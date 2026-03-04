vivo ra mắt điện thoại cao cấp X300 Ultra tại MWC 2026

Lần đầu tiên, vivo xác nhận kế hoạch đưa phiên bản X-series tiên tiến nhất này ra thị trường toàn cầu trong năm nay, qua đó tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp và phân khúc điện thoại cao cấp.

X300 Ultra ra mắt tại MWC 2026 cùng với bộ bộ tele extender 400mm (Ảnh: vivo).

Ra mắt toàn cầu với tâm điểm là bộ tele extender (tăng tiêu cự) 400mm, vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra được trình diễn tại sự kiện đã mở rộng giới hạn của nhiếp ảnh di động với hiệu năng quang học chuẩn chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh nhiếp ảnh di động đang dịch chuyển mạnh mẽ sang tiêu chuẩn biểu đạt chuyên sâu, một bộ tele extender không chỉ được định nghĩa bởi khả năng zoom xa, mà còn bởi những đột phá toàn diện về khả năng chụp phóng to, chất lượng quang học, chống rung và thiết kế cấu trúc.

X300 Ultra được trang bị tele extender 400mm hàng đầu thị trường điện thoại thông minh, đạt sự cân bằng tối ưu giữa sức mạnh zoom và thiết kế thân máy. Được đồng phát triển bởi ZEISS, ống kính đáp ứng tiêu chuẩn hình ảnh APO và hỗ trợ đầu ra quang học 200MP hoàn chỉnh, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét ngay cả khi phóng to kỹ thuật số ở mức 1.600mm.

Bên cạnh đó, công nghệ chống rung OIS tiên tiến kết hợp cùng hệ thống lấy nét theo dõi chuyển động giúp trải nghiệm chụp tele trở nên ổn định và chính xác vượt trội. Giải pháp này mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, tăng cường khả năng chụp siêu xa và quay video tele trên thiết bị di động.

Camera Cage chuyên nghiệp được giới thiệu cùng với vivo X300 (Ảnh: vivo).

Song song với Telephoto Extender, vivo cũng giới thiệu Camera Cage (khung cố định máy ảnh) chuẩn chuyên nghiệp nhằm nâng tầm khả năng quay video của X300 Ultra. Khung cage mở rộng được tích hợp nhiều ngàm cold shoe và cổng tháo lắp nhanh, cho phép kết nối phụ kiện linh hoạt, đi kèm tay cầm đôi giúp tăng độ ổn định trong các tình huống cần khả năng quay cầm tay chuyên nghiệp.

Để tối ưu khả năng sáng tạo, cage còn trang bị các nút vật lý chuyên dụng cho thao tác chụp và điều chỉnh zoom, cùng quạt tản nhiệt đa cấp tích hợp nhằm duy trì hiệu suất tối đa khi ghi hình cường độ cao.

Ngoài ra, khung mở rộng ống kính ngoài (External Lens Expansion Frame) tương thích hoàn toàn với Telephoto Extender của X300 Ultra, hoàn thiện bộ công cụ toàn diện dành cho những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

X300 Ultra tiếp tục kế thừa chiến lược đầu tư dài hạn của vivo vào công nghệ hình ảnh, bao gồm kỹ thuật quang học, nhiếp ảnh điện toán và tối ưu hệ thống toàn diện.

Các phiên bản Ultra trước đây đã nhận được sự công nhận rộng rãi nhờ những bước tiến trong chụp ảnh và quay video di động, qua đó xây dựng danh tiếng của vivo trong phân khúc cao cấp.

Quyết định đưa X300 Ultra ra thị trường quốc tế thể hiện cách tiếp cận chủ động và tự tin hơn của vivo trong việc mở rộng hiện diện tại phân khúc điện thoại cao cấp toàn cầu, đồng thời tái khẳng định tầm nhìn mang những công nghệ hình ảnh tiên tiến đến với đông đảo người dùng trên thế giới.

vivo X300 Ultra ra mắt tại toàn cầu tại MWC 2026 (Ảnh: vivo).

Với X300 Ultra giữ vai trò chủ đạo tại MWC 2026, vivo nhấn mạnh cam kết bền bỉ trong việc tiên phong đổi mới công nghệ hình ảnh và mang đến các sản phẩm cao cấp cho người dùng toàn cầu.

Trong thời gian tới, vivo sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý lấy người dùng làm trung tâm, đào sâu chuyên môn trong các lĩnh vực cốt lõi như nhiếp ảnh chuyên nghiệp và thiết kế tinh xảo, góp phần đưa ngành công nghiệp tiến tới một chuẩn mực mới.