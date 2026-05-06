OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại Việt Nam, giá từ 25 triệu đồng

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên dòng sản phẩm cao cấp Find X9 Series được giới thiệu đầy đủ tại thị trường Việt Nam.

Find X9 Ultra đại diện cho đỉnh cao công nghệ hình ảnh trên smartphone. Trong khi đó, Find X9s mang đến hướng tiếp cận gần gũi hơn với trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad chuẩn cao cấp dành cho những người dùng yêu thích dịch chuyển và muốn ghi lại thế giới xung quanh bằng màu sắc tự nhiên, giàu chiều sâu và cảm xúc.

Find X9 Ultra - Định hình chuẩn mực nhiếp ảnh di động cùng dấu ấn di sản Hasselblad

Với triết lý không ngừng bứt phá giới hạn, OPPO Find X9 Ultra tái định nghĩa nhiếp ảnh di động qua hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới, nổi bật là camera tele 50MP zoom quang học 10x đầu tiên trên thế giới.

Để hiện thực hóa bước tiến này, OPPO phát triển cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính, không những cho phép mở rộng khả năng zoom quang học mà còn thu gọn 30% kích thước mô-đun, giữ trọn thiết kế mỏng nhẹ tinh tế.

Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và hệ thống chống rung cảm biến cao cấp (biên độ dịch chuyển lên tới 530μm), thiết bị mang đến trải nghiệm zoom chất lượng quang học 20x với độ ổn định và chi tiết sắc nét vượt trội.

Bên cạnh camera tele Hasselblad 50MP zoom quang học 10x, Find X9 Ultra còn sở hữu hệ thống camera kép Hasselblad 200MP, gồm camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1.12 inch, khẩu độ f/1.5, cùng camera tele chân dung Hasselblad 3x 200MP với cảm biến 1/1.28 inch và khẩu độ f/2.2, hỗ trợ tối ưu khả năng thu sáng.

Hệ thống được hoàn thiện với camera góc siêu rộng 50MP và camera tái tạo màu thế hệ mới, mang đến chất ảnh tự nhiên, chân thực hơn.

Tiếp nối dấu ấn hợp tác cùng Hasselblad, Find X9 Ultra còn đi kèm bộ ống kính tele OPPO Hasselblad Explorer, bao gồm ốp lưng OPPO Hasselblad Explorer tích hợp phím chụp và vòng xoay vật lý, cùng ống kính tele OPPO Hasselblad Explorer 300mm. Khi kết hợp với camera tele 3x, phụ kiện này mở rộng tiêu cự lên 300mm, tương đương zoom quang học 13x, đồng thời duy trì độ chi tiết cao ngay cả ở các mức zoom lớn hơn.

Ngoài khả năng nhiếp ảnh, năng lực quay video cũng được OPPO nâng cấp hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision, duy trì chất lượng zoom ổn định từ 0.6x đến 30x. Đặc biệt, hệ thống camera kép 200MP cho phép quay video 4K 120fps Dolby Vision và lần đầu tiên hỗ trợ quay video 8K siêu nét trên flagship OPPO.

Đối với các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, sản phẩm giới thiệu O-Log2 giúp mở rộng dải tương phản và hỗ trợ hệ thống ACES, cùng khả năng tải 3D LUT trực tiếp để xem trước hoặc áp dụng profile màu thời gian thực qua tính năng LUT Burn-in.

OPPO Find X9 Ultra được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và cụm tản nhiệt khép kín, giúp duy trì hiệu năng mượt mà, ổn định trong thời gian dài, kể cả với các tác vụ nặng như quay video 8K.

Thiết bị sở hữu viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.050mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh SUPERVOOC 100W và sạc không dây siêu nhanh AIRVOOC 50W, mang đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ cho người dùng. Find X9 Ultra ra mắt với hai tùy chọn màu sắc gồm phiên bản nâu lấy cảm hứng từ mẫu máy ảnh Hasselblad X2D và phiên bản cam nổi bật, cá tính.

