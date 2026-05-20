Google tung kính Android XR đầu tiên, tích hợp Gemini và hỗ trợ cả iPhone

Tại sự kiện Google I/O 2026, Google lần đầu hé lộ dòng kính Android XR thiên về trải nghiệm âm thanh thay vì hiển thị hình ảnh thực tế tăng cường (AR) như nhiều đồn đoán trước đó.

Theo giới thiệu, đây là thế hệ kính thông minh đầu tiên chạy nền tảng Android XR được phát triển cùng Samsung và Qualcomm. Sản phẩm dự kiến bán ra vào mùa thu năm nay.

Khác với các mẫu kính AR cồng kềnh trước đây, dòng kính mới của Google không tích hợp màn hình hiển thị ngay trước mắt người dùng. Thay vào đó, thiết bị tập trung vào các tính năng AI bằng giọng nói, camera và loa tích hợp trong gọng kính.

Google cho biết kính có thể kết nối với cả điện thoại Android lẫn iPhone. Đây được xem là bước đi đáng chú ý khi hãng muốn mở rộng hệ sinh thái Android XR thay vì chỉ giới hạn trong thiết bị Android như trước.

Hai phiên bản đầu tiên được Google giới thiệu có thiết kế hợp tác cùng các thương hiệu thời trang Gentle Monster và Warby Parker. Một mẫu theo phong cách nổi bật, thời trang, trong khi mẫu còn lại hướng tới thiết kế tối giản, dễ sử dụng hàng ngày.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc trợ lý AI Gemini được tích hợp sâu vào kính. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với AI để thực hiện các tác vụ như phát nhạc, thêm lịch hẹn, ghi chú, dịch ngôn ngữ theo thời gian thực hoặc nhận hỗ trợ tìm kiếm thông tin mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi.

Một số nguyên mẫu được trình diễn tại sự kiện còn cho thấy khả năng nhận diện vật thể xung quanh, hỗ trợ dẫn đường và tương tác theo ngữ cảnh thực tế. Google cho biết các tính năng hiển thị trực quan sẽ xuất hiện trên những phiên bản XR cao cấp hơn trong tương lai.

Sự xuất hiện của Android XR cho thấy tham vọng mới của Google trong việc đưa AI ra khỏi màn hình điện thoại để tiến vào các thiết bị đeo hàng ngày.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng thành công của dòng kính này vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời lượng pin, tính riêng tư, độ chính xác của AI và khả năng tạo ra những trải nghiệm đủ hữu ích để thay đổi thói quen người dùng.