ColorOS 16 trên OPPO Find X9s: Khi AI trở thành linh hồn của smartphone

Trên ColorOS 16, AI không còn là những tính năng bổ trợ rời rạc mà đã trở thành nền tảng cốt lõi, len lỏi vào mọi tác vụ từ công việc, sáng tạo cho đến khả năng kết nối liên hệ sinh thái.

AI tối ưu hóa hiệu suất làm việc và nhiếp ảnh

Nâng cấp mang tính đột phá trên OPPO Find X9s nằm ở hệ thống OPPO AI được tích hợp sâu vào trải nghiệm hàng ngày. Trung tâm của sự thay đổi này là AI Mind Space, một tính năng được ví như "bộ nhớ thứ hai" của người dùng.

Không giống như các trình quản lý dữ liệu truyền thống, AI Mind Space cho phép người dùng lưu trữ mọi thứ xuất hiện trên màn hình, từ một bài viết, địa chỉ quan trọng cho đến các đoạn hội thoại công việc chỉ bằng một cử chỉ vuốt đơn giản hoặc nhấn phím Snap.

Hệ thống sẽ tự động phân tích, gắn thẻ và sắp xếp thông tin vào các bộ sưu tập thông minh như Du lịch, Công việc hay Ẩm thực, giúp việc quản lý dữ liệu trở nên ngăn nắp mà không cần sự can thiệp thủ công từ người dùng.

Đặc biệt, tính năng Hỏi bất cứ gì (Ask Any Memory) cho phép người dùng truy xuất thông tin dựa trên ngữ cảnh tự nhiên, giúp tìm lại những ký ức cũ một cách tức thì mà không cần phải cuộn tìm vất vả.

Nằm trong cơ chế tự động phân loại của "Bộ sưu tập Thông minh", tính năng xử lý hóa đơn của AI Mind Space giúp tối ưu hóa việc quản lý chi tiêu cá nhân hoặc công việc. Khi người dùng chụp ảnh hóa đơn hoặc lưu một biên lai, hệ thống AI sẽ quét và tự động bóc tách các trường thông tin quan trọng như tên cửa hàng, ngày giờ giao dịch, tổng số tiền, và danh mục mặt hàng.

Thay vì để hình ảnh lẫn lộn trong thư viện ảnh, AI sẽ tự động phân loại hóa đơn vào đúng thư mục quản lý. Khi cần làm báo cáo chi phí hoặc tìm lại hóa đơn, người dùng chỉ cần ra lệnh, AI sẽ lọc chính xác tệp ảnh và số liệu liên quan.

AI trên OPPO Find X9s còn đặc biệt hữu ích với những người yêu thích khám phá ẩm thực khi đi du lịch nước ngoài. Không chỉ dịch từ ngữ trong thực đơn, AI còn có khả năng giải thích ngắn gọn về nguyên liệu hoặc cách chế biến của món ăn đó nếu người dùng yêu cầu.

Năng suất làm việc trên Find X9s cũng được nâng lên một tầm cao mới với hàng loạt tính năng thông minh như AI Recorder 2.0 và bộ công cụ xử lý văn bản AI. Trong các cuộc họp hay bài giảng, AI Recorder 2.0 không chỉ đơn thuần ghi âm mà còn hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực, nhận diện chính xác từng người nói và tự động tạo ra các bản tóm tắt nội dung quan trọng.

Những ghi chú này sau đó có thể được Trợ lý ghi chú AI tinh chỉnh, mở rộng ý tưởng hoặc chuyển đổi thành sơ đồ tư duy chỉ với vài thao tác kéo thả. Bên cạnh đó, tính năng Soạn thảo văn bản AI sẽ giúp người dùng tạo ra các email, bài viết trên mạng xã hội chuyên nghiệp chỉ từ những gợi ý ngắn gọn.

Ứng dụng Dịch thuật AI hỗ trợ dịch thuật hai chiều trong thời gian thực, xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp quốc tế. Ngoài ra, Find X9s còn cung cấp một Hộp công cụ AI bao gồm nhiều công cụ ngôn ngữ AI hữu ích như Tóm tắt AI và Điều chỉnh thông minh AI, giúp người dùng xử lý văn bản và thông tin một cách hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, OPPO Find X9s tích hợp sẵn ứng dụng Tài liệu, cho phép người dùng quản lý các tệp tin, tài liệu tải về từ email, tin nhắn Zalo, Telegram, Facebook,... Ứng dụng này còn tích hợp trợ lý AI, giúp người dùng có thể tóm tắt văn bản, dịch tài liệu hay rút gọn thông tin.

Trên nhiều dòng điện thoại, các tính năng AI thường chỉ được triển khai một cách riêng lẻ, thiếu sự kết nối. Với Find X9s, OPPO đã giải quyết triệt để vấn đề trên bằng cách tạo ra sự liền mạch giữa các ứng dụng có tích hợp AI, từ đó gia tăng hiệu suất làm việc.

