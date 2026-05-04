Hãng bồn cầu và công ty bột ngọt bất ngờ hưởng lợi lớn từ cơn sốt chip AI

Khi nhắc đến ngành công nghiệp AI, phần lớn mọi người sẽ nghĩ tới NVIDIA, AMD hay các hãng công nghệ lớn. Tuy nhiên tại Nhật Bản, hai cái tên đang gây bất ngờ nhất trên thị trường chứng khoán lại là Toto, hãng sản xuất bồn cầu nổi tiếng, và Ajinomoto, công ty gắn liền với sản phẩm bột ngọt MSG.

Theo báo cáo mới được công bố, cổ phiếu của Toto đã tăng vọt 18%, mức cao nhất trong vòng 5 năm, sau khi doanh nghiệp này thông báo kế hoạch mở rộng sản xuất linh kiện bán dẫn phục vụ ngành AI.

Điều khiến giới đầu tư chú ý nằm ở chỗ Toto vốn được biết đến như một biểu tượng của ngành thiết bị vệ sinh Nhật Bản. Tuy nhiên, phía sau những chiếc bồn cầu công nghệ cao, công ty này đã có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất các linh kiện gốm sứ phục vụ ngành bán dẫn.

Tại Nhật Bản, một hãng sản xuất bồn cầu và một công ty làm bột ngọt bất ngờ trở thành những doanh nghiệp hưởng lợi mạnh nhất từ làn sóng đầu tư vào chip trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Wccftech).

Hiện nay, khi nhu cầu AI bùng nổ trên toàn cầu, Toto đang tận dụng chính năng lực sản xuất gốm sứ của mình để gia tăng sản lượng các mâm cặp tĩnh điện, linh kiện quan trọng trong quá trình chế tạo chip.

Đây là các tấm đặc biệt dùng để giữ cố định wafer silicon trong quá trình sản xuất bán dẫn. Ngoài vai trò vận chuyển, chúng còn hỗ trợ làm mát các tấm silicon trong những quy trình plasma phức tạp.

Financial Times cho biết Toto đã sản xuất các linh kiện này suốt nhiều thập kỷ, nhưng chỉ đến khi làn sóng AI bùng nổ, nhu cầu mới tăng mạnh đến mức trở thành động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.

Không chỉ Toto, Ajinomoto cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng chú ý nhờ AI. Công ty vốn nổi tiếng với bột ngọt MSG này hiện đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn tiên tiến.

Ajinomoto là một trong những doanh nghiệp sản xuất vật liệu ABF, thành phần nền quan trọng cho công nghệ đóng gói chip hiện đại. Đây được xem là yếu tố không thể thiếu đối với các bộ xử lý AI thế hệ mới.

Trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu AI liên tục mở rộng, nhu cầu về công nghệ đóng gói tiên tiến cũng tăng theo, kéo theo nhu cầu lớn đối với vật liệu ABF mà Ajinomoto đang cung cấp.

Điều đáng chú ý là làn sóng AI giờ đây không còn giới hạn trong các công ty công nghệ thuần túy. Toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vật liệu hóa học, gốm sứ cho tới linh kiện công nghiệp truyền thống, đều đang được hưởng lợi từ cơn sốt đầu tư vào hạ tầng AI.

Giới phân tích cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng. Nhu cầu chip AI được dự báo sẽ tiếp tục leo thang mạnh trong vài năm tới, đặc biệt khi các mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng yêu cầu sức mạnh xử lý lớn hơn.

Trước đó, nhiều chuyên gia trong ngành bán dẫn cũng cảnh báo thị trường DRAM và HBM có thể tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng đến tận năm 2027 do nhu cầu AI tăng quá nhanh.

Điều này đồng nghĩa những doanh nghiệp từng nằm ngoài “bản đồ công nghệ” có thể bất ngờ trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.