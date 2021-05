3 ngày siêu sale đẳng cấp -diện đồ thời thượng tại Crescent Mall

Dân trí Cơ hội hiếm có trong năm, ghé thăm Crescent Mall săn sale đồ hiệu đẳng cấp, hàng trăm nhãn hàng giảm giá khủng lên đến 50%, đừng bỏ lỡ!

Nhân dịp Lễ Quốc tế Lao động, Trung tâm thương mại Crescent Mall khởi động chương trình sale lớn đầu tiên của năm trong 03 ngày 30/04 - 02/05. Hầu hết các nhãn hàng tại Crescent Mall đồng loạt tung ra rất nhiều ưu đãi hấp dẫn: Giảm giá lên đến 50% tất cả sản phẩm, Mua 1 tặng 1, quà tặng đi kèm cùng nhiều voucher giá trị.

Ngập tràn khuyến mãi từ các nhãn hàng nổi tiếng như: Nike, Adidas, Pandora, Mango, Daniel Wellington, Puma, FILA, Skechers, Tumi, Bally, Armani Exchange, Shideido, GAP, Robins, Old Navy, Banana Republic, Tommy Hilfiger, Samsonite, Parfois, Converse, Cole Haan, JYSK, Geox, Ecco,…

Bên cạnh đó hàng loạt thương hiệu hàng đầu định hình xu hướng, ra mắt bộ sưu tập mới như: Mango, Tommy Hilfiger, FILA, Puma, Daniel Wellington, Aldo, Levi's, Calvin Klein Jeans… đang chờ bạn khám phá.

Đặc biệt, trong mùa sale này khách hàng mua sắm tại Crescent Mall sẽ hưởng ưu đãi từ nhiều thương hiệu mới ra mắt tại đây: Dyson (thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng lần đầu tiên đến Việt Nam), MAPCLub Pop up Store quy tụ nhãn hàng nổi tiếng như Champion, Birkenstock, New Era. Bên cạnh đó, Marou

Station - xưởng bánh ngọt & socola tự sản xuất hứa hẹn là điểm nghỉ chân thú vị cho khách hàng khi tham quan mua sắm.

Kỳ nghỉ lễ lớn cũng là cơ hội ăn mừng, hội họp bạn bè sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng. Mua sắm hăng say làm sao bỏ lỡ những giây phút bên bàn ăn đầy những món ngon. Đồng loạt các nhà hàng được yêu thích tại Crescent Mall đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: KOI Thé, The Coffee Bean, Cộng Caphe, L'Usine, The Pizza Company, Haagen Dazs,… Ngại gì không thử bạn ơi!!!

Mùa hội săn sale đã điểm, lên lịch ghé thăm Crescent Mall 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, HCM thôi nào!

Trường Thịnh