10 không gian nghệ thuật ấn tượng trong triển lãm 10 năm của Phuong My

Triển lãm gồm 10 không gian trưng bày giàu tính nghệ thuật được sắp đặt chủ đạo từ hoa theo từng ý tưởng riêng tái hiện hành trình 10 năm với những mẫu thiết kế đặc trưng thể hiện dấu ấn Phuong My. Những mẫu thiết kế được giám tuyển kỹ lưỡng để trở thành tác phẩm nghệ thuật, được thăng hoa nhờ nghệ thuật sáng tạo chạm đến cảm xúc tại từng không gian trưng bày.

Khu vực mặt tiền Dinh Độc Lập trở thành tác phẩm nghệ thuật hoa sắp đặt mang hơi hướng flowerbomb thịnh hành trên thế giới (Ảnh: Phuong My).

Không gian là thế giới nghệ thuật nơi khắc họa những tâm tình và hoài bão của Phuong My. Xuyên suốt 10 không gian trưng bày là những câu chuyện về cảm hứng và ý tưởng thiết kế từ những khoảnh khắc làm nghề thuở đầu đến nay. Lần đầu tiên, những tác phẩm của Phuong My được đem trở lại công chúng thưởng lãm. Lấy cột mốc ra đời năm 2013, khán giả sẽ được xem lại hành trình 10 năm của Phuong My.

Concept hoa trang trí được thực hiện bởi Liti Florist và Phong Design (Ảnh: Phuong My).

Bộ sưu tập thu đông 2013 - Inspiration

Bộ sưu tập thu đông 2013 nhấn mạnh vào kết cấu của trang phục, ấn tượng với phom dáng đồng hồ cát, những đường thắt eo phồng hông mềm mại tinh tế, chi tiết giản lược, bắt nhịp với xu hướng đương đại chung của thời trang thế giới (elegant chic - tinh tế, sang trọng).

Bộ sưu tập xuân hè 2014 - Sense of summer

Bộ sưu tập xuân hè 2014 của Phuong My (Ảnh: Phuong My).

Bộ sưu tập xuân hè 2014 lấy cảm hứng từ những màu sắc thiên nhiên mùa hạ. Phuong My đã lựa chọn nhiều sắc độ pastel dịu dàng cho các thiết kế đậm chất nữ tính.

Bộ sưu tập xuân hè 2015 - Petals

Bộ sưu tập xuân hè 2015 mang tên Petals đặt trong căn phòng số 3 với những thiết kế có họa tiết in như bóng lá, hoa rớt trên nền vải và khẽ thay đổi hình dạng theo ánh sáng, gió và khung cảnh xung quanh.

Bộ sưu tập xuân hè 2016 - Reflection

Căn phòng trống số 4 với những thiết kế vẫn trung thành với tiêu chí khai thác vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ. Đây cũng là lần đầu tiên mà Phuong My sử dụng chất liệu vải thực hiện bộ sưu tập Reflection có nguồn gốc Nhật Bản - Hàn Quốc.

Bộ sưu tập xuân hè và thu đông 2017

Dấu ấn tinh thần của nghệ thuật điêu khắc được Phuong My và các cộng sự truyền tải qua kỹ thuật xếp nếp tỉ mẩn mà đầy tinh tế trong căn phòng số 5. 2 Bộ sưu tập xuân hè và thu đông 2017 không chỉ tạo điểm nhấn ở mặt trước; những đường xếp nếp còn được tiết chế hài hòa ở mặt sau trang phục.

Bộ sưu tập xuân hè 2018 - Saudade

Lấy ý tưởng từ hoa thủy tiên với thân mảnh mai, cánh và nhị hoa trắng như ngọc, mang ý nghĩa biểu tượng cho vẻ đẹp đài cát và thanh cao đồng điệu cùng những giá trị cao cấp của dòng thời trang couture, Phuong My đã tạo nên bộ sưu tập xuân hè 2018 và căn phòng số 6 mang đậm phong cách của thời trang cao cấp.

Bộ sưu tập thu đông 2018 - Sonorous

Dễ thấy các mẫu trang phục của bộ sưu tập Sonorous trong căn phòng số 7 đã tạo được sức hút bởi phom dáng, từ những đường cắt cúp ở ngực hay tạo hình zích-zắc dứt khoát ngay eo, đến độ phồng tự nhiên của tùng váy đều là cách mà Phương My nói lên tư duy thiết kế của mình.

Bộ sưu tập thu đông 2020 - Sayonara

Căn phòng số 8 chứa đựng bộ sưu tập mang tên Sayonara với cảm hứng qua câu nói của triết gia Phật giáo người Nhật, Kaneko Daiei - "Cánh hoa tàn, nhưng đóa hoa còn sống mãi. Hình dáng lụi tàn, nhưng phẩm giá còn lưu truyền". Trong bộ sưu tập Sayonara, Phuong My tiếp tục phát triển phom dáng trang phục mang dấu ấn đặc trưng, đó là phom bồng, những đường xếp nếp lớn, bố cục bất đối xứng…

Bộ sưu tập áo cưới - Espoir

Căn phòng số 9 là căn phòng chứa đựng bộ sưu tập áo cưới mang tên Espoir của Phuong My. Đây được đánh giá là một trong những bộ sưu tập áo cưới đẹp nhất của năm 2019 khi được nhiều tờ báo, tạp chí thời trang danh tiếng trên thế giới như Vogue, WWD, Harper's Bazzar... khen tặng.

Bộ sưu tập Petalwalker

Kết thúc hành trình khám phá là không gian đặc biệt trưng bày 20 mẫu thiết kế mới nhất thuộc bộ sưu tập Petalwalker đánh dấu hành trình 10 năm của Phuong My. Bộ sưu tập Petalwalker tri ân những giá trị làm nên dấu ấn của Phuong My - kiểu dáng tôn vinh hình thể thắt đáy lưng ong, chất liệu cao cấp dệt tại các xưởng couture truyền thống tại châu Âu, kỹ thuật cắt may tinh xảo và nghệ thuật đính kết thủ công do những nghệ nhân truyền thống thực hiện.

"Triển lãm Cuộc dạo chơi của những cánh hoa không chỉ là dấu ấn 10 năm kỷ niệm của Phuong My, mà còn thể hiện tâm huyết, sự chỉn chu và thẩm mỹ của người làm thời trang, nghệ thuật. Cột mốc 10 năm khép lại là tiền đề cho nhiều cột mốc 10 năm rực rỡ hơn", đại diện hãng thời trang kỳ vọng.