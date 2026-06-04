Những điện thoại Android có thể “AirDrop” với iPhone

Việc chia sẻ ảnh, video hay tài liệu giữa Android và iPhone từ lâu là một trong những rào cản lớn của hai hệ sinh thái. Tuy nhiên, Google đang từng bước xóa bỏ khoảng cách này thông qua tính năng Quick Share (Chia sẻ nhanh) tương thích với AirDrop của Apple.

Theo thông báo mới nhất từ Google, tính năng này sẽ được mở rộng lên nhiều mẫu smartphone Android hơn trong năm 2026, thay vì chỉ giới hạn trên một số thiết bị Pixel như trước đây.

Tính năng Quickshare hiện đã có trên các điện thoại thông minh Android sau:

Samsung:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge (mới)

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra (mới)

Galaxy Z Flip7 (mới)

Galaxy Z Fold7 (mới)

Galaxy Z Flip6 (mới)

Galaxy Z Fold6 (mới)

Galaxy Z TriFold (mới)

Google:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8a

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác:

HONOR Magic V6 (mới)

OnePlus 15 (mới)

Xiaomi 17T Pro

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

OPPO Find N6

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

Google cho biết mục tiêu là đưa khả năng tương tác AirDrop tới phần lớn hệ sinh thái Android, giúp người dùng không còn phải phụ thuộc vào ứng dụng bên thứ ba hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây khi cần chuyển file sang iPhone.

Cách sử dụng tính năng chia sẻ file với iPhone

Đối với các thiết bị Android đã hỗ trợ AirDrop, người dùng chỉ cần bật Quick Share và chọn nội dung muốn gửi.

Trên iPhone, người nhận cần bật AirDrop và đặt chế độ hiển thị là "Everyone for 10 Minutes" (Mọi người trong 10 phút). Sau đó, thiết bị Android sẽ tự động phát hiện iPhone ở gần để gửi file trực tiếp.

Trong trường hợp điện thoại Android chưa hỗ trợ kết nối trực tiếp với AirDrop, Google cũng triển khai giải pháp thay thế bằng mã QR.

Người dùng Android chọn tệp cần chia sẻ, mở Quick Share và tạo mã QR. Người dùng iPhone chỉ cần quét mã này bằng camera để tải tệp từ một liên kết bảo mật do Google cung cấp. Các dữ liệu được mã hóa và có thời hạn truy cập nhất định nhằm đảm bảo an toàn.

Ngoài việc hỗ trợ chia sẻ giữa Android và iPhone, Google cũng đang mở rộng Quick Share tới các ứng dụng bên thứ ba như WhatsApp, giúp việc truyền dữ liệu giữa các nền tảng trở nên thuận tiện hơn.

Động thái này được đánh giá là bước tiến lớn trong việc phá bỏ rào cản giữa Android và iOS, vốn là điều người dùng mong đợi trong nhiều năm qua.