Không chỉ hỗ trợ làm việc hiệu quả, bộ công cụ OPPO AI còn giúp nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh trên Find X9s. Người dùng không cần phải tìm hiểu quá nhiều về các công cụ chỉnh ảnh phức tạp. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, hệ thống OPPO AI sẽ giúp người dùng hậu kỳ ảnh chụp một cách chuyên nghiệp.

OPPO đã tích hợp tính năng Cân chỉnh sáng chân dung AI mới. Tính năng này giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tự động cân bằng ánh sáng và tông màu da chỉ bằng một chạm.

Ngay cả với những bức hình bị chụp sai sáng, hệ thống AI vẫn có thể nhận diện và chỉnh sửa lại cho phù hợp. Người dùng sẽ không còn phải lo lắng khi lỡ chụp ảnh quá tối hoặc quá sáng như trước.

Thiết bị cũng tích hợp đầy đủ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh AI mà hãng đã công bố trước đây. Tính năng Tạo lại bằng AI giúp bố cục lại bức ảnh theo tỷ lệ khung hình phù hợp và đưa ra các gợi ý về bộ lọc màu.

Trong khi đó, tính năng Chụp ảnh AI hoàn hảo có thể nhận diện những bức ảnh chụp chân dung bị nhắm mắt và hỗ trợ chỉnh sửa lại khuôn mặt. Có thể thấy, hình ảnh được hệ thống AI xử lý rất tự nhiên, gần như không nhận thấy dấu hiệu của việc chỉnh sửa.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa khác như xóa vật thể AI, tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI. Máy cũng tích hợp AI Studio, cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh mới theo nhiều phong cách khác nhau từ bức ảnh đã chụp.

Cuộc cách mạng về hiệu suất và khả năng kết nối

ColorOS 16 tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi của trải nghiệm người dùng là độ mượt và sự ổn định lâu dài. OPPO đã trang bị Thuật toán Trinity Engine 2.0 hoàn toàn mới, một công nghệ tối ưu hóa tài nguyên hệ thống ở cấp độ sâu nhất. Trinity Engine 2.0 giới thiệu cơ chế Đồng bộ khung hình động, tích hợp chặt chẽ giữa phần mềm và phần cứng để phân bổ hiệu suất chính xác theo yêu cầu của tác vụ.

Kết quả, thiết bị duy trì được độ ổn định tổng thể tăng thêm 37%, trong khi nhiệt độ vận hành giảm đến 4,1 độ C ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng như quay video 4K liên tục hay chơi game cường độ cao. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các hiện tượng giật lag, đơ máy hay sụt khung hình sau thời gian dài sử dụng.

Độ mượt mà của giao diện cũng được nâng tầm với Thuật toán Đồ họa Siêu mượt 2.0, chuyển đổi từ kiến trúc song song sang kiến trúc liền mạch thống nhất. Công nghệ này cho phép hệ thống kết xuất hình ảnh độc lập cho từng lớp đồ họa, giúp các hoạt ảnh chuyển cảnh, vuốt chạm và mở ứng dụng diễn ra với phản hồi tức thì và hiệu ứng thị giác sống động.

Các hoạt ảnh được tinh chỉnh để trở nên trực quan hơn, mang lại cảm giác mượt mà tự nhiên trong mọi tương tác hàng ngày. Khả năng đa nhiệm cũng được cải thiện rõ rệt, cho phép người dùng chuyển đổi giữa các ứng dụng chạy nền một cách nhanh chóng mà không gặp phải tình trạng khởi động lại ứng dụng hay trễ khung hình.

Một trong những bước tiến đáng giá nhất của ColorOS 16 là khả năng phá vỡ rào cản với hệ sinh thái Apple. Thông qua ứng dụng O+ Connect, người dùng Find X9s có thể kết nối trực tiếp với iPhone, MacBook mà không cần qua bất kỳ ứng dụng trung gian của bên thứ ba nào khác. Tính năng này cho phép truyền tải hình ảnh, video và tài liệu tốc độ cao giữa các thiết bị một cách liền mạch.

Đặc biệt, người dùng có thể phản chiếu màn hình điện thoại lên máy Mac để điều khiển ứng dụng trực tiếp bằng chuột và bàn phím, hoặc sử dụng tính năng Chia sẻ bộ nhớ tạm để sao chép văn bản trên điện thoại và dán ngay lập tức vào máy tính. Đây là một nỗ lực lớn của OPPO trong việc tạo ra một môi trường làm việc đa nền tảng thuận tiện nhất cho người dùng.

Tổng kết

ColorOS 16 trên OPPO Find X9s không chỉ là một phiên bản phần mềm thông thường mà là một giải pháp công nghệ toàn diện.

Sự kết hợp giữa bộ công cụ AI thông minh và một nền tảng hiệu năng mạnh mẽ, mượt mà đã biến Find X9s thành một thiết bị di động có khả năng thấu hiểu và phục vụ tối đa nhu cầu của người dùng.

Việc mở rộng kết nối với các hệ sinh thái đối thủ như Apple cũng cho thấy tham vọng của OPPO trong việc dẫn đầu cuộc đua về trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.