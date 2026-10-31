Đánh giá chi tiết OPPO Find X10 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ưu điểm:

- Thiết kế cao cấp, màn hình hiển thị tốt.

- Camera chất lượng tốt.

- AI Agent đa dụng.

Hạn chế:

- Giá bán tăng cao so với bản tiền nhiệm.

Lời khuyên từ Biên tập viên:

OPPO Find X10 phù hợp với nhóm người dùng có yêu cầu cao, đòi hỏi một chiếc điện thoại cao cấp phải mang lại trải nghiệm cân bằng về nhiều khía cạnh khi sử dụng.

Mức giá tăng cao so với phiên bản tiền nhiệm trở thành rào cản khiến người dùng khó tiếp cận hơn với sản phẩm này.

Thiết kế hiện đại nhưng thiếu đổi mới

Ngoại hình tổng thể trên OPPO Find X10 không có nhiều khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, ngoài thay đổi về thiết kế cụm camera. Mặt lưng sử dụng kính điêu khắc nguyên khối, mang lại tổng thể liền lạc hơn. Đây vẫn là một thiết kế đẹp, sang trọng nhưng không mang lại nhiều đột phá.

Khung viền kim loại được vát phẳng, trong khi bốn góc bo cong nhẹ giúp mang lại trải nghiệm cầm nắm chắc chắn và ôm tay. Mặt lưng kính mờ cũng hạn chế tình trạng bám bụi và dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Một thay đổi nhỏ trong thiết kế là máy đã loại bỏ phím chụp hình nhanh đặt ở cạnh phải. Thay đổi trên cho thấy phím bấm này không thực sự được người dùng quan tâm, do đó hãng đã dần loại bỏ qua từng thế hệ.

Máy được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1.272 x 2.766 pixel cùng tần số quét thích ứng LTPO 144Hz. Đặc trưng của màn hình AMOLED cho màu đen hiển thị sâu, màu sắc tươi sáng, góc nhìn rộng và độ bão hòa cao.

Màn hình có độ sáng tối đa 3.600 nit và đạt chứng nhận Dolby Vision, cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả khi người dùng sử dụng thiết bị dưới trời nắng gắt. Trong môi trường thiếu sáng, màn hình có thể giảm độ sáng xuống chỉ 1 nit, hạn chế tình trạng mỏi mắt và nhức mắt.

Một điểm cộng khác là viền màn hình được làm mỏng đều ở cả bốn cạnh, mang lại hiệu ứng thị giác tốt. Nhìn chung, chất lượng hiển thị trên OPPO Find X10 hoàn toàn tương đồng với những mẫu điện thoại cao cấp hiện có trên thị trường như iPhone 18 Pro hay Galaxy S26+.

Thiết bị cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, cho tốc độ nhận diện nhanh ngay cả khi tay dính mồ hôi. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68 và IP69, cho phép người dùng yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

AI không còn can thiệp sâu vào camera

OPPO Find X10 được trang bị hệ thống 3 camera kết hợp cùng Hasselblad, bao gồm ống kính chính 200MP, ống kính tele 200MP hỗ trợ zoom quang học 2,8x và ống kính góc siêu rộng 50MP. Mặt trước là camera selfie 50MP với góc nhìn rộng, thuận tiện cho việc chụp ảnh nhóm hoặc gọi video.

Ở thiết lập mặc định, máy áp dụng giải pháp gộp điểm ảnh xuất ra bức hình có độ phân giải 26MP. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 12MP trên hầu hết smartphone hiện có trên thị trường. Find X10 Series cũng là thế hệ đầu tiên được OPPO trang bị thuật toán hình ảnh chân thực LUMO, tập trung giữ lại màu sắc, sắc độ và chi tiết vốn có của cảnh.

Trải nghiệm thực tế trong nhiều điều kiện sử dụng cho thấy chất ảnh chụp từ camera của OPPO Find X10 đã có những thay đổi đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Thay vì đẩy độ bão hòa màu hay can thiệp xử lý AI quá mức, camera trên Find X10 xử lý hình ảnh theo hướng tự nhiên hơn.

