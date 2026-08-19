Ứng dụng YouTube gặp lỗi lạ

Cụ thể, sau khi thoát khỏi chế độ toàn màn hình, các thông tin liên quan đến video như tiêu đề, phần mô tả và bình luận sẽ biến mất hoàn toàn.

Nhiều người dùng phản ánh ứng dụng YouTube trên iPad gặp sự cố khó hiểu (Ảnh: Tom's Guide).

"Chúng tôi nhận thấy một số người dùng đang gặp phải tình trạng thiếu thông tin video sau khi thoát khỏi chế độ toàn màn hình trên YouTube. Chúng tôi đang tích cực điều tra vấn đề này và sẽ cập nhật thông tin mới nhất ngay khi có thể", đội ngũ YouTube cho biết.

Hiện tại, sự cố này chủ yếu được ghi nhận đối với ứng dụng YouTube trên iPad. Trong khi đó, ứng dụng YouTube trên thiết bị Android, iPhone và trình duyệt web vẫn hoạt động bình thường.

Lỗi này bắt đầu xuất hiện vào cuối tuần qua khi người dùng liên tục báo cáo sự cố trên Reddit và các diễn đàn hỗ trợ chính thức của Google. Khi người xem thoát chế độ toàn màn hình, toàn bộ khu vực giao diện bên dưới trình phát video sẽ trở nên trống rỗng.

Việc mở một video mới cũng không khắc phục được bố cục bị lỗi. Các thành phần giao diện bị mất vẫn tiếp tục không hiển thị khi chuyển từ video này sang video khác.

Một số người dùng cho biết họ buộc phải đóng ứng dụng YouTube, thậm chí là khởi động lại thiết bị để có thể khắc phục tạm thời sự cố trên.

Sự cố trên ảnh hưởng đến cả người dùng chạy phiên bản iPadOS chính thức lẫn các bản beta công khai gần đây. Điều này cho thấy vấn đề xuất phát trực tiếp từ ứng dụng YouTube, chứ không đến từ hệ điều hành của Apple.