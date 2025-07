Anh em người Việt tử nạn ở Đức: Hàng dài người tiễn biệt, bức thư xúc động

Nỗi đau khôn nguôi

Theo trang MorgenPost, sáng 18/7, hàng trăm người đến nhà thờ chính St. Petri với ánh mắt đỏ hoe, tay cầm nến, hoa, để tưởng nhớ hai chàng trai người Việt là Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi, khu phố Finkenwerder, Hamburg) vừa tử vong vì tai nạn.

Trong không gian lặng đi vì tiếc thương, tiếng piano vang lên những giai điệu của bài hát “Morning has broken” và “My heart will go on” khiến nhiều người có mặt xúc động.

Nhiều người có mặt để tiễn đưa hai chàng trai người Việt tử nạn tại Đức (Ảnh: Marius Roeer).

Tang lễ được tổ chức song ngữ - tiếng Đức và tiếng Việt. Brian - người bạn thân thiết của hai anh em - đã đọc bức thư gửi Quang và Minh: “Gửi Minh, mình đã cầu nguyện với Chúa và Người nói rằng cậu đang làm cho thiên đường rực sáng, cũng giống như cách cậu luôn làm khi còn trên trần thế.

Gửi Quang, cảm ơn vì sự ấm áp và chân thành mà cậu đã dành cho mình. Những người bạn như hai cậu, đời người chỉ gặp được một lần. Hai cậu còn nhiều dự định và cứ nghĩ rằng vẫn còn thật nhiều thời gian”.

Trước hai khung ảnh đặt song song, từng ngọn nến được thắp lên khiến những người có mặt - cả người Đức và người Việt - đều không thể cầm được nước mắt.

Không chỉ là người thân hay bạn bè, những người từng tiếp xúc với Quang và Minh đều xúc động khi nói về hai anh em.

Cô Anne Schuhmann - giáo viên chủ nhiệm ở trường dạy nghề Altona - chia sẻ trong nước mắt: “Với sự chân thành, ấm áp và cởi mở của mình, hai em luôn mang đến niềm vui cho cả lớp”.

Bác sĩ Christina Essers (chủ phòng khám chỉnh nha Kieferorthopäden Altona, nơi Quang và Minh thực tập ngành trợ lý nha khoa) đọc bức thư của một nhân viên gửi: “Mất các em khiến chúng tôi đau lòng khôn nguôi. Nhưng tôi thật sự biết ơn vì từng gặp hai em trong đời”.

Theo lời kể của những người xung quanh, hai anh em không chỉ có năng lực mà còn luôn biết cách lan tỏa sự tích cực, tử tế và cởi mở.

Buổi lễ đã được ghi hình và truyền trực tiếp về TPHCM để mọi người có thể gửi gắm tình cảm đến hai anh em.

Những khung ảnh kỷ niệm của hai anh em tại buổi lễ (Ảnh: Marius Roeer).

Tai nạn trong đêm khiến anh em song sinh thiệt mạng

Cặp song sinh 23 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng 6/7.

Khi đó, Quang, Minh cùng vợ sắp cưới của Quang và anh Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi, bạn thân của hai anh em) đang di chuyển bằng xe điện (E-Scooter) ở Frankfurt thì bị một chiếc ô tô mất lái lao thẳng vào làn xe đạp khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại không qua khỏi tại bệnh viện.

Sau khi tông trúng Quang và Minh, xe tiếp tục tông vào anh Hiếu khiến anh này bị thương nặng, phải cắt bỏ cẳng chân và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát Đức cho biết tài xế gây tai nạn là một thanh niên 23 tuổi, lái xe tốc độ cao và nghi đã dùng khí cười trước khi điều khiển xe.

Tài xế bỏ trốn sau vụ việc nhưng đã ra trình diện trong đêm và hiện bị bắt tạm giam, đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có ngộ sát và cố ý gây thương tích.

Quang và Minh mới sang Hamburg được 2 năm, sống cùng nhau, học cùng nghề. Họ đến Đức từ mùa xuân năm 2022 với khát khao xây dựng cuộc sống mới và giúp đỡ gia đình ở Việt Nam.

Thời gian đầu tại miền Đông nước Đức không hề dễ dàng. Qua một năm, họ chuyển đến Hamburg và bắt đầu học nghề tại phòng khám nha của bác sĩ Christina Essers.

Bác sĩ Christina Essers là người đứng ra kêu gọi quyên góp (Ảnh: Marius Roeer).

Theo lời bác sĩ Essers, Minh và Quang luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, niềm vui và ham học hỏi. Họ rất mong muốn được đóng góp và hòa nhập với tập thể.

Ngày 15/7, bác sĩ Essers phát động chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe nhằm giúp đỡ gia đình hai anh em. Tính đến nay, hơn 136.000 euro (hơn 4,1 tỷ đồng) đã được quyên góp. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để đưa thi thể hai anh em về Việt Nam, lo chi phí mai táng và hỗ trợ gia đình.

“Hai em không chỉ là học viên, mà còn là bạn bè, là một phần của cuộc sống thường nhật và trái tim của chúng tôi. Minh và Quang đã cho đi rất nhiều. Giờ là lúc chúng ta có thể trao lại một điều gì đó cho gia đình họ”, vị bác sĩ chia sẻ thêm.