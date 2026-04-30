SpaceX sẽ sớm sản xuất GPU, cạnh tranh với Nvidia

Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào phần cứng các thiết bị điện tử đang là xu hướng không thể đảo ngược trong lĩnh vực xử lý dữ liệu. Các công ty công nghệ luôn hướng đến phát triển chip AI riêng của mình (ảnh: Quality Stock Arts/Shutterstock).

SpaceX tiết lộ kế hoạch tự sản xuất GPU

Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu trị giá 1,75 nghìn tỷ USD, SpaceX tiết lộ kế hoạch tự sản xuất GPU thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà sản xuất truyền thống như Nvidia. Tuy nhiên, kết quả chưa thể có trong ngắn hạn.

Trước mắt, công ty dự kiến đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng sản xuất và vật liệu phục vụ chế tạo bộ xử lý. Các chip silicon thành phẩm sẽ được sử dụng cho dây chuyền lắp ráp nội bộ. Dù mục đích cụ thể chưa được công bố, nhiều khả năng chúng phục vụ các mục tiêu về trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa của Tesla.

Ông Elon Musk cho biết SpaceX, xAI và Tesla sẽ phối hợp phát triển Terafab - tổ hợp sản xuất chip tiên tiến dành cho các ứng dụng AI, dự kiến đặt tại Austin, Texas.

Theo ông Musk, cơ sở này sẽ sử dụng quy trình 14A của Intel để sản xuất chipset cho ô tô, robot và trung tâm dữ liệu trong không gian, dù GPU không được đề cập trực tiếp như trọng tâm chính.

Khoản huy động 1,75 nghìn tỷ USD được đánh giá là rất lớn. Thông tin trong bản cáo bạch tài chính S-1 của SpaceX nhằm cung cấp thêm chi tiết cho nhà đầu tư, đồng thời cho thấy một phần nguồn vốn có thể được phân bổ cho dự án này.

Tuy vậy, SpaceX lưu ý không thể bảo đảm đạt được các mục tiêu liên quan đến Terafab trong khung thời gian dự kiến, hoặc thậm chí đạt được các mục tiêu đó.

Ý nghĩa với thị trường

CPU là “bộ não” của một chiếc máy tính. Việc xử lý, lắp ráp nó cần sự cần thận tuyệt đối để đảm bảo hiệu suất và độ bền (ảnh: Михаил Руденко/Getty Images).

Còn quá sớm để đánh giá chính xác tác động của kế hoạch này đối với thị trường, cũng như khả năng giảm tình trạng thiếu hụt linh kiện.

Nếu Terafab được triển khai và xAI cùng Tesla tự phát triển GPU AI, thị trường có thể chịu một số ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, các công nghệ này vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu đầu vào, vốn phải được cung ứng từ bên ngoài.

Tình trạng khan hiếm RAM hiện nay đã tác động rộng đến ngành công nghiệp máy tính và điện tử tiêu dùng. Nhiều thiết bị buộc phải tăng giá trong bối cảnh thiếu hụt, trong đó có không ít sản phẩm của Samsung như điện thoại và máy tính bảng.

Cơ sở sản xuất của SpaceX có thể góp phần giảm nhu cầu đối với GPU truyền thống, nhưng vẫn đòi hỏi nguồn cung nguyên liệu và năng lực sản xuất lớn hơn. Trong khi giá GPU tăng trong những năm gần đây, tình trạng thiếu hụt RAM lại nổi lên như yếu tố gây bất ổn đáng kể hơn, và tham vọng AI của Tesla khó có khả năng tác động trực tiếp đến vấn đề này.

Một điểm đáng lưu ý là dù các báo cáo đề cập đến “GPU” như trọng tâm phát triển nội bộ, khái niệm này chưa được làm rõ. Tesla không luôn tuân theo quy ước đặt tên nhất quán; trước đây, ông Elon Musk từng gọi bộ xử lý AI5 là “GPU” dù nó không phục vụ xử lý đồ họa theo nghĩa truyền thống.

Điều này không làm thay đổi nhu cầu thị trường, nhưng khiến việc xác định Terafab sẽ sản xuất bộ xử lý hay chip đồ họa, trở nên chưa rõ ràng. Dù cùng dựa trên silicon, hai loại này có kiến trúc khác nhau: CPU thường có chi phí sản xuất thấp hơn, trong khi GPU yêu cầu nhiều silicon hơn.

Theo hồ sơ đăng ký S-1, SpaceX hiện chưa có các hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp và vẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào phần cứng từ các bên thứ ba.