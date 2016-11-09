Vingroup đạt top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016

Bảng xếp hạng do Hội dồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Công Thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) thực hiện.

Tiêu chí đánh giá là Bộ chỉ số doanh nghiệp Phát triển bền vững (CSI) do các chuyên gia về kinh tế, xã hội, lao động và môi trường… xây dựng. Bộ chỉ số phản ánh sâu sát uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, khả năng thu hút nguồn nhân lực, quá trình hoạt động, tiềm năng phát triển trong tương lai, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm môi trường.

Sau quá trình đánh giá công phu, nghiêm túc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng đã lựa chọn được 100 doanh nghiệp có hoạt động và chiến lược phát triển bền vững bài bản nhất năm 2016. Trong đó, Vingroup thuộc nhóm 10 doanh nghiệp xuất sắc, đứng đầu danh sách hoạt động phát triển bền vững tốt nhất.

Phát biểu nhân sự kiện, bà Dương Mai Hoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Xu hướng phát triển bền vững là con đường tất yếu của một doanh nghiệp. Để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, Vingroup mới đây đã tiên phong thúc đẩy mô hình phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Qua đó, chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều người Việt Nam được hưởng các dịch vụ y tế và giáo dục như các nước tiên tiến trên thế giới ngay tại đất nước mình, mặt khác sẽ từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế”

Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016 là sự ghi nhận của các cơ quan chức năng, xã hội đối với những đóng góp của Vingroup cho nền kinh tế và cộng đồng, khẳng định vị thế phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.