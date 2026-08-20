Meta đối mặt phiên tòa 1.400 tỷ USD

Vụ kiện được khởi xướng từ năm 2023 bởi một nhóm 29 Tổng chưởng lý bang. Những người này cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các nền tảng của mình để khiến giới trẻ bị nghiện, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên trong bang của họ.

Meta đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý quan trọng nhất từ trước đến nay về vấn đề an toàn và gây nghiện ở thanh thiếu niên (Ảnh: CNBC).

Arturo Béjar, cựu giám đốc kỹ thuật của Facebook, đã trở thành người tố giác công ty. Ông cho biết Meta ưu tiên việc phát triển nhanh chóng và triển khai các sản phẩm mới hơn là sự an toàn.

Người này nói rằng bản thân đã phải đấu tranh để ngăn con gái ở độ tuổi thiếu niên gặp phải những nội dung không phù hợp và những lời gạ gẫm từ người lạ trên Instagram.

“Phương châm của họ là phát triển nhanh chóng và phá vỡ mọi thứ. Thật không may, thứ bị phá vỡ ở đây chính là sức khỏe tâm thần của trẻ em”, Tổng chưởng lý California Rob Bonta cho biết.

Tương tự như Snap, TikTok và YouTube, Meta đang phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện liên quan đến việc gây hại cho giới trẻ. Công ty đã thua trong 2 vụ kiện gần đây và phải chịu mức bồi thường gần 1 tỷ USD.

Tuy vậy, thiệt hại trong vụ kiện lần này có thể cao hơn rất nhiều. Bốn bang có thể cùng nhau yêu cầu mức bồi thường lên tới 1.400 tỷ đô la. Mức bồi thường đề xuất trên gần bằng tổng giá trị vốn hóa của Meta trên sàn chứng khoán Wall Street.

Các Tổng chưởng lý cho biết họ có thể yêu cầu một mức phạt nhỏ hơn. Và ngay cả khi tòa án phán quyết mức bồi thường thấp hơn, những bang này vẫn muốn có một lệnh yêu cầu thay đổi cách thức vận hành các nền tảng mạng xã hội của Meta.

Về phần mình, Meta gọi những cáo buộc trên là “vô căn cứ”. Đồng thời, công ty cũng cho rằng mức phạt tài chính khổng lồ được đề xuất "hoàn toàn không tương xứng" với các khiếu nại.

Mức bồi thường mà Meta phải đối mặt lên đến 1.400 tỷ USD (Ảnh: CNN).

“Các Tổng chưởng lý không đưa ra bằng chứng nào cho thấy bất kỳ ai ở bang của họ bị lừa dối. Họ cáo buộc các tính năng như việc tạo thêm tài khoản Instagram phụ đã gây hại cho cư dân, và cố gắng trừng phạt Meta vì những thách thức chung của toàn ngành như xác minh độ tuổi.

Thay vì bám sát vào sự thật hoặc luật pháp, các bang đã quyết định theo đuổi một khoản tiền phạt xa vời", một phát ngôn viên của Meta cho biết.

Paul Schmidt, luật sư của Meta, cho biết vụ kiện không chứng minh được bất kỳ tác hại thực tế nào từ các nền tảng của Meta.

Schmidt cũng nói rằng Meta có lợi ích trong việc đảm bảo mọi người có trải nghiệm tốt trên các nền tảng của họ, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp an toàn như kiểm soát thông báo, quyền kiểm soát của phụ huynh và các chính sách nội dung dành cho thanh thiếu niên.

Phiên tòa dự kiến kéo dài ít nhất 6 tuần với lời khai từ các giám đốc cấp cao của Meta, bao gồm cả Mark Zuckerberg, người đứng đầu Instagram Adam Mosseri và Giám đốc An toàn Toàn cầu của Meta Antigone Davis.