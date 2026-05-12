DJI Osmo Pocket 4P lộ diện với 2 ống kính, có camera tele

Osmo Pocket 4P không chỉ nâng cấp khả năng quay mà còn hướng tới trải nghiệm điện ảnh linh hoạt hơn cho các nhà sáng tạo nội dung (Ảnh: Gizmochina).

Theo nhiều thông tin rò rỉ, DJI được cho là sẽ ra mắt mẫu camera mới mang tên DJI Osmo Pocket 4P vào ngày 14/5. Thời điểm công bố bị cho là được chọn trùng với dịp diễn ra Cannes Film Festival tại Pháp - một sân khấu truyền thông thuận lợi để đẩy mạnh hình ảnh “camera điện ảnh bỏ túi”.

Ở thời điểm hiện tại, sản phẩm đã xuất hiện trên website của DJI dưới dạng cho đặt trước. Một số nhà sáng tạo nội dung và đơn vị truyền thông tại Trung Quốc cũng được cho là đã nhận máy trải nghiệm sớm - chiến lược quảng bá quen thuộc của hãng trước mỗi đợt ra mắt.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Osmo Pocket 4P nằm ở hệ thống camera. Đây được xem là lần đầu tiên dòng Pocket được trang bị hai ống kính thay vì chỉ một camera góc rộng như các thế hệ trước.

Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị sẽ kết hợp cảm biến chính 1 inch quen thuộc với một camera tele hỗ trợ zoom quang học 3x, tương đương tiêu cự khoảng 70mm. Việc bổ sung ống kính tele giúp thiết bị linh hoạt hơn trong các tình huống quay chân dung, phỏng vấn hoặc tạo hiệu ứng nén không gian.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn lợi thế đang được nhắc đến mới dừng ở mức thông số và trải nghiệm ban đầu từ các KOL công nghệ. Thực tế sử dụng vẫn phụ thuộc vào chất lượng xử lý hình ảnh, khả năng chống rung khi zoom và hiệu quả hoạt động trong điều kiện thiếu sáng - những yếu tố mà dòng camera nhỏ gọn thường gặp hạn chế.

Trước đây, dòng Pocket chủ yếu phục vụ nhu cầu vlog hoặc quay góc rộng khi di chuyển. Việc bổ sung camera tele cho thấy DJI đang muốn đẩy thiết bị này tiến gần hơn tới nhóm người dùng sáng tạo nội dung bán chuyên, thay vì chỉ là một chiếc “máy quay du lịch”.

Dù không hướng tới thay thế các máy ảnh mirrorless cỡ lớn, Osmo Pocket 4P được xem là bước tiến đáng chú ý cho những người làm nội dung cần một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn đủ linh hoạt để tạo ra các khung hình mang chất lượng điện ảnh trong nhiều tình huống khác nhau (Ảnh: DJI).

Theo các thông tin rò rỉ, camera chính của Pocket 4P còn hỗ trợ khẩu độ thay đổi từ f/1.7 đến f/2.8, zoom lai lên tới 12x và chế độ zoom “không giảm chất lượng” khoảng 6x trong một số thiết lập quay nhất định.

Dù vậy, khái niệm “không giảm chất lượng” thường mang tính tiếp thị nhiều hơn kỹ thuật, bởi chất lượng hình ảnh thực tế còn phụ thuộc vào cảm biến, thuật toán xử lý và mức độ crop khung hình.

Ngoài phần cứng camera, DJI được cho là cũng nâng cấp đáng kể trải nghiệm sử dụng. Máy hỗ trợ quay video 10-bit D-Log phục vụ hậu kỳ màu sắc chuyên sâu, trong khi hệ thống ActiveTrack 7.0 hứa hẹn cải thiện khả năng bám chủ thể.

Màn hình cảm ứng xoay được tăng kích thước lên khoảng 2,5 inch với độ sáng 1000 nit nhằm cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. Đây là thay đổi hợp lý trong bối cảnh người dùng ngày càng có xu hướng quay dựng di động thay cho thiết lập máy quay truyền thống.

Dung lượng pin được nâng lên khoảng 2000mAh, hứa hẹn cải thiện thời lượng sử dụng so với thế hệ trước. Hệ thống chống rung cơ học 3 trục - vốn là điểm mạnh của dòng Pocket - tiếp tục được duy trì.

DJI đồng thời được cho là đang mở rộng khả năng kết nối hệ sinh thái cho Pocket 4P, bao gồm micro không dây, drone và các phụ kiện sáng tạo nội dung khác. Điều này cho thấy hãng muốn giữ chân người dùng trong hệ sinh thái riêng thay vì chỉ bán một thiết bị độc lập.

Hiện giá bán chính thức của Osmo Pocket 4P chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng sản phẩm sẽ có mức giá cao hơn phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt khi được bổ sung camera tele và các tính năng phục vụ nhóm người dùng chuyên nghiệp hơn.

Tại Việt Nam, DJI Osmo Pocket 4 hiện có giá khoảng 11,6-14,99 triệu đồng, trong khi DJI Pocket 3 đã giảm xuống còn khoảng 10,45-12,8 triệu đồng. Với xu hướng liên tục đẩy giá lên theo cấu hình, dòng Pocket cũng đang dần rời xa hình ảnh một thiết bị “gọn nhẹ, dễ tiếp cận” như giai đoạn đầu.