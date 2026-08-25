Gọi điện quảng cáo ngoài 8h-17h có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Cuộc gọi quảng cáo làm phiền người dùng (Ảnh minh hoạ: Thế Anh).

Trên thực tế, tình trạng người dùng di động liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi chào mời bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm vào giờ nghỉ đã trở thành vấn nạn dai dẳng.

Trước thực trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, thiết lập chế tài nghiêm khắc đối với hành vi làm phiền người dùng, hiệu lực từ 19/8.

Siết chặt hành vi gọi điện quảng cáo

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Điều 37 của Nghị định là việc xác lập ranh giới rõ ràng về khung thời gian và tần suất tiếp thị tới thuê bao.

Cụ thể, đơn vị quảng cáo chỉ được phép gọi điện thoại quảng cáo từ 08h00 đến 17h00 và gửi tin nhắn quảng cáo từ 07h00 đến 22h00 mỗi ngày (trừ khi có thỏa thuận khác với người sử dụng).

Không được thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại và không quá 3 tin nhắn quảng cáo tới 1 số điện thoại (hoặc 3 thư điện tử tới 1 địa chỉ thư điện tử) trong vòng 24 giờ nếu không có thỏa thuận khác với người sử dụng.

Hành vi gọi điện, nhắn tin ngoài khung giờ hoặc vượt quá tần suất cho phép sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân (quy định tại điều 37). Trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng tăng gấp đôi (quy định tại khoản 1, Điều 7). Như vậy, mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm này.

Khoản 7 Điều 37 quy định phạt tiền 90-100 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông, Internet không ngăn chặn, thu hồi số thuê bao được sử dụng để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác theo quy định.

Phạt nặng nếu gọi vào "Danh sách không quảng cáo"

Bên cạnh đó, quyền từ chối nhận quảng cáo của người dân được củng cố. Theo điểm b khoản 6 Điều 37, hành vi gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến các số thuê bao nằm trong Danh sách không quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 90 triệu đồng đối với cá nhân (tổ chức vi phạm bị phạt từ 160 đến 180 triệu đồng).

Ngoài phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ quyền sử dụng tên định danh từ 1 đến 3 tháng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi số điện thoại vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP còn gắn trách nhiệm pháp lý chặt chẽ lên các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông.

Điều 38 của Nghị định quy định, doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ thoại qua Internet (VoIP), SIP Trunk bắt buộc phải triển khai hoặc duy trì cơ chế kỹ thuật tự động chặn toàn bộ lưu lượng SIP Trunk, VolP phát sinh cuộc gọi ra mạng viễn thông công cộng nhưng không gắn tên định danh (Voice Brandname) hợp lệ theo quy định.

Đồng thời, nhà mạng phải giám sát, phân tích phát hiện lưu lượng bất thường và kịp thời cảnh báo, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với khách hàng có dấu hiệu phát sinh cuộc gọi rác, lừa đảo, mạo danh.

Nếu không tuân thủ các nghĩa vụ kỹ thuật này, doanh nghiệp viễn thông sẽ bị phạt tiền 50-70 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ cung cấp dịch vụ SIP Trunk, VoIP từ 01 đến 03 tháng.

Nếu bị gọi quảng cáo trái quy định, người dùng có thể phản ánh thế nào?

Theo quy định tại Điều 38, tổ chức phải có trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Nếu tổ chức không cung cấp, sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đáng chú ý, Điều 37 cũng quy định doanh nghiệp phải cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo để phục vụ thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Như vậy, theo các quy định của Nghị định, người dùng có thể sử dụng công cụ/ứng dụng do nhà mạng cung cấp để phản ánh cuộc gọi rác hoặc cuộc gọi quảng cáo vi phạm.