Một góc phố cổ Hội An qua ống kính Hasselblad trên OPPO Find X9s

Trong chuyến hành trình tại phố cổ Hội An, OPPO Find X9s cho thấy đây là một người bạn đồng hành đáng tin cậy với những người trẻ đam mê xê dịch. Thiết bị sở hữu hệ thống 3 camera kết hợp cùng Hasselblad mang lại trải nghiệm sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống.

Hành trình bắt đầu vào khoảng 3 giờ chiều, khi cái nắng miền Trung vẫn còn gay gắt và để lại một dải màu vàng óng ả bao trùm lên khắp các nẻo đường.

Với sự kết hợp từ bộ đôi camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 50MP cùng góc nhìn lên tới 120 độ, mọi khung cảnh từ hàng cây, con phố và những ngôi nhà san sát nhau đều được thu gọn vào từng khung hình. Những dãy nhà cổ với bức tường vàng rực rỡ, điểm xuyết bởi vô số lồng đèn treo cao, hiện lên đầy sống động và sắc nét.

Tiến sâu hơn vào những con phố nhỏ, kiến trúc tại Hội An càng trở nên thu hút. Đây cũng là lúc camera Tele Hasselblad 50MP với khả năng zoom quang học 3x thực sự tỏa sáng. Ống kính tele chất lượng cao kết hợp cùng hệ thống AI giúp bắt trọn những chiếc đèn lồng treo lơ lửng giữa những mái ngói.

Hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên từ cảm biến lớn 1/1.95 inch tạo nên một khung hình có chiều sâu ấn tượng, tách biệt hoàn toàn những chiếc đèn lồng khỏi hậu cảnh, mang lại chất ảnh chuyên nghiệp như chụp bằng máy ảnh cơ.

Dạo bước qua những cửa hàng lưu niệm, Find X9s ghi điểm ở khả năng tái tạo màu sắc trung thực. Từ những chiếc nón lá, bưu thiếp rực rỡ trong tiệm đồ lưu niệm đến những chiếc đèn lồng bằng tre đan mộc mạc dưới hiên nhà, tất cả đều được tái hiện với độ bão hòa vừa phải, không quá gắt nhưng vẫn đủ làm nức lòng người xem.

Đặc biệt, ngay cả khi chụp ngược sáng trong những con phố nhỏ, máy vẫn kiểm soát vùng sáng và vùng tối tốt, giữ lại được dải mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh ngắt.

Rời khỏi những con phố chính, nhịp sống cũng trở nên hối hả hơn với những chuyến thuyền đưa khách tham quan xuôi ngược. Đây là cơ hội tuyệt vời để thử thách tính năng chụp nhanh siêu nét trên Find X9s.

Với cơ chế màn trập không độ trễ, người dùng chỉ cần nhấn chụp là đã có ngay một khoảnh khắc "đứng yên" hoàn hảo của những chiếc thuyền ở giữa dòng sông hay nhóm khách du lịch đang ngồi trên xe xích lô để tham quan phố cổ.

Thuật toán AI nhận diện chủ thể theo thời gian thực giúp hình ảnh người lái đò và từng gợn nước xung quanh đều rõ nét, không có hiện tượng nhòe mờ dù chủ thể đang chuyển động.

Một điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến phố cổ Hội An là chùa Cầu. Đây cũng là địa điểm check-in yêu thích của người dùng trẻ.

Dưới ống kính của Find X9s, từng chi tiết chạm trổ trên mái ngói, những con rồng uốn lượn và sắc đỏ trầm mặc của ngôi chùa hiện lên đầy cổ kính. Độ chi tiết từ cảm biến 50MP giúp tôi có thể soi rõ từng vết rêu phong trên những cột đá kê chân cầu.

Tuy nhiên, chụp ảnh ở nơi đông người chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Việc có quá nhiều người xuất hiện phía sau bức ảnh đôi khi sẽ khiến cho khung hình trở nên rối và thiếu tính thẩm mỹ.

Lúc này, các tính năng chỉnh sửa ảnh AI trên OPPO Find X9s sẽ là trợ thủ không thể thiếu. Chỉ với một nút bấm, bức ảnh của người dùng đã trở nên “sạch” và nổi bật hơn. Các chi tiết ở hậu cảnh cũng được AI xử lý và tái tạo một cách tự nhiên.

Trên Find X9s, OPPO còn trang bị chế độ Chân Dung Hasselblad, mang đến những bức ảnh chân dung chất lượng cao với hiệu ứng xóa phông được AI hỗ trợ, giúp tách biệt chủ thể và hậu cảnh một cách tự nhiên, chính xác.

Dấu ấn của Hasselblad mang đến cho ảnh chân dung màu sắc trung thực trong khi chủ thể vẫn được tái hiện nổi bật. Bên cạnh đó, việc cả ba camera đều có độ phân giải 50MP đảm bảo rằng dù chụp chân dung ở góc rộng hay chụp cận bằng ống kính tele, độ chi tiết vẫn được bảo toàn.

Khi mặt trời khuất bóng, Hội An chuyển mình thành một khung cảnh hoàn toàn khác. Phố cổ trở nên lung linh, huyền ảo và đầy mê hoặc bởi ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn lồng. Đây cũng là "đất diễn" thực thụ để hệ thống camera Hasselblad phô diễn sức mạnh trong điều kiện thiếu sáng.

Dạo bước qua khu vực phố đi bộ vào buổi tối, người dùng chắc chắn sẽ bị thuyết phục bởi khả năng xử lý ánh sáng trên Find X9s. Tại một nhà hàng rực rỡ hoa giấy và đèn lồng đỏ, máy vẫn giữ được độ chi tiết ở những vùng tối mà không làm cháy sáng các bóng đèn.

Nhìn ra phía dòng sông Hoài lúc này, một "dải ngân hà" thu nhỏ hiện ra với vô số đèn lồng đa sắc từ những chiếc thuyền đang trôi lững lờ. Find X9s tiếp tục cho thấy khả năng chụp ảnh đêm ổn định khi hầu như không thấy nhiễu hạt (noise) và màu sắc của đèn lồng phản chiếu xuống mặt nước vẫn được tái hiện sống động.

Ở những góc chụp cận cảnh hơn, camera tele ghi lại vẻ đẹp của những cụm đèn lồng treo trên cây hay trước cửa nhà. Những chiếc đèn lồng đa sắc màu đỏ, cam, xanh, vàng hòa quyện vào nhau dưới những tán cây, tạo nên một bức tranh ánh sáng đầy mê hoặc.

Trải nghiệm một ngày tại Hội An cùng OPPO Find X9s không chỉ đơn thuần là việc chụp ảnh, mà là một hành trình tận hưởng cái đẹp qua một "lăng kính" cao cấp. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ, linh hồn màu sắc từ Hasselblad và AI đa dụng đã giúp lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc tại phố cổ.

Find X9s cũng là minh chứng cho thấy nhiếp ảnh di động hiện nay đã tiến xa đến mức nào. Ngoài ra, với khả năng lưu ảnh định dạng RAW Max 16-bit và quyền kiểm soát tối đa các thông số qua Chế độ Bậc Thầy, chiếc máy này hoàn toàn có thể thỏa mãn cả những người dùng khó tính nhất.