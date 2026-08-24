Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam cho biết những đợt điều chỉnh giá bán gần đây chủ yếu đến từ chính sách giá của Apple.

Giá iPhone 17 Pro Max tiếp tục giảm những ngày cuối vòng đời (Ảnh: Gizmodo).

“Đây được xem là một trong những đợt điều chỉnh giá sâu nhất của iPhone 17 Pro Max trong chu kỳ sản phẩm. Việc iPhone 17 Pro Max có nhiều đợt điều chỉnh giá sâu trong giai đoạn này cũng góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng”, bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, cho biết.

Bên cạnh chương trình khuyến mại chung từ hãng, mỗi đại lý đều triển khai thêm các ưu đãi riêng để gia tăng sức mua. Do đó, giá bán sản phẩm có thể sẽ chênh lệch vài trăm nghìn đồng tùy theo từng chương trình ưu đãi tại mỗi hệ thống.

iPhone 17 Pro Max đến nay vẫn được xem là một trong những mẫu iPhone có khả năng giữ giá ổn định kể từ khi lên kệ. Sau gần một năm mở bán, mức giá của sản phẩm chỉ thấp hơn khoảng 9% so với những ngày đầu về Việt Nam.

Xét trong cùng khoảng thời gian, iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB từng giảm xuống khoảng 29 triệu đồng trong giai đoạn thấp điểm, tương đương mức giảm khoảng 15% so với giá niêm yết. Điều này cho thấy iPhone 17 Pro Max có khả năng giữ giá tốt hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

“So với phiên bản tiền nhiệm, sức mua của iPhone 17 Pro Max vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh sản phẩm không có mức giảm giá mạnh trong phần lớn vòng đời.

Nhu cầu đối với các phiên bản cao cấp của Apple vẫn duy trì ổn định và nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho dòng Pro Max tiếp tục là động lực quan trọng của ngành hàng iPhone”, đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết.

iPhone 17 Pro Max hiện là mẫu iPhone bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, iPhone 17 Pro Max đến nay vẫn là thiết bị bán chạy nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm iPhone ra mắt vào năm 2025. Đây cũng là mẫu máy đóng góp phần lớn vào doanh thu của toàn bộ ngành hàng iPhone.

“Tính đến tháng 8, iPhone 17 Pro Max chiếm hơn 50% tổng doanh số iPhone bán ra tại hệ thống. Sức bán của iPhone 17 Pro Max vẫn duy trì ổn định, với mức tăng trưởng 40-50% so với iPhone 16 Pro Max trong cùng khoảng thời gian”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, nhận định.

Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng Việt vẫn có sự tương đồng với những năm trước. Các phiên bản tiêu chuẩn với dung lượng bộ nhớ 256GB và 512GB được chọn nhiều nhờ mức giá dễ tiếp cận với phần đông người dùng phổ thông.