Find X9s - Người bạn đồng hành Hasselblad của những chuyến hành trình sáng tạo

Được định vị là mẫu máy cao cấp mang trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad đến gần hơn với người dùng trẻ, OPPO Find X9s tập trung vào tính di động, sự linh hoạt và khả năng ghi lại trọn vẹn không khí của mỗi chuyến đi.

Thiết bị sở hữu bộ 3 camera bao gồm camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS, mang lại những khung hình ấn tượng từ chân dung trong ánh hoàng hôn đến cảnh đêm thành phố thiếu sáng.

Camera tele Hasselblad 50MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1.95 inch, mang đến khả năng zoom hàng đầu phân khúc cùng hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên. Camera góc siêu rộng 50MP hỗ trợ ghi lại những khung cảnh rộng lớn một cách trọn vẹn, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chụp chân dung, phong cảnh đến những khung hình đời thường giàu cảm xúc.

Trên Find X9s, dấu ấn hợp tác cùng Hasselblad không chỉ hiện diện ở hệ thống camera mà còn được mở rộng thành một trải nghiệm hình ảnh trọn vẹn hơn. Chế độ chân dung Hasselblad mang đến những bức ảnh chân dung chất lượng cao với hiệu ứng xóa phông được AI hỗ trợ, giúp tách biệt chủ thể và hậu cảnh một cách tự nhiên, chính xác.

Trong khi đó, Chế độ bậc thầy Hasselblad cho phép người dùng chủ động kiểm soát các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng sáng, đi kèm 16 bộ lọc màu tùy chỉnh và khả năng lưu ảnh ở các định dạng chất lượng cao như RAW Max 16-bit và JPG Max, đồng thời tương thích với chuẩn hiển thị ProXDR.

Find X9s được hoàn thiện với thân máy mỏng 7,99mm cùng ba tùy chọn màu sắc. Máy sở hữu màn hình phẳng 6,59 inch, độ sáng tối đa 3.600 nits và viền mỏng 1,15mm, mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ phố cổ lúc nắng gắt đến những khung cảnh về đêm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, máy được trang bị các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP66, IP68, IP69 và đạt chứng nhận chống va đập 5 sao từ tổ chức SGS (Thụy Sĩ).

Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3nm, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và công nghệ phân bổ tài nguyên Trinity Engine, đảm bảo thiết bị luôn vận hành mượt mà, tối ưu hóa điện năng từ tác vụ quay 4K đến giải trí cường độ cao.

OPPO Find X9s được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.025mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W SUPERVOOC và được thiết kế để duy trì trên 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng.

Vận hành trên nền tảng ColorOS, OPPO Find X9s được trang bị loạt tính năng AI phục vụ trực tiếp cho nhu cầu thực tế của người dùng, giúp mỗi chuyến đi trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.

Để giải quyết rào cản ngôn ngữ, Dịch Thực Đơn AI cho phép quét và chuyển ngữ tức thì các món ăn quốc tế, đồng thời cung cấp hình ảnh trực quan, tự động quy đổi tỷ giá và cảnh báo thành phần dễ gây dị ứng. Đồng hành cùng người dùng là Trợ Lý Ghi Nhớ AI hoạt động dựa trên hệ thống đa mô hình, sẵn sàng đáp ứng và phản hồi thông tin theo nhu cầu cá nhân hóa.

Với việc tích hợp hàng loạt công nghệ đột phá về camera và giải pháp AI thực tiễn, bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s hứa hẹn sẽ thiết lập những tiêu chuẩn mới, mang lại trải nghiệm công nghệ toàn diện và tối ưu cho người dùng trong thời gian tới.

Tại thị trường Việt Nam, OPPO Find X9s có giá bán khởi điểm từ 25 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản OPPO Find X9 Ultra có giá 50 triệu đồng.