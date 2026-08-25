Apple sắp tăng giá iPhone?

Cuối tháng 6, Apple đã tăng giá bán đối với hầu hết các dòng sản phẩm chủ lực của hãng. Theo đó, iPad và các dòng máy tính Mac có mức tăng trung bình khoảng 23%. Tuy nhiên, giá iPhone không chịu ảnh hưởng trong đợt điều chỉnh trên.

Apple đã tăng giá iPad và máy tính Mac từ cuối tháng 6 do ảnh hưởng từ tình trạng thiếu nguồn cung linh kiện (Ảnh: Thế Anh).

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple cũng đang phải đối mặt với các vấn đề tương tự liên quan đến chuỗi cung ứng chip và bộ nhớ dành cho iPhone. Do đó, việc tăng giá bán sản phẩm được xem là "điều không thể tránh khỏi".

Nhiều thông tin rò rỉ gần đây cho biết Apple có thể sẽ tăng giá 100 USD đối với dòng sản phẩm iPhone mới chuẩn bị ra mắt. Theo đó, iPhone 18 Pro sẽ có mức giá 1.199 USD, tương đương mức tăng khoảng 9% so với thế hệ iPhone 17 Pro tiền nhiệm.

Gurman nhận định đây là mức tăng "khá khiêm tốn" trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ ngày càng trở nên khan hiếm. Điều này cho thấy Apple có thể sẽ gánh vác một phần chi phí phát sinh, thay vì chuyển toàn bộ gánh nặng về phía người dùng.

Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ công ty có kế hoạch điều chỉnh giá bán của các dòng iPhone đời cũ hay không. Đầu tháng 8, một số tin đồn cho biết Apple sẽ tăng giá các phiên bản iPhone 17. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, CEO Apple Tim Cook cho biết việc tăng giá sản phẩm là khó tránh khỏi do chi phí bộ nhớ và chip lưu trữ tăng mạnh.

"Nhu cầu về bộ nhớ và lưu trữ đang tăng cao, trong khi nguồn cung bị hạn chế", Cook cho biết.

Hiện tại, chưa rõ Apple có kế hoạch điều chỉnh giá bán của các mẫu iPhone đời cũ hay không (Ảnh: Đoàn Thủy).

Cook cũng nói thêm Apple đang cố gắng giảm tác động của chi phí linh kiện đối với người dùng nhưng tình hình đã trở nên không bền vững.

Áp lực chi phí chủ yếu đến từ thị trường bộ nhớ. Nhu cầu lớn từ các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang khiến một phần đáng kể nguồn cung bộ nhớ được ưu tiên cho các hệ thống máy chủ, qua đó làm nguồn cung dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp.

Cook thậm chí mô tả đợt tăng giá bộ nhớ hiện nay giống như một "trận lũ trăm năm", đồng thời cho biết ông chưa từng chứng kiến tình trạng tương tự trong hơn 40 năm làm việc.