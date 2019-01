Watsons – Nhà bán lẻ Làm đẹp và Chăm Sóc Sức Khỏe hàng đầu Châu Á chính thức ra mắt tại Việt Nam.

Sau khi chinh phục thành công ở thị trường Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia…,Watsons - thương hiệu bán lẻ hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Làm đẹp và Chăm sóc sức khỏe chính thức mở thị trường thứ 13 tại Việt Nam.

Sau nhiều năm chờ đợi, tín đồ yêu thích mĩ phẩm, làm đẹp Việt Nam không còn phải tận dụng cơ hội du lịch để mua hàng mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp do Watsons cung cấp từ nước láng giềng Thái Lan hay oder qua những người bán hàng xách tay. Việc mua mỹ phẩm ngoại, chính hãng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi cửa hàng đầu tiên của Watsons khai trương vào ngày 17/1 tại tầng trệt toà nhà Bitexco, TP. HCM.

Trước đó, Watsons đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường đầy tiềm năng và có định hướng khai thác từ năm 2016. Ông Rod Routley - Giám đốc Điều hành khu vực châu Á của tập đoàn A.S Watson cho biết: "Chúng tôi cảm thấy háo hức với sự ra mắt cửa hàng Watsons đầu tiên trong tuần này. Watsons mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng Việt Nam thông qua sứ mệnh "Look good and Feel great", quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài cũng như sức khỏe bên trong của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Làm đẹp và Chăm sóc sức khỏe tại thị trường châu Á, chúng tôi muốn mang lại những trải nghiệm mua sắm đặc biệt và thú vị thông qua mô hình O+O "bán hàng trực tuyến" và "tại cửa hàng".

Trước khi chính thức khai trương, Watsons cũng đã tạo nên sự tò mò trong giới trẻ với sự xuất hiện của mô hình "Look Good Feel Great" trước tòa nhà Bitexco sau một thời gian thương hiệu thời trang - TopShop "im hơi lặng tiếng". Với tài suy luận của mình, giới trẻ đã có những đồn đoán rằng Watsons sẽ thay thế Topshop, án ngữ "vị trí vàng" với hai mặt tiền ở trung tâm thương mại giữa quận 1. Cuối cùng, sau bao mong chờ, sự xác nhận từ đại diện Watsons đã làm "nức lòng" giới mộ điệu khi khẳng định những thông tin trên.

Thuộc tập đoàn A.S Watsons, Watsons hiện sở hữu hơn 7,200 cửa hàng phủ khắp Châu Á và Đông Âu. Việt Nam trở thành thị trường thứ 13 của Watsons sau khi xây dựng chuỗi bán lẻ tại các nước và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Đài Loan, Macau, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Là thương hiệu chủ lực về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn A.S Watson, chuỗi cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm của Watsons được "ưu ái" bởi các hệ thống cung cấp và uy tín toàn cầu. Đó là lý do, các cửa hàng của Watsons sở hữu được những sản phẩm mới nhất đến từ các thương hiệu Quốc tế để "chiều lòng" người tiêu dùng. Bên cạnh đó những thương hiệu độc quyền phân phối và sản phẩm riêng của Watsons cũng được giới thiệu ra thị trường nhằm tạo ra sự đa dạng sản phẩm giúp khách hàng Việt Nam có thêm sự lựa chọn, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, từ các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, đến các dòng chăm sóc cơ thể.... Bên cạnh đó, tại tất cả các thị trường, Watsons đều phát triển mô hình cửa hàng mẫu với không gian mua sắm rộng lớn, bố trí khu vực trang điểm riêng.

Ông Rod Routley cũng tiết lộ thêm cửa hàng tiên tiến của Watsons rộng 239m2, sẽ mang đến những trải nghiệm mua sắm, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe hiện đại cho khách hàng. Nơi đây cung cấp đa dạng dòng sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, dược mỹ phẩm với hơn 6.000 sản phẩm trưng bày và hơn 8.000 sản phẩm bán qua kênh thương mại điện tử.

Watsons sẽ là nơi giúp hàng triệu phụ nữ Việt được quyền lựa chọn mua sắm mỹ phẩm làm đẹp một cách thông minh và an toàn. Nhất là khi nhà bán lẻ này phát triển hệ mô hình offline+online đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho người bận rộn hoặc ở xa cũng có thể mua sắm trên hệ thống bán hàng trực tuyến. Sự có mặt của Watsons tại một thị trường mỹ phẩm lớn nhưng còn lắm "rối ren" như Việt Nam được đánh giá là sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất - đâu là "mỹ phẩm ngoại, hàng chính hãng".

Trên thực tế, các chuyên gia đánh giá, dù có nhu cầu lớn nhưng nguồn cung cho thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện nay chưa tương xứng. Từ trước đến nay, việc phân phối kinh doanh mỹ phẩm "ngoại" còn chủ yếu qua kênh bán hàng xách tay, bán online... Việc xuất hiện của nhà bán lẻ với hàng trăm thương hiệu nổi tiếng từ các nước trên thế giới được xem là một thông tin vui với người tiêu dùng Việt Nam.