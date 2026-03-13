Rò rỉ thông số ấn tượng về Vivo X300s, công nghệ đột phá kèm pin 7.10mAh

Thị trường điện thoại thông minh đang chứng kiến một cuộc đua khốc liệt, không chỉ dừng lại ở hiệu năng hay camera mà còn mở rộng sang thời lượng sử dụng thực tế. Trong bối cảnh đó, Vivo đang rục rịch ra mắt mẫu X300s với tham vọng chiếm lĩnh phân khúc flagship có pin "trâu" nhất hiện nay.

Theo tiết lộ từ Giám đốc sản phẩm Han Boxiao, điểm nhấn lớn nhất của Vivo X300s chính là viên pin dung lượng 7.100mAh, một con số chưa từng có tiền lệ trong lịch sử dòng X series của hãng.

Vivo X300s sẽ sở hữu viên pin 7.100 mAh cực khủng nhờ công nghệ silicon thế hệ thứ tư (Ảnh: Gizmochina).

Sự gia tăng dung lượng pin từ 6.200mAh trên X200s lên 7.100mAh trên X300s được cho là không đến từ việc tăng kích thước máy đơn thuần. Theo các nguồn tin rò rỉ, Vivo có thể sử dụng hệ thống pin Blue Ocean với công nghệ cực dương silicon thế hệ thứ tư nhằm tăng mật độ năng lượng trong không gian hạn chế.

Nếu thông tin này chính xác, thiết bị có thể cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng mà vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ.

Bên cạnh dung lượng pin lớn hơn, X300s được cho là sẽ tích hợp tính năng MicroPower Genie 2.0. Cơ chế này có thể giúp hệ thống lưu lại trạng thái ứng dụng khi máy sập nguồn do cạn pin, từ đó hỗ trợ khôi phục nhanh hơn sau khi cắm sạc. Đây là bổ sung đáng chú ý, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần chờ trải nghiệm cụ thể.

Ở khả năng tản nhiệt, máy được đồn đoán trang bị hệ thống Ice Pulse Fluid VC với buồng hơi lớn hơn. Nâng cấp này được kỳ vọng giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định hơn trong các tác vụ nặng, nhất là khi màn hình có kích thước 6,78 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 144Hz, những thông số thường kéo theo mức tiêu thụ điện năng và nhiệt lượng cao hơn.

Cấu hình mạnh mẽ với màn hình 144Hz, camera chính 200MP và chuẩn kháng nước IP69 (Ảnh: Gizmochina).

Một điểm mới khác là sạc nhánh, hay bypass charging. Tính năng này vốn phổ biến trên điện thoại gaming, cho phép dòng điện cấp trực tiếp cho linh kiện thay vì đi qua pin trong một số tình huống nhất định. Nếu được triển khai tốt, cơ chế này có thể giúp giảm nhiệt và hạn chế áp lực lên pin khi người dùng vừa sạc vừa xem video hoặc sử dụng các tác vụ kéo dài.

Về camera, các nguồn rò rỉ cho biết X300s có thể sở hữu cảm biến chính 200MP, đi kèm camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tiềm vọng 50MP. Camera trước nhiều khả năng có độ phân giải 50MP. Tuy nhiên, thông số cao chưa phản ánh đầy đủ chất lượng ảnh chụp, bởi kết quả thực tế còn phụ thuộc vào cảm biến, thuật toán xử lý và khả năng tối ưu phần mềm.

Sạc nhánh (bypass charging) được mở rộng cho các tác vụ giải trí thông thường thay vì chỉ dành cho game thủ (Ảnh: Gizmochina).

Một số nâng cấp khác cũng được nhắc tới gồm cảm biến vân tay siêu âm, cổng USB 3.2 Gen1 tốc độ 5Gbps và chuẩn kháng nước IP68/IP69. Nếu xuất hiện trên sản phẩm thương mại, đây sẽ là những trang bị giúp X300s tăng sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Hiện Vivo chưa công bố chính thức mẫu máy này, vì vậy phần lớn thông tin vẫn dừng ở mức rò rỉ. Dẫu vậy, các nâng cấp về pin, tản nhiệt và camera cho thấy X300s có thể là model đáng chú ý của Vivo tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.