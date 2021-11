Áp dụng nhiều giải pháp quản trị và công nghệ, nâng cao thu hồi dầu, Petrovietnam đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước

Dân trí Với nỗ lực khai thác tối đa trong điều kiện an toàn kỹ thuật cho phép, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt nhiều kết quả cao trong 10 tháng đầu năm 2021.

Trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường ở cả trong nước và thế giới, nhưng với nỗ lực cao và hiệu quả trong quản trị, điều hành, đồng thời có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tích cực: kết quả khai thác dầu thô tháng 10 vượt 6,6% kế hoạch, tính chung 10 tháng đạt 9,09 triệu tấn, vượt 12,4% kế hoạch. Từ đó, Petrovietnam đã đóng góp quan trọng vào nguồn thu NSNN 10 tháng đầu năm là 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn, thua lỗ do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid -19 thì những đóng góp quan trọng của Petrovietnam có ý nghĩa rất lớn, thể hiện nỗ lực vượt bậc của Tập đoàn với gần 60.000 người lao động. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục tập trung cao độ kiểm soát dịch bệnh Covid -19, vừa giữ an toàn sản xuất, an toàn cho người lao động vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh tăng trưởng; chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để tận dụng các cơ hội thị trường trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí thời gian tới.

Đặc biệt, trước đà suy giảm sản lượng tự nhiên của các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác và công tác đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, việc duy trì và hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác là thách thức rất lớn với Petrovietnam. Mặc dù vậy, Tập đoàn đã tập trung nỗ lực ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ, áp dụng nhiều giải pháp nâng cao thu hồi dầu.

Công tác quản trị đầu tư trong toàn Tập đoàn cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các dự án phát triển mỏ như BK-18A, BK-19 đã và đang được triển khai tích cực, vượt tiến độ đề ra. Dự kiến hai công trình này sẽ về đích đồng thời và sẽ đón dòng dầu đầu tiên trong vài ngày tới. Petrovietnam cũng tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để sớm đưa vào vận hành các dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Thái Bình 2, trong đó dự kiến đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 dự án NMNĐ Sông Hậu 1 trong tháng 11/2021.

Trường Thịnh