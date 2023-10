Alica Sure Canxi ứng dụng công nghệ siêu hoạt hóa ion của Hoa Kỳ

Công nghệ siêu hoạt hóa ion - bước đột phá trong sản xuất

Alica Sure Canxi là sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ cải thiện sức khỏe, dùng cho người bị loãng xương, người nguy cơ loãng xương. Sử dụng 2 lần mỗi ngày sẽ hỗ trợ người dùng có được nguồn dinh dưỡng và năng lượng cần thiết giúp cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Alica Sure Canxi còn bổ sung vitamin và khoáng chất bồi bổ cơ thể và bổ sung canxi hỗ trợ cải thiện xương chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương.

Lễ ký kết chuyển giao ứng dụng công nghệ siêu hoạt hóa ion (Ảnh: Alica Sure Canxi).

Nhà sản xuất cho biết đã ứng dụng công nghệ siêu hoạt hóa ion được sáng chế bởi các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ để tạo nên những sản phẩm sữa cao cấp phân phối ra thị trường. Đây là phương pháp sản xuất đang được ứng dụng và phát triển những năm gần đây trong ngành sản xuất thuốc, sản phẩm chức năng tại các nước tiên tiến trên thế giới. Tại Việt Nam, Alica Sure Canxi là nhãn hàng áp dụng phương pháp hiện đại này.

Lễ chuyển giao công nghệ siêu hoạt hóa ion (Ảnh: Alica Sure Canxi).

Theo đó, phương pháp siêu hoạt hóa ion hoạt động bằng cách sử dụng một điện trường mạnh để phá vỡ các phân tử dinh dưỡng có trong sản phẩm thành các tiểu phân nhỏ hơn. Nhờ đó, các vi chất có ích cho sức khỏe sẽ tồn tại dưới kích thước nhỏ hơn nhiều so với các phân tử thông thường, giúp hỗ trợ tăng khả năng hấp thụ vào cơ thể và phân phối đến các mô đích hiệu quả hơn.

Mặt khác, các tiểu phân được tạo ra bằng công nghệ siêu hoạt hóa ion có khả năng hỗ trợ giải phóng hoạt chất có lợi từ trong cơ thể, hỗ trợ kéo dài thời gian tác dụng so với dược liệu ban đầu.

Alica Sure Canxi - hỗ trợ tăng cường sức khỏe nhờ các thành phần tự nhiên

Theo đại diện nhãn hàng, Alica Sure Canxi không chỉ sở hữu công nghệ sản xuất hiện đại mà sở hữu một số yếu tố thành phần nổi bật và nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP FDA. "Mỗi một hộp Alica Sure Canxi là thành quả của quá trình tâm huyết và nỗ lực để sáng tạo công thức tối ưu cho sức khỏe người tiêu dùng", đại diện hãng cho hay.

Alica Sure Canxi sở hữu bảng thành phần quý hiếm (Ảnh: Alica Sure Canxi).

Các nhà nghiên cứu của Alica Sure Canxi đã mất nhiều năm tìm kiếm các thành phần thiên nhiên có khả năng hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho những người gặp vấn đề xương khớp và có nhu cầu chăm sóc hệ xương khớp khỏe mạnh. Nhờ đó, người dùng có thể hấp thu dưỡng chất từ các loại nguyên liệu quý hiếm trong tự nhiên như nhân sâm Hoa Kỳ, đông trùng hạ thảo, sụn vi cá mập…, bằng việc uống Alica Sure Canxi 2 ly mỗi ngày.

Ngoài ra, Alica Sure Canxi còn sở hữu một bảng "thành phần vàng" bao gồm sữa non nhập khẩu chính ngạch từ Hoa Kỳ, collagen type II, Aquamin F, 13 loại vitamin và 11 loại khoáng chất… Đây là những thành phần hỗ trợ phòng chống và hỗ trợ cải thiện xương khớp, giúp hệ cơ xương khớp chắc khỏe hơn, hỗ trợ cải thiện làm chậm quá trình lão hóa tế bào, kéo dài tuổi thọ của xương.

Nhà máy sản xuất hiện đại của Alica Sure Canxi (Ảnh: Alica Sure Canxi).

Đại diện nhãn hàng cho biết Alica Sure Canxi được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn sản xuất tốt GMP FDA thuộc chi nhánh Hòa Bình, Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng.

"Sự kết hợp giữa các thành phần quý, phương pháp sản xuất tiên tiến cùng dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại giúp cho Alica Sure Canxi ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Dùng Alica Sure Canxi mỗi ngày hỗ trợ cải thiện hệ xương khớp (Ảnh: Alica Sure Canxi).

Hiện tại, người tiêu dùng Việt có thể sử dụng sản phẩm Alica Sure Canxi bởi nhãn hàng đã được kiểm nghiệm chất lượng an toàn từ Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Hòa Bình và được cấp giấy phép quảng cáo số 15/2023/XNQC-ATTP từ Sở Y tế Hòa Bình.

Trên mỗi sản phẩm đều có mã vạch để dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ bằng phần mềm Icheck nhằm đảm bảo đúng hàng chuẩn và chất lượng chính hãng.