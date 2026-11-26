Ngày 26/11, Viettel Telecom công bố cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, bổ sung một lựa chọn kết nối bên cạnh mạng cáp quang và di động 4G, 5G.

Một thiết bị Starlink nhỏ gọn có thể mang đi nhiều nơi (Ảnh: Viettel).

Starlink sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối Internet đến thiết bị đầu cuối tại mặt đất. Khác với Internet cáp quang, dịch vụ này không yêu cầu kéo cáp đến địa điểm sử dụng, phù hợp với một số khu vực khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất.

Theo Viettel, doanh nghiệp cung cấp 3 dòng thiết bị Starlink chính hãng, đi kèm các gói cước theo phạm vi hoạt động và nhu cầu sử dụng dữ liệu. Chi phí thiết bị và tháng sử dụng đầu tiên từ 10,89 triệu đồng.

Các gói cước được chia thành hai nhóm chính. Local dành cho nhu cầu kết nối trong lãnh thổ Việt Nam và vùng biển ven bờ thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, Global hướng đến các phương tiện hoạt động ngoài khơi hoặc di chuyển quốc tế tại những khu vực Starlink hỗ trợ.

Người dùng có thể lựa chọn thiết bị tùy theo địa điểm và mục đích sử dụng. Một số thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc di chuyển và lắp đặt tại các địa điểm khác nhau.

Theo thông tin do Viettel công bố, trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể vượt 400Mbps, độ trễ khoảng 20-50ms.

Tùy theo nhu cầu, người dùng có thể lựa chọn các gói cước sử dụng khác nhau (Ảnh: Viettel).

Một trong những đối tượng có thể sử dụng Internet vệ tinh là người dân, doanh nghiệp tại các khu vực miền núi, hải đảo hoặc địa bàn chưa có kết nối cáp quang ổn định.

Dịch vụ cũng có thể được sử dụng trên tàu đánh bắt xa bờ, tàu vận tải, tàu du lịch và giàn khoan ngoài khơi, tùy thuộc vào gói cước và phạm vi phủ sóng. Kết nối Internet tại những địa điểm này phục vụ các nhu cầu như liên lạc, cập nhật thông tin thời tiết, trao đổi dữ liệu và giám sát hoạt động từ xa.

Đối với doanh nghiệp hàng hải, Internet vệ tinh có thể bổ sung kênh truyền dữ liệu giữa phương tiện hoạt động trên biển và trung tâm điều hành trên đất liền.

Khác với dịch vụ Internet cáp quang thường được triển khai cố định tại một địa chỉ, Internet vệ tinh cần thiết bị đầu cuối chuyên dụng để kết nối với hệ thống vệ tinh.

Với đặc điểm không cần kết nối trực tiếp bằng cáp quang đến địa điểm sử dụng, Starlink có thể trở thành một phương án bổ sung cho các khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông mặt đất. Tuy nhiên, dịch vụ này không mặc nhiên thay thế được Internet cáp quang hoặc mạng di động trong các khu vực đã có hạ tầng kết nối ổn định.