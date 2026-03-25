Giải bài toán thiết bị đầu cuối để sớm hoàn thiện hệ sinh thái IPv6 đồng bộ

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: VNNIC).

Trước đây, Internet tại Việt Nam chủ yếu vận hành trên giao thức IPv4. Tuy nhiên, với giới hạn khoảng 4,3 tỷ địa chỉ toàn cầu, nguồn tài nguyên này dần trở nên cạn kiệt, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hạ tầng trong quá trình chuyển đổi số.

Việc phải sử dụng các công nghệ chuyển đổi địa chỉ không chỉ làm giảm hiệu suất mạng mà còn đặt ra thách thức về an ninh và quản trị.

Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi sang IPv6, hướng tới triển khai mạng IPv6-only vào năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) là một phần trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

IPv6 là giao thức Internet mới, cung cấp địa chỉ IP gần như vô hạn để thay thế IPv4 đã cạn kiệt. Không chỉ khắc phục tình trạng thiếu IP, IPv6 còn giúp kết nối an toàn và nhanh hơn, phù hợp với xu hướng IoT hay 5G.

Theo các chuyên gia, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược, hạ tầng truyền dẫn phải đi trước một bước.

Nếu không có một không gian địa chỉ đủ lớn cho hàng tỷ thiết bị Internet vạn vật (IoT), cảm biến công nghiệp và các nút mạng trí tuệ nhân tạo (AI), mọi mục tiêu về kinh tế số sẽ chỉ dừng lại ở mức tiềm năng.

Tại Hội nghị triển khai công tác IPv6 năm 2026 do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức, các đại biểu đã khẳng định, năm nay là thời điểm "chín muồi" để thực hiện mục tiêu chuyển đổi toàn bộ sang IPv6-only.

Theo đại diện VNNIC, Việt Nam đã vững vàng trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ sử dụng IPv6, nhưng bài toán khó nhất là việc ngắt hoàn toàn giao thức IPv4 để chuyển sang IPv6-only.

Lộ trình này được chia thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: 100% mạng lưới và dịch vụ của các cơ quan thuộc Bộ KH&CN phải hỗ trợ thuần IPv6 vào cuối năm nay. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa băng thông mà còn loại bỏ hoàn toàn các tầng nấc trung gian, giúp dữ liệu số luân chuyển với độ trễ thấp nhất.

Đây là tiền đề bắt buộc để vận hành các trung tâm dữ liệu quốc gia và các nền tảng dùng chung vốn đòi hỏi tính kết nối thời gian thực cực cao.

Đại diện Tập đoàn Viettel chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: VNNIC).

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Viettel cho biết, hạ tầng mạng lưới các lớp mạng của Viettel đến nay đã đảm bảo 100% dịch vụ cung cấp cho khách hàng là IPv6. Tuy nhiên, thách thức nằm ở thiết bị đầu cuối (thiết bị khách hàng tự đầu tư - không phải phần đầu cuối cố định băng rộng mà các nhà mạng đang cung cấp).

Bên cạnh đó, về đầu cuối di động, trên mạng lưới vẫn tồn tại chủng loại đầu cuối cũ và rất cần sự hỗ trợ về mặt truyền thông, chính sách để các lớp khách hàng hiểu và chuyển sang thiết bị mới hỗ trợ IPv6.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn VNPT cho biết: “Để thực hiện kế hoạch này, VNPT đã rà soát hiện trạng hạ tầng mạng khi xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số theo hướng hiện đại hóa, thông minh hoá và tự động hoá. Đồng thời, tập đoàn cũng xây dựng bộ tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo toàn bộ chủng loại vật tư thiết bị, sẵn sàng triển khai IPv6.

Tuy nhiên để triển khai hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của các nhà mạng, việc chuyển đổi phải cần sự đồng hành của các nhà cung cấp nội dung, ứng dụng để đảm bảo phương châm trải nghiệm của khách hàng liền mạch”.

Đại diện VNPT đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng bộ tiêu chí cho các chủng loại vật tư thiết bị viễn thông công nghệ thông tin nhập khẩu hoặc sản xuất là phải hỗ trợ IPv6, đặc biệt là thiết bị đầu cuối, IoT. Đồng thời, Bộ cũng cần có cơ chế chính sách hạn chế nhập khẩu thiết bị chưa hỗ trợ IPv6.

Nêu thách thức từ phía doanh nghiệp, đại diện Mobifone cho biết, đối với thiết bị iPad, Apple vẫn chưa hỗ trợ IPv6 cho mạng Mobifone với lý do chưa đáp ứng được một số tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến việc thương mại. Điều này dẫn đến nhiều thiết bị iPad, các phiên bản chạy trên mạng Mobifone chỉ là IPv4.

"Chúng tôi mong muốn VNNIC và Bộ Khoa học và Công nghệ có thể hỗ trợ trao đổi với Apple để sớm xóa bỏ các rào cản thương mại hạn chế IPv6", vị đại diện cho biết.

Ở góc độ địa phương, đại diện Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, lãnh đạo tỉnh đã sớm có chỉ đạo chiến lược hạ tầng số và chuyển đổi sang IPv6-only, Sở cũng mong muốn VNNIC và các doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ tỉnh phát triển hạ tầng số và chuyển đổi sang giao thức Internet mới.

"Hiện tỉnh phấn đấu năm 2026 đạt được mục tiêu 70% và đến năm 2029 sẽ hoàn thành chuyển đổi toàn bộ sang IPv6”, đại diện Sở KHCN Bắc Ninh cho biết.