Trong điều kiện ngoài trời, ảnh chụp từ Find X10 cho độ sắc nét cao, dải động rộng và màu sắc thiên hướng sát thực tế. Ở bức ảnh chụp con tàu đang di chuyển trên sông ở tiêu cự 130mm, hình ảnh thể hiện rõ tên con tàu, hoa văn trang trí ở phần thân tàu và các vị trí hành khách. Trong khi đó, sắc thái nước sông và vệt nắng vẫn giữ được độ trong trẻo.

Ở góc máy khác chụp cây cầu bê tông cùng tòa nhà Bitexco phía xa, dải tương phản giữa các mảng dầm cầu bắt nắng và bầu trời chiều được phân tách rõ ràng, không xuất hiện tình trạng mờ viền hay cháy sáng.

Chuyển sang chủ thể động vật, bức ảnh chụp chú mèo vàng trên thảm cỏ ở tiêu cự 65mm cho thấy khả năng quản lý nhiễu hạt tốt. Lúc này, ISO đã đẩy lên mức 2.000 dưới ánh sáng chiều muộn nhưng từng sợi lông nhỏ và các cọng cỏ xanh vẫn hiện lên tách biệt, không bị bệt màu hay làm mịn một cách nhân tạo.

Chuyển sang môi trường chụp ảnh trong nhà, nơi ánh sáng nhân tạo thường gây nhiễu nhiệt độ màu, Find X10 vẫn mang lại khả năng cân bằng trắng chính xác. Bức ảnh chụp ba bóng đèn tròn treo dưới mái hiên cho thấy sự cân bằng giữa dải sáng vàng ấm tỏa ra từ sợi đốt và ánh sáng tự nhiên màu xanh hắt qua khung kính phía sau.

Ở bức ảnh chụp cụm đèn gốm đất nung treo trần, lòng đèn phát ra ánh vàng nhưng không làm mất đi chi tiết chất liệu gốm nhám thô ráp. Với bức ảnh chụp dàn lồng đèn mây tre đan có sự phối nhiều sắc màu, camera tái hiện chính xác các màu sắc của sợi đan thủ công, giữ đúng tông màu nguyên bản mà không bị ám màu.

Khi chụp ảnh chân dung, camera trên OPPO Find X10 hỗ trợ 3 mức thu phóng khác nhau bao gồm 1x, 2x và 2,8x, tương ứng với tiêu cự 23mm, 46mm và 65mm. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mức tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Dù chụp hình trong điều kiện phức tạp với chủ thể đứng ngược nắng, hình ảnh vẫn được xử lý cân bằng. Chủ thể không bị tối khuôn mặt trong khi bầu trời không bị cháy sáng. Các chi tiết khó như những sợi tóc nhỏ hay kính cũng được nhận diện và xử lý chính xác, không gây cảm giác xóa phông giả tạo.

Trong điều kiện chụp ảnh đêm, thuật toán LUMO tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát ánh sáng và nhiễu hạt ổn định. Bầu trời được tái hiện với màu đen sâu, không bị AI cố gắng kéo sáng thành màu xám đục. Các vùng đèn LED trên những tòa nhà hay cầu Ba Son không bị lem viền hay cháy sáng, giữ được sự tách bạch giữa các mảng màu.

Bên cạnh những cải tiến về hình ảnh, Find X10 cũng sở hữu nhiều nâng cấp về khả năng quay video. Máy hỗ trợ quay 4K ở tốc độ 60fps hoặc 120fps, quay 8K 30fps. Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ tính năng quay Open Gate giúp tận dụng toàn bộ cảm biến để dễ dàng cắt chỉnh video theo định dạng ngang hay dọc khi hậu kỳ.

Hiệu năng mạnh, ColorOS 17 bổ sung AI Agent

OPPO Find X10 được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3nm, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong tùy chọn 256/512GB. Thiết bị cũng đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi để hỗ trợ duy trì hiệu suất khi xử lý các tác vụ nặng.

Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu Benchmark, OPPO Find X10 đạt hơn 3,5 triệu điểm. Trong khi đó, với phần mềm GeekBench 7, thiết bị đạt hơn 2.500 điểm đơn nhân và 7.800 điểm đa nhân. Đây đều là những con số thuộc nhóm cao nhất trong thế giới smartphone hiện tại.

