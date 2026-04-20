Áo phao của hành khách mặc trên tàu Titanic bán với giá hơn 23 tỷ đồng

Ngày 18/4, nhà đấu giá Henry Aldridge & Son của Anh đã tổ chức buổi đấu giá những kỷ vật liên quan tới thảm kịch tàu Titanic xảy ra vào năm 1912.

Trong số đó, chiếc áo phao được bà Laura Mabel Francatelli - hành khách trên khoang hạng nhất của con tàu định mệnh - mặc khi sơ tán, cũng nằm trong danh sách được bán vào dịp này.

Hành khách Laura đi cùng người chủ của mình là nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và chồng là Cosmo Duff Gordon. Cả 3 may mắn đều sống sót trên xuồng cứu sinh số 1, được hạ thủy với chỉ 12 người dù có sức chứa tới 40 người. Chiếc xuồng này không quay lại cứu thêm người bị rơi xuống nước giữa đại dương lạnh giá.

Chiếc áo phao dành cho khách trên tàu Titanic được bán đấu giá thành công hơn 23 tỷ đồng (Ảnh: The Independent).

Sau thảm họa chìm tàu, hành khách Laura phải viết ít nhất 2 bản tường thuật về trải nghiệm của mình trên tàu. Bà cũng trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện gây tranh cãi nhất của toàn bộ bi kịch.

Được biết, trên áo phao có chữ ký của bà Laura cùng những hành khách khác. Họ may mắn thoát thân cùng chiếc xuồng cứu sinh. Đây là một trong số ít áo phao nguyên bản còn lại mà có thể xác định rõ người đã sử dụng.

Chiếc áo, do công ty Fosbery & Co sản xuất, gồm 12 túi vải bạt chứa nút bần, có phần đệm vai và dây buộc hai bên. Ban đầu, món đồ được định giá từ 250.000 bảng Anh đến 350.000 bảng Anh (8,8 tỷ đồng-12,4 tỷ đồng).

Tàu Titanic rời cảng Southampton ở Anh vào năm 1912 (Ảnh: Alamy/PA).

Sau đó, món đồ được bán cho người mua không công khai danh tính, chốt số tiền qua điện thoại với mức giá 906.000 USD (23 tỷ đồng). Đây cũng là mức giá kỷ lục của một phiên đấu giá.

Cũng trong cùng phiên, chiếc đệm ngồi từ chiếc xuồng cứu sinh của tàu Titanic được bán với giá 527.000 USD (13,8 tỷ đồng) cho chủ sở hữu 2 bảo tàng Titanic tại Pigeon Forge (bang Tennessee) và Branson (bang Missouri) tại Mỹ.

Ông Andrew Aldridge - đấu giá viên - cho biết, mức giá kỷ lục này thể hiện sự quan tâm bền bỉ của công chúng đối với câu chuyện về tàu Titanic, cũng như sự tôn trọng dành cho hành khách và thủy thủ đoàn. Những kỷ niệm được lưu giữ qua các kỷ vật.

Hành khách Laura (khoanh tròn) trong bức ảnh tư liệu là người đã sống sót sau thảm họa chìm tàu Titanic (Ảnh: Henry Aldridge and Son/PA).

Được quảng bá là tàu viễn dương sang trọng nhất thế giới và mô tả là gần như không thể chìm, tàu Titanic đã va phải một tảng băng trôi ngoài khơi Newfoundland trong chuyến hải trình đầu tiên từ Anh tới New York.

Con tàu bị chìm chỉ trong vài giờ vào ngày 15/4/1912, khiến khoảng 1.500 trong tổng số 2.200 hành khách và thủy thủ thiệt mạng.

Cho đến nay, Titanic vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới, một phần bởi sự đa dạng về tầng lớp hành khách trên tàu, từ người nghèo đến giới siêu giàu.

Được biết, mức giá đấu giá cao nhất từng ghi nhận cho một kỷ vật Titanic là chiếc đồng hồ vỏ vàng được bán giá gần 2 triệu USD (gần 52 tỷ đồng) vào năm 2024. Món vật vốn thuộc quyền sở hữu của ông Frederick Sutton, 61 tuổi, là hành khách ở khoang hạng nhất trên tàu.

Chân dung hành khách Frederick Sutton ở khoang hạng nhất của tàu Titanic (Ảnh: BBC).

Sau tai nạn, đồng hồ bị móp méo nặng với phần mặt đồng hồ mang nhiều dấu vết chấn động của vụ chìm tàu. Kim giờ và kim phút đã mất, nhưng kim giây vẫn còn, dường như bị đóng băng trong thời gian bởi làn nước lạnh giá của Bắc Đại Tây Dương.

Doanh nhân này sinh tại Suffolk. Sau đó, ông định cư cùng gia đình tại New Jersey và trở nên giàu có nhờ kinh doanh bất động sản.

Ông đã tới Anh vào tháng 3/1912 để chữa bệnh và đang trên đường trở về Mỹ trên tàu Titanic thì gặp nạn.

Thi thể ông Sutton được chôn cất trên biển, còn đồ dùng cá nhân được đặt trong một túi trắng mang số 46 và đưa tới Halifax, Nova Scotia trên tàu MacKay Bennett.

Những vật dụng cá nhân này sau đó được gia đình ông thu hồi và lưu giữ qua nhiều thế hệ cho đến nay.