Khôi phục ảnh cũ bằng câu lệnh AI đơn giản

Nhiều gia đình vẫn lưu giữ những bức ảnh bản cứng như một phần ký ức. Tuy nhiên, theo thời gian, ảnh có thể bị ố màu, bạc màu, xuất hiện vết xước, nếp gấp hoặc giảm độ sắc nét, khiến việc số hóa và lưu trữ trên điện thoại không còn giữ được chất lượng như ban đầu.

Hiện nay, một số công cụ AI tạo ảnh cho phép người dùng tải ảnh cũ lên và nhập câu lệnh phục chế. Thay vì chỉ yêu cầu “làm nét ảnh”, câu lệnh càng mô tả rõ các thao tác cần xử lý như khử nhiễu, cân bằng màu, phục hồi chi tiết khuôn mặt, giữ nguyên bố cục và tông màu gốc thì kết quả tạo ra càng tự nhiên hơn.

Câu lệnh gợi ý:

“Khôi phục bức ảnh này bằng các kỹ thuật phục chế phù hợp với thời kỳ gốc của ảnh, xử lý các vấn đề do thời gian gây ra như mờ nhòe, hư hỏng, phai màu, trầy xước, rách, nếp gấp, vùng bị mòn hoặc ảnh đen trắng.

Trước tiên, hãy phân tích hình ảnh để xác định niên đại gần đúng và quy trình nhiếp ảnh nguyên bản nhằm đảm bảo việc phục chế mang tính lịch sử chính xác.

Làm cho bức ảnh trở nên rõ nét và sống động hơn bằng cách tăng độ sắc nét nhẹ nhàng ở các đường viền mềm và chi tiết khuôn mặt nhưng không quá đà; làm mịn các vùng nhiễu hạt hoặc noise nếu có; tái tạo các phần bị mất với kết cấu chân thực, phù hợp với chất liệu gốc của ảnh.

Nếu màu sắc bị phai hoặc mất hoàn toàn, hãy khôi phục chúng một cách tự nhiên và trung thực, tránh cảm giác giả tạo; cân bằng màu sắc theo ánh sáng tự nhiên; điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để tổng thể nổi bật hài hòa, đồng thời giữ được tông màu nguyên bản của ảnh.

Bổ sung tinh tế các chi tiết ở khuôn mặt, vật thể hoặc hậu cảnh có thể đã bị mất theo thời gian, chẳng hạn như nếp vải, kết cấu da chân thực hoặc các chi tiết nhỏ trong khung cảnh, nhưng vẫn phải giữ được cảm giác nguyên bản, bảo tồn độ hạt tự nhiên và không thay đổi bố cục ảnh.

Đảm bảo toàn bộ hình ảnh cân bằng, không có vùng bóng gắt hoặc cháy sáng; loại bỏ các lỗi kỹ thuật nhưng vẫn tôn trọng vẻ hoài niệm và đặc tính phơi sáng của thời kỳ đó. Cuối cùng, nâng cấp ảnh lên độ phân giải cao như Full HD hoặc 32K để đạt độ rõ nét tối ưu, xuất ra theo phong cách siêu chân thực như một bức ảnh vừa được phục chế chuyên nghiệp hoặc chụp bằng thiết bị chất lượng cao hiện đại".

Dù vậy, ảnh được phục chế bằng AI chỉ nên xem là bản tham khảo. Công cụ có thể tự tái tạo một số chi tiết không có trong ảnh gốc, khiến khuôn mặt, màu sắc hoặc bối cảnh thay đổi nhẹ.

Với những bức ảnh có giá trị kỷ niệm đặc biệt, người dùng nên lưu lại bản gốc trước khi chỉnh sửa và cân nhắc tìm đến các cửa hiệu hoặc chuyên gia phục chế ảnh để có kết quả chính xác hơn.