AMISLIP HVQY: Tìm lại giấc ngủ tự nhiên

Dân trí Sản phẩm từ thiên nhiên, phù hợp với quy luật sinh lý con người đang trở thành xu hướng hiện nay. Với các thành phần từ thảo mộc - AMISLIP HVQY dành riêng cho người bị mất ngủ là dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó.

AMISLIP HVQY được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng đầu

Cuộc sống hiện đại với bộn bề những công việc phải lo toan, vất vả cùng với những áp lực tâm lý trong đời sống gia đình và xã hội khiến rất nhiều người bị mất ngủ nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống tinh thần. Tình trạng mất ngủ diễn ra khá phổ biến và có thể gặp ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả, giúp cải thiện giấc ngủ đang ngày càng được ưa chuộng.

Sản phẩm AMISLIP HVQY ra đời đã đáp ứng được những mong muốn của người dùng trong việc hỗ trợ điều trị, cải thiện tình trạng mất ngủ. Từ việc tìm hiểu về thói quen, thể trạng, tình trạng sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của người Việt kết hợp phân tích chuyên sâu về tác dụng, công dụng của các thảo mộc thiên nhiên, các nhà khoa học đã ԁàу сônɡ nghiên cứu, bào chế ra sản phẩm AMISLIP HVQY.

AMISLIP HVQY là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ, dùng cho người mắc chứng khó ngủ, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, chất lượng giấc ngủ kém tìm lại được giấc ngủ tự nhiên, giải quyết nỗi lo mất ngủ, thiếu ngủ.

AMISLIP HVQY - sản phẩm hỗ trợ đem lại giấc ngủ êm dịu từ tự nhiên

AMISLIP HVQY được sản xuất từ các thành phần thảo mộc có trong thiên nhiên, mang đến giấc ngủ êm dịu cho người mắc chứng mất ngủ, khó ngủ. Theo y học cổ truyền, bình vôi có tác dụng an thần, bổ phế, điều hòa nhịp tim, được dùng chủ trị trong các trường hợp mất ngủ, hồi hộp, lo âu, suy nhược thần kinh. Trên thực nghiệm, chất L - tetrahydropalmatin có trong củ bình vôi có tác dụng an thần, gây ngủ rõ rệt. Lạc tiên có tác dụng an thần, giải nhiệt, mát gan dùng cho các trường hợp mất ngủ, ngủ không sâu giấc, suy nhược thần kinh, tim hồi hộp.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa các thành phần khác có tác dụng hỗ trợ đem lại giấc ngủ êm dịu và tốt cho sức khỏe. Cụ thể, tâm sen làm giảm tình trạng lo âu, căng thẳng, suy nghĩ quá độ có tác dụng chữa mất ngủ, giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn. Vông nem có tác dụng an thần, gây ngủ thường dùng phối hợp với các vị khác trong trường hợp tim hay hồi hộp, ít ngủ hoặc mất ngủ. Đinh lăng, dạ giao đằng có tác dụng điều hòa giấc ngủ, giảm tình trạng mệt mỏi, uể oải do mất ngủ. Từ các thành phần trên, sản phẩm AMISLIP HVQY đã được nghiên cứu, thử nghiệm và bào chế nhằm đem đến tác dụng tối ưu, giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, giúp người dùng ngủ ngon và sâu giấc hơn, đem lại tinh thần thoải mái, khỏe khoắn khi thức dậy.

Sản phẩm AMISLIP HVQY được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP - thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được kiểm nghiệm chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, bán thành phẩm đến thành phẩm trước khi xuất xưởng. Vì vậy, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng bởi đây là dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đáng tin cậy và mang lại hiệu quả cao.

AMISLIP HVQY - phù hợp với mọi đối tượng người dùng

AMISLIP HVQY thân thiện với môi trường và phù hợp với nhiều đối tượng như người cao tuổi, thanh thiếu niên… kể cả những người mắc một số bệnh mạn tính kèm theo. Sản phẩm mang đến công dụng hỗ trợ an thần ngủ ngon, giúp hỗ trợ làm giảm tình trạng mất ngủ, khó ngủ.

Thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ AMISLIP HVQY được khuyến cáo sử dụng cho các đối tượng như: Người mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc; người mệt mỏi, dễ hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, suy nhược thần kinh gây mất ngủ, khó ngủ. Với công dụng kể trên, sản phẩm AMISLIP HVQY phù hợp cho người cao tuổi, người già mắc chứng khó ngủ, ngủ không ngon giấc, thường xuyên tỉnh giấc, mất ngủ, chất lượng giấc ngủ không đảm bảo; các trường hợp rối loạn giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu giấc, người làm việc đầu óc căng thẳng, mệt mỏi, người làm việc trên máy tính, điện thoại nhiều gây căng thẳng, thường xuyên thức khuya.

Đặc biệt, AMISLIP HVQY sử dụng được cho người bị tiểu đường. Đây là một trong những lý do khiến sản phẩm được rất nhiều người tin dùng. Theo khảo sát, hầu hết các trường hợp dùng sản phẩm này sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả khá rõ rệt. Sản phẩm phát huy tác dụng nhanh chóng, người dùng có thể ngủ ngon, sâu giấc hơn chỉ sau một vài tuần sử dụng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn AMISLIP HVQY là "ngôi sao sáng" giúp người bị khó ngủ, mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn và hiệu quả. Quý độc giả đang mệt mỏi với tình trạng mất ngủ, khó ngủ có thể cân nhắc lựa chọn sản phẩm AMISLIP HVQY.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HỌC VIỆN QUÂN Y.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU VIỆT NAM.

Địa chỉ: Số nhà 5, ngách 12, ngõ Tích Ba, thôn Địch Trung, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội.

Điện thoại: 097.4847.524

Email: amislip.hvqy@gmail.com

Website: https://amislip.vn

Trường Thịnh