Honor ra mắt điện thoại 600 Pro, thiết kế giống iPhone 17 Pro

Honor 600 Pro phiên bản màu cam khiến nhiều người liên tưởng đến iPhone 17 Pro (Ảnh: Techedt).

Honor vừa cho ra mắt bộ đôi smartphone mới nhất của hãng, mang tên gọi 600 và 600 Pro, nhắm đến phân khúc tầm trung và cao cấp.

Trong bộ đôi sản phẩm này, Honor 600 Pro nổi bật với thiết kế mặt lưng giống iPhone 17 Pro, bao gồm cách bố trí 3 camera trên một cụm đảo nổi, đi cùng màu cam quen thuộc trên iPhone. Sản phẩm cũng được thiết kế với các góc bo tròn và cạnh phẳng.

Honor 600 Pro được trang bị màn hình 6,57 inch, độ phân giải 2728 x 1264, tần số quét 120Hz. Bên trong là bộ xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, đi kèm tùy chọn RAM 12GB, bộ nhớ lưu trữ 256/512GB hoặc RAM 16GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 1TB.

Thiết kế của Honor 600 Pro (phải) có nhiều nét tương đồng với iPhone 17 Pro (Ảnh: TechRadar).

Mặt sau của sản phẩm là cụm 3 camera, bao gồm camera chính 200 megapixel, camera tele 50 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3,5x và camera góc rộng 12 megapixel. Mặt trước là camera selfie dạng “nốt ruồi” độ phân giải 50 megapixel.

Honor 600 Pro được trang bị thỏi pin dung lượng 6.400 mAh dành cho thị trường châu Âu và 7.000 mAh dành cho thị trường toàn cầu. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh công suất 80W.

Trong khi đó, Honor 600 có thiết kế khá giống phiên bản 600 Pro, ngoại trừ việc mặt lưng chỉ được trang bị cụm camera kép, bao gồm camera chính 200 megapixel và camera góc siêu rộng 12 megapixel.

Honor 600 chỉ có cụm camera kép ở mặt lưng (Ảnh: Gadgetmatch).

Sản phẩm cũng có màn hình kích thước 6,57 inch, nhưng chỉ sử dụng bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 4 hiệu suất thấp hơn, đi kèm bộ nhớ RAM 8/12GB và bộ nhớ lưu trữ 256/512GB.

Dung lượng pin và công suất sạc trên Honor 600 cũng tương tự phiên bản Honor 600 Pro. Cả 2 sản phẩm đều được trang bị tính năng chống nước và chống bụi.

Cận cảnh Honor 600 Pro phiên bản màu cam (Video: Playfuldroid).

Khác với bộ đôi Honor 500 và 500 Pro ra mắt vào năm ngoái chỉ bán tại thị trường Trung Quốc, Honor sẽ mang bộ đôi 600 và 600 Pro ra thị trường quốc tế. Honor 600 sẽ có giá khởi điểm 605 Euro và 600 Pro sẽ có giá khởi điểm 903 Euro tại thị trường châu Âu.

Do châu Âu có mức đánh thuế rất cao đối với các sản phẩm công nghệ, nhiều khả năng bộ đôi Honor 600 và 600 Pro sẽ có mức giá “mềm” hơn tại các thị trường khác.