệu quả, năng suất bốc dỡ than tại Công ty, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý lịch bốc dỡ cho các tàu, tạo sự gắn kết giữa Tổng công ty Phát điện 1/Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và đối tác. Đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo, năng lực và sự nhiệt huyết đối với công việc của đội ngũ CBCNV công ty. Góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của EVN là "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Chí Thành - Trường Thịnh