Ác mộng khi sống trong những "tòa nhà cụt đuôi"

Những tòa nhà không điện, nước, nguy hiểm rình rập

21 giờ tối, bà Li Zhu'e tập tễnh xuống nhà vệ sinh công cộng dưới tầng 1, rồi lại bật đèn pin, mò mẫm từng bước lên căn hộ trên tầng 13 của mình.

"Căn nhà" nơi người phụ nữ 67 tuổi này đang sinh sống thực ra nằm trong một tòa chung cư chưa hoàn thiện. Truyền thông Trung Quốc gọi chung với cái tên "rotten-tail building" (tạm dịch: Nhà cụt đuôi).

Những "tòa nhà cụt đuôi" ở Trung Quốc

Bà Li bị tai nạn ô tô nghiêm trọng vào năm 2019. Sau 2 lần phẫu thuật, bà vẫn bị nẹp lưng, hạn chế khả năng đi lại. Để chiếu sáng căn hộ, con dâu bà Li mua chiếc đèn năng lượng mặt trời sạc ngoài ban công.

Khi nấu ăn, họ dùng bếp ga nhỏ. Còn nước sinh hoạt phải chở từng bình lớn từ tầng dưới lên nhà 2 - 3 lần mỗi ngày.

Bà Li trong căn hộ chưa hoàn thiện của mình

Do không có điện, nước, hệ thống thoát nước, thang máy không hoạt động, cuộc sống người dân ở những tòa chung cư kiểu này gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện.

Theo thống kê, hiện có hơn 300 hộ gia đình sống tại 4 trong 13 "tòa chung cư cụt đuôi" ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền trung của Trung Quốc. Hầu hết chủ căn hộ mua nhà vào năm 2013. Tới năm 2016, việc xây dựng bất ngờ phải dừng lại vì chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính. 2 năm sau, chủ đầu tư tuyên bố phá sản khiến dự án tới nay vẫn bị chưa xây xong.

"Ban đêm trời lạnh lắm nên chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo dày để ngủ. Hiện chúng tôi chẳng mong mỏi điều gì, chỉ hy vọng chính quyền địa phương hỗ trợ lắp điện, nước sinh hoạt cho chung cư này", bà Li bày tỏ.

Đến nay, con gái anh Li Ke đã 6 tuổi nhưng "nhà" vẫn chưa xong

Tương tự như vậy là trường hợp gia đình anh Li Ke. Sau khi kết hôn, anh bỏ ra 500.000 tệ (hơn 1,7 tỷ đồng) để mua căn hộ 94m2. Nhưng đến nay, con gái anh đã 6 tuổi, mà "nhà" vẫn chưa xong.

"Cứ vài lần trong tháng, chúng tôi lại kiến nghị với chính quyền quận, nhưng chưa nhận được hồi âm rõ ràng", anh Li Ke kể.

Được biết, căn hộ nhà anh Li Ke nằm trong khu phức hợp được chính quyền, tòa án, đơn vị quản lý tái tổ chức phá sản và chủ đầu tư xây dựng. Nhưng đến nay, chủ sở hữu căn hộ chưa thể yên tâm.

Khi anh Li nghe người quản lý nói "những căn hộ này có thể không thuộc về chủ sở hữu", quá lo lắng nên gia đình anh đã chuyển tới "ở chui". Lối vào tòa nhà bị chặn 3 lần để ngăn người dân chuyển tới.

"Họ thông báo với chúng tôi rằng, rào chắn dựng lên để phục vụ thi công, nhưng chẳng ai tin cả", anh nói.

Khi giấc mơ thành cơn ác mộng chưa hồi kết

Bất chấp nguy hiểm rình rập, nhưng một số hộ gia đình vẫn quyết định chuyển tới sống tại những "tòa nhà cụt đuôi". Họ cho rằng đây là cách duy nhất để bảo toàn quyền sở hữu tài sản của mình. Số khác vì không trụ được việc "gồng gánh" thuê nhà ở nơi khác, nên chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoài việc dọn tới ở tạm.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề tại "tòa nhà cụt đuôi"

Anh Qu Pingrong, một đầu bếp đã nghỉ việc suốt nhiều tháng trong năm 2021 do ngành của anh bị ảnh hưởng vì Covid-19. Trong khi đó, vợ anh Qu cũng thất nghiệp gần nửa năm.

"Chủ nhà đã tăng tiền thuê lên gần 24% là 2.100 tệ mỗi tháng - hơn 7 triệu đồng. Không những phải trả tiền thuê nhà, chúng tôi vẫn còn khoản nợ 200.000 tệ - hơn 700 triệu đồng", người đàn ông 55 tuổi bày tỏ.

Anh Qu đã "bấm bụng" vay mượn để mua một căn hộ chung cư với mong mỏi gia đình sớm có chỗ đi về. Nhưng từ đó đến nay, giấc mơ đã trở thành cơn ác mộng thực sự.

Nhiều người vẫn chấp nhận nguy hiểm tới sống ở tòa nhà chưa hoàn thiện vì muốn bảo vệ tài sản

Trong năm 2022, theo số liệu khảo sát của Tencent, hơn 45% người mua nhà ở Trung Quốc đại lục gặp phải các vấn đề xây dựng chưa hoàn thiện. Dữ liệu do The Paper thu thập năm 2020 cho thấy, người mua nhà nước này có thể phải nhận căn hộ chậm bàn giao hơn so với dự kiến 2,1 năm. Trường hợp chậm bàn giao lâu nhất được ghi nhận lên tới 22 năm.

Ông Wang Yuchen, luật sư bất động sản ở Bắc Kinh, nhận định, số lượng "tòa nhà cụt đuôi" có thể còn tăng thêm do dịch bệnh và sự suy thoái của thị trường bất động sản đầy biến động tại quốc gia này.

Tuy nhiên, luật sư Wang cho rằng, "việc xác định người chịu trách nhiệm sẽ khó khăn nếu xảy ra tai nạn trong những tòa nhà mất an toàn như thế này".

Ảnh: SCMP