Karofi mang đến giải pháp lọc tổng chăm sóc da - tóc và sức khỏe gia đình

Thực trạng ô nhiễm nước đang diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực đô thị hiện nay, với các biểu hiện như nước có cặn bẩn, vẩn đục, đậm mùi clo, hay hàm lượng canxi và magie cao.

Việc sử dụng nguồn nước này trong thời gian dài có thể khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên, tóc trở nên xơ rối và khó vào nếp. Đây cũng là lý do khiến nhiều người dù đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho các liệu trình chăm sóc da - tóc trước Tết nhưng kết quả lại không duy trì được lâu.

Xuất phát từ mong muốn nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho gia đình, thương hiệu quốc tế Karofi với bề dày hơn 20 năm chuyên sâu về lọc nước đã nghiên cứu và phát triển hệ thống lọc tổng cao cấp KTF - 888.

Anh Đức Anh - nhân viên tư vấn tại hệ thống showroom Khánh Vy Home - chia sẻ: “Trên thị trường hiện nay, hệ thống lọc tổng Karofi KTF - 888 được nhiều đơn vị thi công và gia chủ tin tưởng lựa chọn lắp đặt cho các căn hộ đẳng cấp như biệt thự penthouse, villa... Đây được xem như là giải pháp sinh hoạt tổng thể giúp các thành viên an tâm về sức khỏe và nâng tầm chất lượng sống”.

Hệ thống lọc tổng Karofi KTF - 888 được nhiều khách hàng lựa chọn như một giải pháp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình (Ảnh: Karofi).

Điểm nổi bật của hệ thống Karofi KTF - 888 đến từ khả năng lọc vượt trội với hệ cột lọc công nghệ Max Pro. Hệ cột lọt được thiết kế để giải quyết các vấn đề thường gặp của nguồn nước như mùi khó chịu, cặn bẩn hay các tạp chất khiến làn da dễ kích ứng, tóc khô xơ và các thiết bị gia dụng trong nhà nhanh bám cặn.

Nhờ đó, nước sau lọc có màu trong, cảm giác an tâm hơn khi sử dụng. Trong những ngày cuối năm bận rộn, được chăm sóc bản thân với nguồn nước dễ chịu cũng là cách để mỗi người tự thưởng cho mình phút giây thư giãn sau một ngày tất bật lo Tết.

Công nghệ Max Pro với 2 cột lọc tương ứng 2 bước lọc toàn diện (Ảnh: Karofi).

Nước sau khi được xử lý bởi Karofi KTF - 888 đáp ứng quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT, quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch cho nước sinh hoạt và ăn uống trong gia đình. Điều này giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi sử dụng nước cho các hoạt động hàng ngày, nhất là với phụ nữ và trẻ nhỏ vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi của nguồn nước.

Chị Hà My - một cư dân đang sinh sống tại khu vực Long Biên, Hà Nội chia sẻ: “Được một kiến trúc sư quen giới thiệu về giải pháp lọc tổng, tôi đã tìm đến ngay showroom của Khánh Vy Home để được tư vấn thêm về loại hình này. Sử dụng rồi mới tiếc vì không biết mà lắp đặt sớm hơn.

Từ khi lắp lọc tổng, tôi cảm nhận rõ nước sinh hoạt dễ chịu hơn, da không còn cảm giác căng hay bị kích ứng như trước”.

Chia sẻ thêm từ phía nhà sản xuất, sản phẩm còn tích hợp 6 chế độ sục rửa tự động Max Pure giúp hệ thống lọc tổng đầu nguồn luôn sạch và đảm bảo về nguồn nước đầu ra.

Khách hàng có thể chủ động kiểm tra trạng thái hoạt động của máy thông qua màn hình LCD với thiết kế cảm ứng, tự động tắt màn hình khi không có thao tác sử dụng trong vòng 4 phút. Đây là một thiết kế hướng tới công nghệ hiện đại, tiện lợi cho người tiêu dùng để kiểm tra và đánh giá chất lượng nước trực tiếp khi cần.

Cơ chế tự sục rửa, hoàn nguyên vật liệu lọc giúp hệ thống lọc đầu nguồn luôn sạch và đảm bảo nguồn nước đầu ra (Ảnh: Karofi).

Anh Đức Anh có chia sẻ thêm: “Karofi KTF - 888 được Khánh Vy Home đánh giá rất cao vì không chỉ cung cấp toàn diện giải pháp về nước sạch mà còn đáp ứng tính thẩm mỹ khi lắp đặt trong các không gian sống cao cấp, sang trọng.

Với thiết kế tối giản nhưng tinh tế, rất nhiều khách hàng đã mua và lắp đặt sản phẩm đều cho biết họ rất ưng ý và hài lòng, không làm phá vỡ tổng thể thẩm mỹ kiến trúc ngôi nhà”.

Lọc tổng Karofi KTF-888 - thiết kế tinh tế, hài hòa cùng kiến trúc, giữ trọn vẻ đẹp tổng thể cho ngôi nhà (Ảnh: Karofi).

Khánh Vy Home đồng hành cùng thương hiệu Karofi đem giải pháp lọc tổng tới cho khách hàng (Ảnh: Khánh Vy Home).

Hiện Karofi và hệ thống showroom của Khánh Vy Home áp dụng chính sách bảo hành lên đến 24 tháng cho sản phẩm Karofi KTF - 888. Đây là lời cam kết giúp khách hàng thêm an tâm khi lựa chọn sản phẩm.