Sức mạnh của máy không chỉ thể hiện qua các bài chấm điểm hiệu suất tức thời mà còn ở khả năng duy trì năng lực xử lý tác vụ nặng trong thời gian dài. Với bài kiểm tra Wild Life Stress Test trên phần mềm 3DMark, độ ổn định của thiết bị đạt 90,7%.

Sau khoảng 20 phút hoạt động liên tục ở cường độ cao, hiệu năng của máy ghi nhận mức suy giảm chưa tới 10%, không đáng kể so với ban đầu. Điều này cũng cho thấy hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên mẫu máy này hoạt động tương đối hiệu quả.

Thử nghiệm với tựa game Where Winds Meet (Yến Vân Thập Lục Thanh), máy có thể xử lý ổn định ở mức đồ họa rất cao. Đây là một trong những tựa game có đồ họa và dung lượng thuộc nhóm nặng nhất hiện có trên nền tảng di động.

Viên pin silicon-carbon của máy có dung lượng 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây SUPERVOOC công suất 80W và sạc không dây AIRVOOC công suất 50W. Thiết bị có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu hơn một ngày sử dụng đa tác vụ.

Về phần mềm, thiết bị chạy trên hệ điều hành ColorOS 17 dựa trên nền tảng Android 17. OPPO cho biết ColorOS 17 được tối ưu hóa thuật toán đồ họa giúp tốc độ khởi chạy ứng dụng tăng 55% và khả năng duy trì ứng dụng chạy nền tăng hơn 25%.

Một trong những cải tiến quan trọng trên Find X10 đến từ hệ thống AI được nâng cấp từ các tính năng hoạt động đơn lẻ sang mô hình AI Agent. Theo đó, AI Photo Agent cho phép người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh tự nhiên, thay vì phải ghi nhớ công cụ và thao tác qua nhiều bước thủ công như trước.

Phóng viên Dân trí đã thử nghiệm với câu lệnh “đổi màu cây cầu sang màu vàng”, AI Agent có thể tự động nhận diện và xử lý chính xác theo đúng yêu cầu chỉ trong hơn một phút.

Trong khi đó, AI Mind Pilot được nâng cấp với khả năng hỗ trợ sắp xếp công việc và xử lý tệp tin. Khi đưa ra câu lệnh yêu cầu “lọc ra những hình ảnh có cây cầu và tạo thành một thư mục mới”, AI Agent có thể hoàn thành tác vụ trên trong khoảng 2 phút.

Tuy vậy, cần lưu ý rằng những tính năng nâng cao này sẽ chỉ được miễn phí một số lượng lượt thao tác nhất định trong mỗi ngày. Người dùng cần nhập API của các công cụ AI như Manus hay ChatGPT vào hệ thống để có thể sử dụng nhiều hơn.

Rào cản về giá bán

Trong bối cảnh nguồn cung linh kiện ngày càng khan hiếm, mặt bằng giá bán smartphone đã liên tục tăng cao kể từ đầu năm đến nay và Find X10 cũng không phải ngoại lệ. Tại thị trường Việt Nam, OPPO Find X10 có mức giá niêm yết lần lượt 35 triệu đồng cho bản 256GB và 40 triệu đồng cho bản 512GB.

So với Find X9 tiền nhiệm, mức giá của Find X10 đã tăng gần 50%. Động thái này trực tiếp đẩy Find X10 lên một phân khúc hoàn toàn mới, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26+ hay vivo X500.

OPPO Find X10 sẽ phù hợp với nhóm người dùng cần một chiếc điện thoại cao cấp thế hệ mới, mang lại trải nghiệm sử dụng cân bằng từ thiết kế, hiệu năng cho đến camera và các tính năng AI.

Tuy vậy, tình trạng giá bán tăng cao khiến cho sản phẩm trở nên khó tiếp cận hơn. Nếu đang sử dụng phiên bản Find X9 hay Find X9 Pro, người dùng không cần nâng cấp lên phiên bản này.